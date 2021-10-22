The Referees Committee has appointed Match Officials for the third place play off and the final of the Division One League Super Cup.

Below are the Match Officials for the third place play off and final:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
 

1.

 THIRD PLACE PLAY OFF 

DATE: SATURDAY, OCTOBER 23, 2021

MATCH: SAMARTEX 1996 VS ACCRA LIONS - LIVE ON MAX TV AND GFA APP

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: EDWARD ANANE

ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
 

2

.

  

FINAL

DATE: SATURDAY, OCTOBER 23, 2021

MATCH: TEMA YOUTH VS SKYY FC – LIVE ON MAX TV AND GFA APP

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: JAMES OSARFO & ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE

GFA COMMUNICATIONS