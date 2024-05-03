The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Access Bank division One League.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
ZONE 1A
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024

MATCH: WA SUNTAA VS VICTORY CLUB – 10 AM

VENUE: MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

ASSISTANTS: GEORGE A. AKISBOKA AND KWOSE BONIFACE

4TH REFEREE: SIRAJ YAHAYA

MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU

VENUE MEDIA OFFICER:  ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024

MATCH: TAMALE CITY VS MAANA

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE

REFEREE: ERICH DONKOR

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH – KODUA AND IBRAHIM MORO ADAMS

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024 – 10AM

MATCH: NORTHERN CITY VS TECHIMAN HEROES

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE

REFEREE: NATHAN ANAFO

ASSISTANTS: HENRY ESSEL AND ABDUL RAHAMAN M. AWAL

4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA

MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024

MATCH: STEADFAST VS WA POWER

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE

REFEREE: FELIX AGBOZO

ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND VTUS MAAKAPIER PUTTERU

4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN

MATCH COMMISSIONER: MUSAH OSMAN

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
ZONE 1B
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024

MATCH: MIGHTY ROYALS VS DEBIBI UTD

VENUE: ADEHYIMAN PARK

REFEREE: MATTHEW ATTUAH

ASSISTANTS: FESTUS N, NBANGNAN AND FRANCIS OBOH

4TH REFEREE: TALHAT ABDUL - KARIM

MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY

VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED GYAMFI

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024

MATCH: BA UTD VS BAFFOUR SOCCER ACADEMY

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND ABRAHAM KYEREMANTENG

4TH REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024

MATCH: BEREKUM CITY VS TECHIMAN LIBERTY YOUTH

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: ADAMS ABDUL SAMAD AND YAKUBU ABDUL RAHMAN

4TH REFEREE: SULEMAN LATIF

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER:  STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024

MATCH: ELEVEN WONDERS VS YOUNG APOSTLES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND ERNEST AWINBIRE AYAMGA

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
ZONE 2
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS ASEKEM

VENUE: EDUYAW ASASAN PARK

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND DAVID ADDICO

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: SKYY VS VIPERS FC

VENUE: ST. MARTINS SHS PARK

REFEREE: MORO IDDRISU

ASSISTANTS: BLESS AWADZI & DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: SHARKS VS HOLY STARS

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX

REFEREE: MAALE IMGBERDE IREME

ASSISTANTS: MICHEAL ALUGMI AND JOHN NYAVOR

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILON

MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG

VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024

MATCH: ROSPAK VS ALL BLACKS

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND EMMANUEL ASIEDU

4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: NEW EDUBIASE VS NZEMA KOTOKO

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND PATRICIA KYERAA

4TH REFEREE: EMMANUEL COLLINS ACQUAH

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ACQUAH ESHUN

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024

MATCH: YOUNG REDBULL VS SEFWI ALL STARS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

ASSISTANTS: BABAVI NGORLI ESO AND ABDUL MAJEED EFFA

4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA

MATCH COMMISSIONER: ABAKARI MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH

GFA CAMERMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: FUTURE STARS VS KING FAISAL

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: DAVID ADDANEY

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: DWARFS VS PAC ACADEMY

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: JOSEPH PIMPONG

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND AUGUSTINE AFFUL

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
ZONE 3
DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024

MATCH: ACCRA ATHLETIC VS UNCLE T

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: COURAGE AMPOFO

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND JOSHUA ANANE

4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BANNOR

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: NA GOD VS ATTRAM DE VISSER

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND SAMUEL OWUSU

4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024

MATCH: NANIA VS AKATSI ALL STARS

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: SEIDU ABDULAI AND MOHAMMED ALHASSAN

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: HOHOE UTD VS VISION

VENUE: HOHOE SPORTS STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND MINKAA – IL FAUZAN

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ASARE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL NORTEY
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: OKWAWU UTD VS KINGS PALACE

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: JONAH ATIMBISA APIENTBADEK

ASSISTANTS: AHASSAN ABDULAI GRUUGUO AND PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

MATCH COMMISSIONER: ALEX TETTEH ODONOR

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: STILL BELIEVE VS SUSUBRIBI

VENUE: THEATRE OF DREAMS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL ODOOM

ASSISTANTS: MARY TEI AND JOSHUA AGBO

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSAN QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024

MATCH: K DUA SEMPER FI VS KOTOKU ROYALS

VENUE:  NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX

REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND YAHYA ASHEIKWAH MENSAH

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: DENYO GIDEON

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: GODFRED DZOKOTO
DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024

MATCH: GOLDEN KICKS VS HOME STARS

VENUE: TUBA ASTRO PARK

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND JASPER ROBINSON

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEKO DONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH