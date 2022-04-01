The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Division One League Matchweek 20.

Below are the Match Officials for Matchweek 20:

DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: TAMALE CITY VRS WA YASIN

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: ADAMS AGBESHIE AND JOHN ANSAH

4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI KASIM

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: ARSENAL VRS YOUNG APOSTLES

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: IDDRISU UMAR

ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE AND MORO ABASS KASIMPU

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: LORD YEBOAH
DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022 

MATCH: UNITY VRS STEADFAST

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: RICHMOND ADJEI

ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILA AND FORKOR M. ALIDU

4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: BOLGA ALL STARS VRS NKORANZA

VENUE: WALE WALE ASTRO PARK

REFEREE: SAEED ABDUL AZIZ MODAARI

ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND FESTUS N. NBANGNAN

4TH REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ

MATCH COMMISSIONER: SULEMANA SALISU

VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON

GFA CAMERAMAN: YAKUBU ANDANI
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: NSOATREMAN VRS DREAMS TAMALE – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: NYABILE MOHAMMED

MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: B.A UNITED VRS KINTAMPO

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ADAM FRANCIS XAVIER

ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND YUSIF ABDUL GHAFFAR

4TH REFEREE:IDDRISU MUSTAPHA

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: WA SUNTAA VRS BOFOAKWA TANO

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

ASSISTANTS: ERNEST AWINBIRE AYAMGA AND MOHAMMED ALHASSAN

4TH REFEREE: NATHAN ANAFO

MATCH COMMISSIONER: ABDULAI OSMAN

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022 

MATCH: MIGHTY ROYALS VRS BAFFUOR ACADEMY

VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK

REFEREE: MAURICE ANANKANI

ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU AND MARLEY ASIGIBE

4TH REFEREE: DAVID ADANNEY

MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: SKYY VRS SAMARTEX – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: DABOASE

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: ISAAC NYARKO AND SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022 

MATCH: WASSAMAN VRS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE:EJISU OKESE PARK

REFEREE: ABDUL IBRAHIM

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND KOFI KODIO MATHIAS

4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE:SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: DEPORTIVO VRS FUTURE STARS

VENUE:EJISU OKESE PARK

REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND VICTOR OBUOR TWUM

4TH REFEREE: OLIVER TETTEH

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER ODONKOR

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: MONDAY, APRIL 4, 2022 

MATCH: HOLY STARS VRS HASAACAS

VENUE: CAM PARK , AIYINASE

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND ISAAC PINTO

4TH REFEREE: MATHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: B.Y.F. VRS PACIFIC HEROES

VENUE:NANA GYAMFI PARK

REFEREE: SIELA MOHAMMA ADAM

ASSISTANTS: MICHAEL LAMME AND ISSAH MUMUNI BAGURICHER

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: DWARFS VRS ACHIKEN

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: NII KPORTI NARTEY AND DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: GODWIN K. KPODO

MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU

VENUE MEDIA OFFICER:LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: UNISTAR VRS NEW EDUBIASE

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: NII COFFIE GIDEON

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: NZEMA KOTOKO AND ALL BLACKS

VENUE: AAK SPORTS ARENA

REFEREE: EMMANUEL BAAH

ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND MICHAEL ALUGMI

4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: TEMA YOUTH VRS INTER ALLIES

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: S.K. MAWULI KLU

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU

MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022 

MATCH: GOLDEN KICKS VRS SUSUBIRIBI

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

ASSISTANTS: ABRAHAM NDEEGO AND BLESS KLU

4TH REFEREE: THOMAS ALIBO

MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: LIBERTY VRS HEARTS OF LIONS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: DANSOMAN CARL REINDORF

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH AND MICHAEL BOATENG

4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN : EMMANUEL KPAB
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: KWAEBIBIRIM VRS VISION

VENUE: ASUOM SHS PARK

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: PATRICK APPIAH KODUA AND MUSAH M. BASHIRU

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ANNOR

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYEWAA

GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
DATE: MONDAY, APRIL 4, 2022 

MATCH:ACCRA CITY STARS VRS YOUNG WISE

VENUE:MATS PARK

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND JOSEPH LARYEA

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON

VENUE MEDIA OFFICER:CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: SATURDAY, APRIL 2, 2022 

MATCH: NANIA VRS AKATSI ALL STARS

VENUE: LEGON PARK

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: JONES A. BOATENG AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS MIGHTY JETS

VENUE:ODA STADIUM

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: BABANI NGORLI ESO AND YEVOO YAO

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SUNDAY, APRIL 3, 2022 

MATCH: KRYSTAL PALACE VRS UNCLE T

VENUE: AKOSOMBO AKOTEX PARK

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: TANKO AYUBA GIBRINE AND KWADZO AFETORGBOR

4TH REFEREE: ERIC ODONKOR

MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC AKUFFO YIRENKYI

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH