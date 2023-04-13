The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 23 of the Access Bank Division One League.

Below are the Match Officials:

DATE: MONDAY, APRIL 17, 2023 

MATCH: KUNBUNG BINBIEM VRS WA YASIN

VENUE:ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: NATHAN ANAFO

ASSISTANTS: ROBERT ADUKO SUNDAY AND ABRAHAM NDEEGO

4TH REFEREE: YAHYA NDEEGO

MATCH COMMISIONER: STEPHEN KPEN

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: WA SUNTAA VRS KASSENA NANKANA

VENUE: MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND MATHIAS KOFI KOUADIO

4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM

MATCH COMMISIONER: MOHAMMED ALHASSAN

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: DEBIBI UNITED VRS STEADFAST

VENUE: DEBIBI PRESBY PARK

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU AND FORKOR ALIDU M.

4TH REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM

MATCH COMMISIONER: AWUDU DZANG

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: ELEVEN WONDERS VRS MAANA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: CLEMENT KWAME NKOAH

ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU

MATCH COMMISIONER: ABUBAKAR ABDUL GANIYU

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

 
ZONE 1B
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: BAFFOUR VRS MIGHTY ROYALS

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: SULEMANA LATIF

ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN AND STEPHEN SACKEY

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISIONER: SULEMANA SALISU

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISAAH

 
DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023 

MATCH: YOUNG APOSTLES VRS ARSENAL

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: REUDEN GLEKU

ASSISTANTS: NICHOLAS ADADO AND ISAAC DUODU

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISIONER: JOHN YAKUBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: NKORANZA WARRIORS VRS UNITY

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND IBRAHIM MORO ADAMS

4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID

MATCH COMMISIONER: ALBERT COMMEY

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: B.A. UNITED VRS BOFOAKWA – LIVE MATCH

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO

ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFEREE: ALBERT NSOH ADOOR

MATCH COMMISIONER: JAMES MORNAH

GFA CAMERAMAN:  EMMANUEL LARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

 
ZONE 2
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: SHARKS VRS SKYY – LIVE MATCH

VENUE: NDUOM SPORTS STADIUM

REFEREE: S.K. MAWULI KLU

ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI AND YAHYA A. MENSAH

4TH REFEREE: ERIC ODONKOR

MATCH COMMISIONER: SAMUEL OTOO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: ASEKEM VRS NATIONS

VENUE: DR. KOFI KODUA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND MUSAH M. BASHIRU

4TH REFEREE: KWASI ANANE APPIAH

MATCH COMMISIONER: RICHARD OSEI YAW

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16,2023 

MATCH: HOLY STARS VRS DWARFS

VENUE: CAM PARK

REFEREE: ALI ASANTE

ASSISTANTS: WISDOM TEFE AND BABAVI NGORLI ESO

4TH REFEREE: CALEB ABOTSI

MATCH COMMISIONER: THOMAS AGGREY

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: PACIFIC HEROES VRS DEPORTIVO

VENUE: GYAMFI’S PARK, BEKWAI

REFEREE: ENOCH DIAWUO

ASSISTANTS: ISSAH MUMUNI BAGURICHER AND ABRAHAM KYEREMATENG

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISIONER: ABDUL KARIM OLIVER

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: FUTURE STARS VRS SEFWI ALL STARS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND MICHAEL ALUGMI

4TH REFEREE: MAWULI MORTEY

MATCH COMMISIONER: PIUS KWARTENG

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAAC OFORI

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: WAFA VRS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: GOMOA FETEH PARK

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: MARY TEI AND ISAAC NYARKO

4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU

MATCH COMMISIONER: EMMANUEL TWUMASI

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: KENPONG VRS EDUBIASE

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: GODFRED KEGYAH

ASSISTANTS: JOHN NYARVOR AND JOSHUA ANANE

4TH REFEREE: JONAH ATIMISA APEITBADAN

MATCH COMMISIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE

GFA CAMERAMAN: MARY NAQUENTERA

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: NZEMA KOTOKO VRS SEFWI ALL STARS

VENUE: AAK AMPAIN PARK

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: NII KPORTI NARTEY AND MARVELLOUS AMEDIOLE

4TH REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

MATCH COMMISIONER: SAMUEL BAAH

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

 
ZONE 3
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: MIGHTY JETS VRS AKATSI ALL STARS

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: JONES A. BOATENG AND ABDUL MAJEED

4TH REFEREE: ERIC KORNIE

MATCH COMMISIONER: KWASI ASANTE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: KOFORIDUA SEMPER VRS A5 RENCES

VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX

REFEREE: ANGEL ELISHA

ASSISTANTS: YEVOO YAO AND KWADZO AFETORGBOR

4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

MATCH COMMISIONER: AFARI TANIM

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

 
DATE: MONDAY, APRIL 17, 2023 

MATCH: NANIA VRS NA GOD

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN  AND PAUL DEYEGBE

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISIONER: JOSEPH DANQUAH

GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

 
DATE : SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: UNCLE T VRS VOLTA RANGERS

VENUE: PRAMPRAM PARK

REFEREE: HAN MENSAH

ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO AND ALBERT QUAINOO

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISIONER: EDMUND OSANQUAYE

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

 
DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023 

MATCH: GOLDEN KICK VRS ATTRAM DE VISSER

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS:SETH ABLETOR AND BILL ODARTEY WELLINGTON

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISIONER: ALPHONSO SENYO

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VRS SUSUBIRIBI

VENUE: DANSOMAN PARK

REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

ASSISTANTS: STEPHEN ADJEI AND JOSHUA AGBO

4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

MATCH COMMISIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

 
DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023 

MATCH: VISION VRS TEMA YOUTH

VENUE: NII ADJEI KRAKU SPORTS COMPLEX

REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND PATRICK APPIAH KODUA

4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH

MATCH COMMISIONER: WILLIAM QUAYE

GFA CAMERAMAN: ELLIAS NINSON

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

 
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 

MATCH: KRYSTAL PALACE VS HEART OF LIONS – LIVE MATCH

VENUE:   AKOTEX PARK

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & BLESS AWADZI

4TH REFEREE: FERDINALD NYANYI

MATCH COMMISIONER: SAMUEL ABBEY

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

VENUE MEDIA OFFICER: DAVID CLOTTEY

 