The Referees Committee has appointed Match Officials for the third place play off and the final of the Division One League Super Cup.
Below are the Match Officials for the third place play off and final:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|
1.
|THIRD PLACE PLAY OFF
DATE: SATURDAY, OCTOBER 23, 2021
MATCH: SAMARTEX 1996 VS ACCRA LIONS - LIVE ON MAX TV AND GFA APP
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: EDWARD ANANE
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
|
2
.
|
FINAL
DATE: SATURDAY, OCTOBER 23, 2021
MATCH: TEMA YOUTH VS SKYY FC – LIVE ON MAX TV AND GFA APP
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: JAMES OSARFO & ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
GFA COMMUNICATIONS
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