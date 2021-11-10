The match officials for Matchweek three of the 2021/22 Ghana Premier League season have been appointed.

Below are the Match Officials for this weekend’s matches:

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM 

MATCH: HEARTS OF OAK VS ADUANA STARS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: PETER DAWSA & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE:  SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM 

MATCH: ELEVEN WONDERS VS MEDEAMA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: JOSHUA SAMADZI

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & BARNABAS AMENYO

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 13, 2021 – 3PM 

MATCH: DREAMS FC VS ACCRA LIONS

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM 

MATCH: BECHEM UNITED VS ELMINA SHARKS

VENUE:  NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 6PM 

MATCH: LEGON CITIES VS GREAT OLYMPICS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA VS ROLAND ADDY

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM 

MATCH: RTU VS WAFA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & EMMANUEL ARKAFIE

4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

DATE: FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021 – 3PM 

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VS ASANTE KOTOKO

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: ATO YAWSON & ABDULAI ABDUL-SALAM

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 – 3PM 

MATCH: KING FAISAL VS ASHANTI GOLD

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM, KUMASI

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGASTEY

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 14, 2021 

MATCH: KARELA VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: MAALE IREME IMGREDE

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED