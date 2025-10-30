A new parliamentary attendance report reveals that 34 Members of Parliament (MPs) attended all 43 sittings held between January 7 and March 29, 2025. The MPs with perfect attendance include: Felicia Adjei (Kintampo South)
Michael Kwasi Aidoo (Oforikrom)
Faustina Elikplim Akurugu (Dome-Kwabenya)
Seidu Alhassan Alajor (Chereponi)
Suhuyini Sayibu Alhassan (Tamale North)
Tanko Mustapha Amadu (Bia West)
Kofi Amankwa-Manu (Atwima Kwanwoma)
Kwaku Asante-Boateng (Asante Akim South)
Theresa Lardi Awuni (Okaikwei North)
Laadi Ayii Ayamba (Pusiga)
Benjamin Narteh Ayiku (Ledzokuku)
Frank Asiedu Bekoe (Suhum)
Abed-Nego A. Lamangin Bandim (Bunkpurugu)
Bawah Muhammad Braimah (Ejura Sekyeredumase)
Bright Asamoah Brefo (Bibiani-Anhwiaso-Bekwai)
Lawrencia Dziwornu (Akuapem South)
Kwame Dzudzorli Gakpey (Keta)
Richard Gyan-Mensah (Gomoa West)
Yussif Issaka Jajah (Ayawaso North)
Oscar Ofori Larbi (Aowin)
Anthony Mmieh (Odotobri)
Abdul-Khaliq Mohammed Sherif (Nanton)
Stanley Yaw Nandaya (Wulensi)
Alamzy Nikyema Billa (Chiana-Paga)
Mavis Nkansah-Boadu (Afigya Sekyere East)
Helen Adjoa Ntoso (Krachi West)
Isaac Yaw Opoku (Offinso South)
Rachel Amma Owusuah (Dormaa East)
Damata Ama Appianimaa Salam (Afigya Kwabre South)
Jerry Ahmed Shaib (Weija-Gbawe)
Yusif Sulemana (Bole Bamboi)
Peter Lanchene Toobu (Wa West)
Ntebe Ayo William (Tatale-Sanguli)
Isaac Awuku Yibor (Domeabra-Obom)
These MPs showed a strong commitment to their parliamentary duties, contributing to the legislative process during the first quarter of 2025.
