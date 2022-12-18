The 10th National Delegates Congress of the National Democratic Congress (NDC) has successfully ended at the Accra Sports Stadium with the election of a new set of national leaders to lead the party into the 2024 general elections.
Saturday’s long event entered into the early morning of Sunday, December 18, 2022.
Held under the theme, ‘Rallying for Victory 2024’, the congress assembled 63 candidates who contested for 11 positions with about 8100 out of 9,500 delegates participating.
Samuel Ofosu Ampofo failed in his re-election bid as National Chair of the party.
He lost to Johnson Aseidu Nketiah, the immediate past General Secretary of the NDC.
Aseidu Nketiah’s former position was taken over by one-time Propaganda Secretary of the NDC, Fifi Kwetey.
Sammy Gyamfi remains the party’s National Communication Officer as he was acclaimed after running unopposed.
The polls closed with the following results:
|CHAIRMAN
|SAMUEL YAW ADUSEI
|52
|JOHNSON ASEIDU NKETIA
|5569
|SAMUEL OFOSU AMPOFO
|2892
|NII ARMAH ASHIETEY
|38
|VICE CHAIRMAN
|SHERIF ABDUL-NASIRU
|750
|ABANGA YAKUBU ALHASSAN
|864
|DR. SHERRY AYITTEY
|1820
|SETH OFORI OHENE
|355
|AWUDU SOFO AZORKA
|2707
|ALHAJI AMADU B. SOROGHO
|832
|ALHAJI HABIBU ADRAMANI
|872
|EVELYN ENYONAM MENSAH
|331
|GENERAL SECRETARY
|ELVIS AFRIYIE ANKRAH
|1408
|FIFI FIAVI KWETEY
|4543
|DR. PETER BOAMAH OTOKUNOR
|2595
|DEPUTY GENERAL SECRETARY
|FRANCIS LANME GURIBE
|324
|CATHERINE DEYNU
|652
|BARBARA SERWAA ASAMOAH
|3804
|GBANDE FOYO MUSTAPHA
|1861
|KWAME ZU
|1717
|BRADI PAUL OPATA
|62
|EVANS AMOO
|83
|NATIONAL ORGANIZER
|JOSHUA HAMIDU AKAMBA
|2035
|HENRY OSEI AKOTO
|158
|MAHDI MOHAMMED GIBRILL
|535
|SIDII ABUBAKARI
|607
|SOLOMON YAW NKANSAH
|302
|CHIEF HAMILTON BINEY NIXON
|1173
|JOSEPH YAMMIN
|3730
|DEPUTY NATIONAL ORGANIZER
|KOBBY BARLON
|4700
|HABIB MOHAMMED TAHIRU
|933
|ELIKEM ERIC KEVIN KWAME KOTOKO
|1815
|ALHAJI YAW KUNDOW
|1015
|COMMUNICATION OFFICER
|SAMMY GYAMFI
|UNOPPOSED
|DEPUTY COMMUNICATION OFFICER
|GODWIN AKO GUNN
|2630
|ADONGO ATULE JACOB
|614
|MALIK BASINTALE
|3398
|KWAKU BOAHEN ANTHONY
|1138
|MOHAMMED NAZIRU
|758
|YOUTH ORGANIZER
|BROGYA GENFI
|508
|GEORGE OPARE ADDO
|533
|DEPUTY YOUTH ORGANIZER
|OSMAN ABDULAI AYARIGA
|373
|RUTH DELA SEDDOH
|313
|BRIGHT NUDOKPO HONU
|6
|SULEMANA ABDUL KARIM
|MOHAMMED ABUBAKARI SADIQ GOMBILLA
|61
|KABIRU AHMED
|51
|ERIC DADSON
|150
|PENDILOCK OWUSU ASARE
|20
|OBED OPINTAN
|10
|JUDE SEKLEY
|65
|WOMEN ORGANIZER
|MARGARET ANSEI
|362
|DR. HANNA LOUISA BISIW
|433
|DEPUTY WOMEN ORGANIZER
|ABIGAIL AKWABEA ELORM MENSAH
|348
|FELICIA DZIFA TEGAH
|260
|JESSIE ADAMS
|21
|HAJIA ALIJATA SULEMANA
|158
|ZONGO CAUCUS COORDINATOR
|ABASS ZULKARNAIN KAMBARI
|625
|ALHAJI BABANLAMIE ABU SADAT
|1748
|MAMAH MOHAMMED COLE YOUNGER
|2796
|ABDUL-AZIZ MOHAMMED
|1819
|YAKUBU MAHMUD MUDI
|1530
|NEC MEMBERS
|EPHRAIM NII TAN SACKEY
|506
|PEREZ FERNANDEZ ARMAH LARYEA
|91
|ISSAHAKU ISSAH ADEL
|308
|REV. IRENE SENA AGBLEKE
|306
|ABDULLAH FARRAKHAN ISHAQ
|208
|MALIK ADAMA
|411
|VICTORIA KUMA-MINTAH
|710
|EMMANUEL EWOENAM YAO ADZOME-DZOKANDA
|137
|CECILIA N. ASAGA
|845
|EBENEZER EFFAH HACKMAN
|331
|NAJAWA ALHAJI ISSAH
|353
|STEPHEN LADZEDO
|50
|ANITA ANNAN
|282
|RANSFORD CHATMAN VANNI-AMOAH
|464
|THOMAS AYISI KUMAH
|358
|WONDER VICTOR KUTOR
|1590
|MOHAMMED MAMUDU
|342
|ARABA TAGOE
|1017
|FAMOUS KWESI KUADUGAH
|179
Source: citifmonline
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