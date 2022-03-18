The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 18 of the Division One League.

Below are the Match Officials:

DATE:SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: NSOATREMAN VRS WA YASIN

VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX

REFEREE: NATHAN ANAFO

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND MOHAMMED ALHASSAN

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AMONOO MONEY

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: WA SUNTAA VRS NKORANZA

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: SAMUEL BANAHENE

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND ABRAHAM NDEEGO

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUN, MARCH 20, 2022 

MATCH: MIGHTY ROYAL VRS YOUNG APOSTLES

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: VICTOR TWUM OBOUR AND SAMUEL KUSI ANTWI

4TH REFEREE: MOHAMMED NYABILA

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN YAKIN

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUN, MARCH 20, 2022 

MATCH: BOLGA ALL STARS VRS DREAMS TAMALE

VENUE: WALEWALE ASTRO PARK

REFEREE: HERBERT HAMZA WUTTIRIRAH

ASSISTANTS: FORKOR ALIDU MOHAMADU AND IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFEREE: SIELA MAHAMA ADAM

MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: YAKUBU ANDANI
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: STEADFAST VRS BAFFUOR SOCCER ACADEMY

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: ANDREW AWURISA

ASSISTANTS: BONIFACE KWOSE AND MORO ABASS KASIMPU

4TH REFEREE: IBRAHIM AMADU

MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: ARSENAL VRS KINTAMPO

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: MARFO KWADWO BEDIAKO AND ELVIS ATTAKORAH

4TH REFEREE: MAURICE ANANKANI

MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: B.A UNITED VRS TAMALE CITY

VENUE: CORONATION PARK

REFEREE:CPHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: ABDUL AZIZ MODAARI SAEED

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: AFRYIE AKUFFO KING
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: UNITY VRS BOFOAKWA

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: OLIVER TETTEH

ASSISTANTS: MARLEY ASIGIBE AND MICHAEL ALUGMI

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: SKYY VRS PACIFIC HEROES

VENUE: DABOASE

REFEREE: ISAAC BROBBEY

ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUN, MARCH 22, 2022 

MATCH: DEPORTIVO VRS ALL BLACKS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: MAHAMA EWUNTONMAH

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI AND ABDUL RAUF ALHASSAN

4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO

MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: HOLY STARS VRS ACHIKEN

VENUE:CAM PARK

REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS AND MICHAEL BOATENG

4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, MARCH 20,2022 

MATCH: NZEMA KOTOKO VRS SAMARTEX

VENUE: AMPAIN AAK ARENA

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: PROSPER AVINOU AND ALICE FARIZUA CHAKULE

4TH REFEREE: THOMAS ALIBO

MATCH COMMISSIONER: EMANNUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: NEW EDUBIASE VRS HASAACAS

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH AND MATHIAS KOFFI KOUADIO

4TH REFEREE: DAVID ADANNEY

MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: DWARFS VRS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: PROSPER ACQUAH

ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI AND ISSAH MUMUNI BAGURICHIRA

4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: WASSAMAN VRS BYF

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN AND SULEMANA MOHAMMED

4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM

MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: UNISTAR VRS FUTURE STARS

VENUE: AKOON PAR, TARKWA

REFEREE: ERIC ODONKOR

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD AND DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: GODWIN KOFI KPODO

MATCH COMMISSIONER: ALEX AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: TEMA YOUTH VRS YOUNG WISE

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND JOHN ANSAH

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VRS UNCLE T

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND NII KPORTI NARTEY

4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU

MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: KWAEBIBIRIM VRS AKATSI ALL STARS

VENUE: ASUOM SHS PARK

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND PAUL DEYEGBE

4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: KRYSTAL PALACE VRS INTER ALLIES

VENUE: AKOTX PARK

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: MUSAH BASHIRU AND PATRICK APPIAH KODUAH

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: DAVID ABAIDOO ENCHILL
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: MIGHTY JETS VRS VISION

VENUE: MATS PARK

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: MARY TEI AND GIBRINE AYUBA TANKO

4TH REFEREE: GIDEON NII COFIE

MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: YUSSIF MUSTAPHA MOHAMMED
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: NANIA VRS SUSUBIRIBI

VENUE: LEGON PARK

REFEREE: FERDINAND NYANYI

ASSISTANTS: ISAAC NYARKO AND MICHAEL LAMME

4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH

MATCH COMMISSIONER: DANIEL KWAME DANKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOHAMMED ADISA

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022 

MATCH: GOLDEN KICKS VRS ACCRA CITY STARS

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS HEARTS OF LIONS

VENUE: ODA STADIUM

REFEREE: GABRIEL OPOKU ANTWI

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND JOSEPH LARYEA

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYEWAA

GFA CAMERAMAN: MARK SASU