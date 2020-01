17 minutes ago

FULL TIME RESULTS OF THE MATCH DAY ONE OF THE 2019/20 DIVISION ONE LEAGUE SEASON. ALL ZONES.

•Vision FC 1-0 Accra Lions FC

•Uncle T. United 1-2 Kotoku Royals

•Gbewaa Yendi FC 3-2 Wa Suntaa FC

•Young Wise 0-1 Kpando Heart of Lions

•Steadfast FC 1-1 Kintampo FC

•Bibiani Gold Stars 0-0 Skyy FC

•Pacific Heroes 1-0 BYF Academy

•Bofoakwa Tano 1-0 Real Tamale United

•Unity FC 1-1 Young Apostle

•Phar Rangers 1-1 Danbort FC

•Paga Crocodile 0-1 BA United

•Berekum Arsenals 1-1 Techiman City FC

•Okyeman Planners 3-1 Mania FC

•Wassaman United 0-0 Nzema Kotoko

•Mighty Royals 1-0 Nsoatreman FC

•Achiken FC 0-1 Proud United.

•Samartex 1996 FC 1-1 Asokwa Deportivo.

•Sekondi Hassacas 0-0 New Edubiase FC.

•Venomous Vipers FC 2-0 Rockstar FC.

•Tudu Mighty Jet 2-1 Agbozume Weavers

• Nkoranza Warriors 1-0 Tamale City

•Swedru All Blacks vs Star Madrid (Yet to be played)