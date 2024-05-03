The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Access Bank division One League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|ZONE 1A
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024
MATCH: WA SUNTAA VS VICTORY CLUB – 10 AM
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
ASSISTANTS: GEORGE A. AKISBOKA AND KWOSE BONIFACE
4TH REFEREE: SIRAJ YAHAYA
MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024
MATCH: TAMALE CITY VS MAANA
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE
REFEREE: ERICH DONKOR
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH – KODUA AND IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024 – 10AM
MATCH: NORTHERN CITY VS TECHIMAN HEROES
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: HENRY ESSEL AND ABDUL RAHAMAN M. AWAL
4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024
MATCH: STEADFAST VS WA POWER
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE
REFEREE: FELIX AGBOZO
ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND VTUS MAAKAPIER PUTTERU
4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
MATCH COMMISSIONER: MUSAH OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|ZONE 1B
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024
MATCH: MIGHTY ROYALS VS DEBIBI UTD
VENUE: ADEHYIMAN PARK
REFEREE: MATTHEW ATTUAH
ASSISTANTS: FESTUS N, NBANGNAN AND FRANCIS OBOH
4TH REFEREE: TALHAT ABDUL - KARIM
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED GYAMFI
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024
MATCH: BA UTD VS BAFFOUR SOCCER ACADEMY
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND ABRAHAM KYEREMANTENG
4TH REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024
MATCH: BEREKUM CITY VS TECHIMAN LIBERTY YOUTH
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: ADAMS ABDUL SAMAD AND YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: SULEMAN LATIF
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024
MATCH: ELEVEN WONDERS VS YOUNG APOSTLES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND ERNEST AWINBIRE AYAMGA
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|ZONE 2
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS ASEKEM
VENUE: EDUYAW ASASAN PARK
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND DAVID ADDICO
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|
DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: SHARKS VS HOLY STARS
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: MAALE IMGBERDE IREME
ASSISTANTS: MICHEAL ALUGMI AND JOHN NYAVOR
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILON
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024
MATCH: ROSPAK VS ALL BLACKS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: NEW EDUBIASE VS NZEMA KOTOKO
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND PATRICIA KYERAA
4TH REFEREE: EMMANUEL COLLINS ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ACQUAH ESHUN
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024
MATCH: YOUNG REDBULL VS SEFWI ALL STARS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
ASSISTANTS: BABAVI NGORLI ESO AND ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
MATCH COMMISSIONER: ABAKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: FUTURE STARS VS KING FAISAL
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: DAVID ADDANEY
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: DWARFS VS PAC ACADEMY
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: JOSEPH PIMPONG
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|ZONE 3
|DATE: FRIDAY, MAY 3, 2024
MATCH: ACCRA ATHLETIC VS UNCLE T
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: COURAGE AMPOFO
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: NA GOD VS ATTRAM DE VISSER
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND SAMUEL OWUSU
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024
MATCH: NANIA VS AKATSI ALL STARS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: SEIDU ABDULAI AND MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: HOHOE UTD VS VISION
VENUE: HOHOE SPORTS STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND MINKAA – IL FAUZAN
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ASARE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL NORTEY
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: OKWAWU UTD VS KINGS PALACE
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: JONAH ATIMBISA APIENTBADEK
ASSISTANTS: AHASSAN ABDULAI GRUUGUO AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
MATCH COMMISSIONER: ALEX TETTEH ODONOR
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: STILL BELIEVE VS SUSUBRIBI
VENUE: THEATRE OF DREAMS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: MARY TEI AND JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSAN QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SUNDAY, MAY 5, 2024
MATCH: K DUA SEMPER FI VS KOTOKU ROYALS
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND YAHYA ASHEIKWAH MENSAH
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: DENYO GIDEON
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: GODFRED DZOKOTO
|DATE: SATURDAY, MAY 4, 2024
MATCH: GOLDEN KICKS VS HOME STARS
VENUE: TUBA ASTRO PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND JASPER ROBINSON
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEKO DONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
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