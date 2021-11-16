The Ghana Premier League continues this weekend with matches scheduled to be played from Friday, November 19 to Sunday, November 21.
The Referees Committee has appointed match officials for Matchday 4 of the GPL.
Below are the Match Officials for Day 4:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 -3PM
MATCH: MEDEAMA VS KARELA
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE:JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & PAUL ATIMAKA
4TH REFEREE: ROBERT MUSSEY
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GOAL RUSH ON STARTIMES
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 – 3PM
MATCH: ASHANTIGOLD VS HEARTS OF OAK
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: ADAARI ABDUL- LATIF
ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKWRA & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
LIVE ON STARTIMES
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 – 3PM
MATCH: ELMINA SHARKS VS BIBIANI GOLDSTARS
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 – 3PM
MATCH: ACCRA LIONS FC VS BECHEM UNITED FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: JACOB ASSAFUAH EMMANUEL
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA
GOALRUSH ON STADIUM
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 – 3PM
MATCH: ADUANA FC VS RTU
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK, DORMAA
REFEREE: : ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: S.K. MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT KYEREMEH AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
|
|DATE: FRIDAY, NOVEMBER 19, 2021 – 3PM
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS KING FAISAL
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & GEORGE OWUSU AMPONSAH
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
LIVE ON STARTIMES
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 – 3PM
MATCH: WAFA VS LEGON CITIES
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUA & SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: ISAAC SIMMIO BASSAW
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 – 3PM
MATCH: GREAT OLYMPICS VS DREAMS FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & GEORGE A. AKISBOKA
4TH REFEREE: JONES AKUBIEM
MATCH COMMISSIONER: ADAMS MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 – 6PM
MATCH: ASANTE KOTOKO VS ELEVEN WONDERS
VENUE: BABAYARA STADIUM, KUMASI
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS:BAWA HARUNA & MOSES AMEGBETOR
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: ALI MUSAH PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI ADJEI
LIVE ON STARTIMES
Comments