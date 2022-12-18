The 10th National Delegates Congress of the National Democratic Congress (NDC) has successfully ended at the Accra Sports Stadium with the election of a new set of national leaders to lead the party into the 2024 general elections.

Saturday’s long event entered into the early morning of Sunday, December 18, 2022.

Held under the theme, ‘Rallying for Victory 2024’, the congress assembled 63 candidates who contested for 11 positions with about 8100 out of 9,500 delegates participating.

Samuel Ofosu Ampofo failed in his re-election bid as National Chair of the party.


He lost to Johnson Aseidu Nketiah, the immediate past General Secretary of the NDC.

Aseidu Nketiah’s former position was taken over by one-time Propaganda Secretary of the NDC, Fifi Kwetey.

Sammy Gyamfi remains the party’s National Communication Officer as he was acclaimed after running unopposed.

The polls closed with the following results:

CHAIRMAN SAMUEL YAW ADUSEI 52
JOHNSON ASEIDU NKETIA 5569
SAMUEL OFOSU AMPOFO 2892
NII ARMAH ASHIETEY 38
VICE CHAIRMAN SHERIF ABDUL-NASIRU 750
ABANGA YAKUBU ALHASSAN 864
DR. SHERRY AYITTEY 1820
SETH OFORI OHENE 355
AWUDU SOFO AZORKA 2707
ALHAJI AMADU B. SOROGHO 832
ALHAJI HABIBU ADRAMANI 872
EVELYN ENYONAM MENSAH 331
 
GENERAL SECRETARY ELVIS AFRIYIE ANKRAH 1408
FIFI FIAVI KWETEY 4543
DR. PETER BOAMAH OTOKUNOR 2595
DEPUTY GENERAL SECRETARY FRANCIS LANME GURIBE 324
CATHERINE DEYNU 652
BARBARA SERWAA ASAMOAH 3804
GBANDE FOYO MUSTAPHA 1861
KWAME ZU 1717
BRADI PAUL OPATA 62
EVANS AMOO 83
NATIONAL ORGANIZER JOSHUA HAMIDU AKAMBA 2035
HENRY OSEI AKOTO 158
MAHDI MOHAMMED GIBRILL 535
SIDII ABUBAKARI 607
SOLOMON YAW NKANSAH 302
CHIEF HAMILTON BINEY NIXON 1173
JOSEPH YAMMIN 3730
DEPUTY NATIONAL ORGANIZER KOBBY BARLON 4700
HABIB MOHAMMED TAHIRU 933
ELIKEM ERIC KEVIN KWAME KOTOKO 1815
ALHAJI YAW KUNDOW 1015
COMMUNICATION OFFICER SAMMY GYAMFI UNOPPOSED
DEPUTY COMMUNICATION OFFICER GODWIN AKO GUNN 2630
ADONGO ATULE JACOB 614
MALIK BASINTALE 3398
KWAKU BOAHEN ANTHONY 1138
MOHAMMED NAZIRU 758
YOUTH ORGANIZER BROGYA GENFI 508
GEORGE OPARE ADDO 533
DEPUTY YOUTH ORGANIZER OSMAN ABDULAI AYARIGA 373
RUTH DELA SEDDOH 313
BRIGHT NUDOKPO HONU 6
SULEMANA ABDUL KARIM
MOHAMMED ABUBAKARI SADIQ GOMBILLA 61
KABIRU AHMED 51
ERIC DADSON 150
PENDILOCK OWUSU ASARE 20
OBED OPINTAN 10
JUDE SEKLEY 65
WOMEN ORGANIZER MARGARET ANSEI 362
DR. HANNA LOUISA BISIW 433
DEPUTY WOMEN ORGANIZER ABIGAIL AKWABEA ELORM MENSAH 348
FELICIA DZIFA TEGAH 260
JESSIE ADAMS 21
HAJIA ALIJATA SULEMANA 158
ZONGO CAUCUS COORDINATOR ABASS ZULKARNAIN KAMBARI 625
ALHAJI BABANLAMIE ABU SADAT 1748
MAMAH MOHAMMED COLE YOUNGER 2796
ABDUL-AZIZ MOHAMMED 1819
YAKUBU MAHMUD MUDI 1530
NEC MEMBERS EPHRAIM NII TAN SACKEY 506
PEREZ FERNANDEZ ARMAH LARYEA 91
ISSAHAKU ISSAH ADEL 308
REV. IRENE SENA AGBLEKE 306
ABDULLAH FARRAKHAN ISHAQ 208
MALIK ADAMA 411
VICTORIA KUMA-MINTAH 710
EMMANUEL EWOENAM YAO ADZOME-DZOKANDA 137
CECILIA N. ASAGA 845
EBENEZER EFFAH HACKMAN 331
NAJAWA ALHAJI ISSAH 353
STEPHEN LADZEDO 50
ANITA ANNAN 282
RANSFORD CHATMAN VANNI-AMOAH 464
THOMAS AYISI KUMAH 358
WONDER VICTOR KUTOR 1590
MOHAMMED MAMUDU 342
ARABA TAGOE 1017
FAMOUS KWESI KUADUGAH 179

Source: citifmonline