The match officials for Matchweek three of the 2021/22 Ghana Premier League season have been appointed.
Below are the Match Officials for this weekend’s matches:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM
MATCH: HEARTS OF OAK VS ADUANA STARS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: PETER DAWSA & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM
MATCH: ELEVEN WONDERS VS MEDEAMA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: JOSHUA SAMADZI
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & BARNABAS AMENYO
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 13, 2021 – 3PM
MATCH: DREAMS FC VS ACCRA LIONS
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
GFA CAMERAMAN:
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|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM
MATCH: BECHEM UNITED VS ELMINA SHARKS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 6PM
MATCH: LEGON CITIES VS GREAT OLYMPICS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA VS ROLAND ADDY
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM
MATCH: RTU VS WAFA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & EMMANUEL ARKAFIE
4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
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|DATE: FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021 – 3PM
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VS ASANTE KOTOKO
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ATO YAWSON & ABDULAI ABDUL-SALAM
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM
MATCH: KING FAISAL VS ASHANTI GOLD
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM, KUMASI
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGASTEY
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
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|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021
MATCH: KARELA VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: MAALE IREME IMGREDE
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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