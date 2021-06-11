The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Week 29 of the Ghana Premier League.
Here are the Match Officials for Week 29:
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: WAFA VS DREAMS
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: ADAARI LATIF
ASSISTANTS: PAPALA PATRICK & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: KING FAISAL VS GREAT OLYMPICS
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: BENJAMIN SEFAH
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MISBAU MOHAMMED
MATCH COMMISSIONER: ADAM MUKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS EBUSUA DWARFS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: LEN CLAY STADIUM, OBUASI
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & EMMANUEL DEI
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
DATE: FRIDAY, JUNE 11, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS ELEVEN WONDERS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: ADUANA STARS VS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: DORMAA
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: BECHEM UNITED VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021
MATCH: KARELA UNITED VS LEGON CITIES
VENUE: AIYINASE CAM PARK
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: PHILIP ATTA FORSON
MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUICOE
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
DATE: SUNDAY, JUNE 13, 2021- 6PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS MEDEAMA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & FREEMAN ANWULO
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
DATE: MONDAY, JUNE 14, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: KENNY PADI
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & ALEX OSAM
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADZI
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA COMMUNICATIONS
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