The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Division One League Matchweek 20.
Below are the Match Officials for Matchweek 20:
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: TAMALE CITY VRS WA YASIN
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: ADAMS AGBESHIE AND JOHN ANSAH
4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI KASIM
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: ARSENAL VRS YOUNG APOSTLES
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: IDDRISU UMAR
ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE AND MORO ABASS KASIMPU
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: LORD YEBOAH
|DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022
MATCH: UNITY VRS STEADFAST
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: RICHMOND ADJEI
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILA AND FORKOR M. ALIDU
4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: BOLGA ALL STARS VRS NKORANZA
VENUE: WALE WALE ASTRO PARK
REFEREE: SAEED ABDUL AZIZ MODAARI
ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ
MATCH COMMISSIONER: SULEMANA SALISU
VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON
GFA CAMERAMAN: YAKUBU ANDANI
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: NSOATREMAN VRS DREAMS TAMALE – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: NYABILE MOHAMMED
MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: B.A UNITED VRS KINTAMPO
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ADAM FRANCIS XAVIER
ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND YUSIF ABDUL GHAFFAR
4TH REFEREE:IDDRISU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: WA SUNTAA VRS BOFOAKWA TANO
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
ASSISTANTS: ERNEST AWINBIRE AYAMGA AND MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: ABDULAI OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022
MATCH: MIGHTY ROYALS VRS BAFFUOR ACADEMY
VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK
REFEREE: MAURICE ANANKANI
ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU AND MARLEY ASIGIBE
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: SKYY VRS SAMARTEX – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: DABOASE
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO AND SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022
MATCH: WASSAMAN VRS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE:EJISU OKESE PARK
REFEREE: ABDUL IBRAHIM
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND KOFI KODIO MATHIAS
4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE:SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: DEPORTIVO VRS FUTURE STARS
VENUE:EJISU OKESE PARK
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND VICTOR OBUOR TWUM
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: MONDAY, APRIL 4, 2022
MATCH: HOLY STARS VRS HASAACAS
VENUE: CAM PARK , AIYINASE
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND ISAAC PINTO
4TH REFEREE: MATHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: B.Y.F. VRS PACIFIC HEROES
VENUE:NANA GYAMFI PARK
REFEREE: SIELA MOHAMMA ADAM
ASSISTANTS: MICHAEL LAMME AND ISSAH MUMUNI BAGURICHER
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: DWARFS VRS ACHIKEN
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: NII KPORTI NARTEY AND DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: GODWIN K. KPODO
MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU
VENUE MEDIA OFFICER:LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: UNISTAR VRS NEW EDUBIASE
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: NII COFFIE GIDEON
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: NZEMA KOTOKO AND ALL BLACKS
VENUE: AAK SPORTS ARENA
REFEREE: EMMANUEL BAAH
ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: TEMA YOUTH VRS INTER ALLIES
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022
MATCH: GOLDEN KICKS VRS SUSUBIRIBI
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
ASSISTANTS: ABRAHAM NDEEGO AND BLESS KLU
4TH REFEREE: THOMAS ALIBO
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: LIBERTY VRS HEARTS OF LIONS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: DANSOMAN CARL REINDORF
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH AND MICHAEL BOATENG
4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN : EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: KWAEBIBIRIM VRS VISION
VENUE: ASUOM SHS PARK
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: PATRICK APPIAH KODUA AND MUSAH M. BASHIRU
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYEWAA
GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
|DATE: MONDAY, APRIL 4, 2022
MATCH:ACCRA CITY STARS VRS YOUNG WISE
VENUE:MATS PARK
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND JOSEPH LARYEA
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON
VENUE MEDIA OFFICER:CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022
MATCH: NANIA VRS AKATSI ALL STARS
VENUE: LEGON PARK
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: JONES A. BOATENG AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS MIGHTY JETS
VENUE:ODA STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: BABANI NGORLI ESO AND YEVOO YAO
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022
MATCH: KRYSTAL PALACE VRS UNCLE T
VENUE: AKOSOMBO AKOTEX PARK
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: TANKO AYUBA GIBRINE AND KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC AKUFFO YIRENKYI
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
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