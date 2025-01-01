The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 10 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: FRIDAY, DECEMBER 30, 2022
MATCH: LEGON CITIES VS KARELA UNITED
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: ESO DOH MORRISIN
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & MIKAAL-IL FAUZAN
4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: MEDEAMA SC VS ACCRA LIONS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SATURDAY, DECEMBER 31, 2022
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS GOLD STARS
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ALI TIMUAAH BAAH
4TH REFEREE: ANDREWA AWURISA
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, DECEMBER 31, 2022
MATCH: TAMALE CITY VS GREAT LYMPICS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KENNETH TWENEBOAH-KODUAH
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: ADUANA SC VS ASANTE KOTOKO
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: KING FAISAL VS NSOATREMAN
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: ROLAND ADDY &FRANCIS BONZIE ARTHUR
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: MONDAY, JANUARY 2, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK VS BECHEM UNITED
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE:ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: PETER DAWSA & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MARTIN AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: SAMARTEX FC VS DREAMS FC
VENUE: NSENKYIRE SPORTS COMPLEX
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: EMMANULE QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKUNNOR
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMA
GFA CAMERAMAN:
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: RTU VS KOTOKU ROYALS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE:EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: MATTHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: DAWOI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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