The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 20 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022 

MATCH: MEDEAMA vs ELEVEN WONDERS

VENUE: AKOON PARK

REFEREE:SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: ISSAC ODOOM & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

LIVE ON STARTIMES
DATE: FRIDAY, MARCH 11, 2022 

MATCH: ASHANTIGOLD vs KING FAISAL

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: GILGERT ADOM MENSAH & MIKAAL -II FAUZAN

4TH REFEREE: ABDULAI  IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022 

MATCH: ELMINA SHARKS vs  BECHEM

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE :: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ALEX OSAM

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022 

MATCH: ACCRA LIONS vs DREAMS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: KENNETH TWENBOAH -KODUA

4TH REFEREE: ISSAC OSEI

MATCH COMMISSIONER:  EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN:EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022 

MATCH: ADUANA vs HEARTS OF OAK

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & KENNETHY ARMOO

4TH REFEREE: JOSEOH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022 

MATCH: BEREKUM CHELSEA vs KARELA

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: PHILP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: PASCAL MAWULI & BAWA HARUNA

4TH REFEREE: MOHAMMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022 

MATCH: WAFA vs RTU

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & ISAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: MAXWELL OWISU

MATCH COMMISSIONER: AJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022 

MATCH: GREAT OLYMPICS  vs LEGON CITIES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY |& ATO YAWSOM

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022 

MATCH: ASANTE  KOTOKO vs BIBIANI GOLDSTARS

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY

MATCH COMMISSIONER: AJHASSAN SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES