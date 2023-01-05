The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials of the betPawa Premier League Matchweek 11.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SATURDAY, JANUARY 7, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS VRS LEGON CITIES

VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

 
 DATE: SATURDAY, JANUARY 7, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK VRS TAMALE CITY

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: OPARE AKUFFO

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: FRIDAY, JANUARY 6, 2023 

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS BEREKUM CHELSEA

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

LIVE ON STARTIMES

 
 DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023 

MATCH: KARELA UNITED VRS R.T.U.

VENUE: CAM PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
 DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023 

MATCH: BECHEM VRS KING FAISAL

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND GEORGE OWUSU AMPONSAH

4TH REFEREE:  FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN S. SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
 DATE: MONDAY, JANUARY 9, 2023 

MATCH: GOLDSTARS VRS ADUANA

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ALEX OSAM

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER:SETH ADJEI

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023 

MATCH: NSOATREMAN VRS SAMARTEX

VENUE: NANA KRONMANSAH PARK

REFEREE: AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 
SUNDAY, JANUARY 8, 2023 

MATCH: DREAMS VRS MEDEAMA

VENUE: DAWU

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN:

 
DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023 

MATCH: ASANTE KOTOKO VRS GREAT OLYMPICS

VENUE: BABAYARA STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: JASPER ADEOYO AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES