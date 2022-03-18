The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 18 of the Division One League.
Below are the Match Officials:
|DATE:SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: NSOATREMAN VRS WA YASIN
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AMONOO MONEY
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: WA SUNTAA VRS NKORANZA
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: SAMUEL BANAHENE
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUN, MARCH 20, 2022
MATCH: MIGHTY ROYAL VRS YOUNG APOSTLES
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: VICTOR TWUM OBOUR AND SAMUEL KUSI ANTWI
4TH REFEREE: MOHAMMED NYABILA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN YAKIN
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SUN, MARCH 20, 2022
MATCH: BOLGA ALL STARS VRS DREAMS TAMALE
VENUE: WALEWALE ASTRO PARK
REFEREE: HERBERT HAMZA WUTTIRIRAH
ASSISTANTS: FORKOR ALIDU MOHAMADU AND IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: SIELA MAHAMA ADAM
MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: YAKUBU ANDANI
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: STEADFAST VRS BAFFUOR SOCCER ACADEMY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ANDREW AWURISA
ASSISTANTS: BONIFACE KWOSE AND MORO ABASS KASIMPU
4TH REFEREE: IBRAHIM AMADU
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: ARSENAL VRS KINTAMPO
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: MARFO KWADWO BEDIAKO AND ELVIS ATTAKORAH
4TH REFEREE: MAURICE ANANKANI
MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: B.A UNITED VRS TAMALE CITY
VENUE: CORONATION PARK
REFEREE:CPHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: ABDUL AZIZ MODAARI SAEED
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: AFRYIE AKUFFO KING
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: UNITY VRS BOFOAKWA
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: OLIVER TETTEH
ASSISTANTS: MARLEY ASIGIBE AND MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: SKYY VRS PACIFIC HEROES
VENUE: DABOASE
REFEREE: ISAAC BROBBEY
ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SUN, MARCH 22, 2022
MATCH: DEPORTIVO VRS ALL BLACKS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: MAHAMA EWUNTONMAH
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI AND ABDUL RAUF ALHASSAN
4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO
MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: HOLY STARS VRS ACHIKEN
VENUE:CAM PARK
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS AND MICHAEL BOATENG
4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, MARCH 20,2022
MATCH: NZEMA KOTOKO VRS SAMARTEX
VENUE: AMPAIN AAK ARENA
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU AND ALICE FARIZUA CHAKULE
4TH REFEREE: THOMAS ALIBO
MATCH COMMISSIONER: EMANNUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: NEW EDUBIASE VRS HASAACAS
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH AND MATHIAS KOFFI KOUADIO
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: DWARFS VRS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: PROSPER ACQUAH
ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI AND ISSAH MUMUNI BAGURICHIRA
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: WASSAMAN VRS BYF
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN AND SULEMANA MOHAMMED
4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM
MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: UNISTAR VRS FUTURE STARS
VENUE: AKOON PAR, TARKWA
REFEREE: ERIC ODONKOR
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD AND DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: GODWIN KOFI KPODO
MATCH COMMISSIONER: ALEX AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: TEMA YOUTH VRS YOUNG WISE
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND JOHN ANSAH
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VRS UNCLE T
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: KWAEBIBIRIM VRS AKATSI ALL STARS
VENUE: ASUOM SHS PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND PAUL DEYEGBE
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: KRYSTAL PALACE VRS INTER ALLIES
VENUE: AKOTX PARK
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: MUSAH BASHIRU AND PATRICK APPIAH KODUAH
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: DAVID ABAIDOO ENCHILL
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: MIGHTY JETS VRS VISION
VENUE: MATS PARK
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: MARY TEI AND GIBRINE AYUBA TANKO
4TH REFEREE: GIDEON NII COFIE
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: YUSSIF MUSTAPHA MOHAMMED
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: NANIA VRS SUSUBIRIBI
VENUE: LEGON PARK
REFEREE: FERDINAND NYANYI
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO AND MICHAEL LAMME
4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH
MATCH COMMISSIONER: DANIEL KWAME DANKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOHAMMED ADISA
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: SATURDAY, MARCH 19, 2022
MATCH: GOLDEN KICKS VRS ACCRA CITY STARS
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS HEARTS OF LIONS
VENUE: ODA STADIUM
REFEREE: GABRIEL OPOKU ANTWI
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND JOSEPH LARYEA
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYEWAA
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
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