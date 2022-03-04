The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 19 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: WEDNESDAY, MARCH 8, 2022 

MATCH: HEARTS OF OAK VS WAFA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAALE IMGREDE IREME

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STAR TIMES
DATE:  MONDAY, MARCH 7,  2022 

MATCH: ELEVEN WONDERS FC VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

REFEREE ASSESSOR: GEORGE K MANU

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: DREAMS VS ELMINA SHARKS

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: NANA OPOKU

 
DATE: TUESDAY, MARCH 8, 2022 

MATCH: BECHEM UNITED VS ASANTE KOTOKO

VENUE:  NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

ASSISTANTS: PETER DAWSA & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: RTU VS LEGON CITIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PAUL ATIMAKA

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: MUTALA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: GOLDSTARS VS MEDEAMA

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & MIKAAL ii FAUZAN

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

REFEREE ASSESSOR: FREDERICK ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: KING FAISAL VS ADUANA

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: DANIEL NII AYI LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: KARELA VS ASHANTIGOLD

VENUE: CAM PARK

REFEREE: ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURA & ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

REFEREE ASSESSOR:EMMANUELLA AGLAGO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: ACCRA LIONS VS GREAT OLYMPICS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES