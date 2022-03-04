The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 19 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 8, 2022
MATCH: HEARTS OF OAK VS WAFA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAALE IMGREDE IREME
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STAR TIMES
|DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS FC VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
REFEREE ASSESSOR: GEORGE K MANU
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: DREAMS VS ELMINA SHARKS
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: NANA OPOKU
|DATE: TUESDAY, MARCH 8, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VS ASANTE KOTOKO
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
ASSISTANTS: PETER DAWSA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: RTU VS LEGON CITIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PAUL ATIMAKA
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA
VENUE MEDIA OFFICER: MUTALA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: GOLDSTARS VS MEDEAMA
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & MIKAAL ii FAUZAN
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
REFEREE ASSESSOR: FREDERICK ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: KING FAISAL VS ADUANA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: DANIEL NII AYI LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: KARELA VS ASHANTIGOLD
VENUE: CAM PARK
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURA & ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
REFEREE ASSESSOR:EMMANUELLA AGLAGO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: ACCRA LIONS VS GREAT OLYMPICS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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