A new parliamentary attendance report reveals that 34 Members of Parliament (MPs) attended all 43 sittings held between January 7 and March 29, 2025. The MPs with perfect attendance include:


  1. Felicia Adjei (Kintampo South)


  2. Michael Kwasi Aidoo (Oforikrom)


  3. Faustina Elikplim Akurugu (Dome-Kwabenya)


  4. Seidu Alhassan Alajor (Chereponi)


  5. Suhuyini Sayibu Alhassan (Tamale North)


  6. Tanko Mustapha Amadu (Bia West)


  7. Kofi Amankwa-Manu (Atwima Kwanwoma)


  8. Kwaku Asante-Boateng (Asante Akim South)


  9. Theresa Lardi Awuni (Okaikwei North)


  10. Laadi Ayii Ayamba (Pusiga)


  11. Benjamin Narteh Ayiku (Ledzokuku)


  12. Frank Asiedu Bekoe (Suhum)


  13. Abed-Nego A. Lamangin Bandim (Bunkpurugu)


  14. Bawah Muhammad Braimah (Ejura Sekyeredumase)


  15. Bright Asamoah Brefo (Bibiani-Anhwiaso-Bekwai)


  16. Lawrencia Dziwornu (Akuapem South)


  17. Kwame Dzudzorli Gakpey (Keta)


  18. Richard Gyan-Mensah (Gomoa West)


  19. Yussif Issaka Jajah (Ayawaso North)


  20. Oscar Ofori Larbi (Aowin)


  21. Anthony Mmieh (Odotobri)


  22. Abdul-Khaliq Mohammed Sherif (Nanton)


  23. Stanley Yaw Nandaya (Wulensi)


  24. Alamzy Nikyema Billa (Chiana-Paga)


  25. Mavis Nkansah-Boadu (Afigya Sekyere East)


  26. Helen Adjoa Ntoso (Krachi West)


  27. Isaac Yaw Opoku (Offinso South)


  28. Rachel Amma Owusuah (Dormaa East)


  29. Damata Ama Appianimaa Salam (Afigya Kwabre South)


  30. Jerry Ahmed Shaib (Weija-Gbawe)


  31. Yusif Sulemana (Bole Bamboi)


  32. Peter Lanchene Toobu (Wa West)


  33. Ntebe Ayo William (Tatale-Sanguli)


  34. Isaac Awuku Yibor (Domeabra-Obom)

These MPs showed a strong commitment to their parliamentary duties, contributing to the legislative process during the first quarter of 2025.