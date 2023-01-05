The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials of the betPawa Premier League Matchweek 11.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SATURDAY, JANUARY 7, 2023
MATCH: ACCRA LIONS VRS LEGON CITIES
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
| DATE: SATURDAY, JANUARY 7, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK VRS TAMALE CITY
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: OPARE AKUFFO
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
LIVE ON STARTIMES
|DATE: FRIDAY, JANUARY 6, 2023
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS BEREKUM CHELSEA
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
LIVE ON STARTIMES
| DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023
MATCH: KARELA UNITED VRS R.T.U.
VENUE: CAM PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
| DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023
MATCH: BECHEM VRS KING FAISAL
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND GEORGE OWUSU AMPONSAH
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN S. SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
| DATE: MONDAY, JANUARY 9, 2023
MATCH: GOLDSTARS VRS ADUANA
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ALEX OSAM
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER:SETH ADJEI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023
MATCH: NSOATREMAN VRS SAMARTEX
VENUE: NANA KRONMANSAH PARK
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|SUNDAY, JANUARY 8, 2023
MATCH: DREAMS VRS MEDEAMA
VENUE: DAWU
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN:
|DATE: SUNDAY, JANUARY 8, 2023
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS GREAT OLYMPICS
VENUE: BABAYARA STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: JASPER ADEOYO AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
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