The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 20 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: MEDEAMA vs ELEVEN WONDERS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE:SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: ISSAC ODOOM & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
LIVE ON STARTIMES
|DATE: FRIDAY, MARCH 11, 2022
MATCH: ASHANTIGOLD vs KING FAISAL
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: GILGERT ADOM MENSAH & MIKAAL -II FAUZAN
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: ELMINA SHARKS vs BECHEM
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE :: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ALEX OSAM
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022
MATCH: ACCRA LIONS vs DREAMS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: KENNETH TWENBOAH -KODUA
4TH REFEREE: ISSAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN:EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: ADUANA vs HEARTS OF OAK
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & KENNETHY ARMOO
4TH REFEREE: JOSEOH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022
MATCH: BEREKUM CHELSEA vs KARELA
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: PHILP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: PASCAL MAWULI & BAWA HARUNA
4TH REFEREE: MOHAMMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: WAFA vs RTU
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & ISAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: MAXWELL OWISU
MATCH COMMISSIONER: AJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS vs LEGON CITIES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY |& ATO YAWSOM
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: ASANTE KOTOKO vs BIBIANI GOLDSTARS
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY
MATCH COMMISSIONER: AJHASSAN SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
Comments