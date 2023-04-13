The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 23 of the Access Bank Division One League.
Below are the Match Officials:
|DATE: MONDAY, APRIL 17, 2023
MATCH: KUNBUNG BINBIEM VRS WA YASIN
VENUE:ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: ROBERT ADUKO SUNDAY AND ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: YAHYA NDEEGO
MATCH COMMISIONER: STEPHEN KPEN
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: WA SUNTAA VRS KASSENA NANKANA
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND MATHIAS KOFI KOUADIO
4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM
MATCH COMMISIONER: MOHAMMED ALHASSAN
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: DEBIBI UNITED VRS STEADFAST
VENUE: DEBIBI PRESBY PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU AND FORKOR ALIDU M.
4TH REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM
MATCH COMMISIONER: AWUDU DZANG
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS MAANA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: CLEMENT KWAME NKOAH
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU
MATCH COMMISIONER: ABUBAKAR ABDUL GANIYU
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
|ZONE 1B
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: BAFFOUR VRS MIGHTY ROYALS
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: SULEMANA LATIF
ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN AND STEPHEN SACKEY
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISIONER: SULEMANA SALISU
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISAAH
|DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023
MATCH: YOUNG APOSTLES VRS ARSENAL
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: REUDEN GLEKU
ASSISTANTS: NICHOLAS ADADO AND ISAAC DUODU
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISIONER: JOHN YAKUBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: NKORANZA WARRIORS VRS UNITY
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID
MATCH COMMISIONER: ALBERT COMMEY
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: B.A. UNITED VRS BOFOAKWA – LIVE MATCH
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO
ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: ALBERT NSOH ADOOR
MATCH COMMISIONER: JAMES MORNAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
|ZONE 2
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: SHARKS VRS SKYY – LIVE MATCH
VENUE: NDUOM SPORTS STADIUM
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI AND YAHYA A. MENSAH
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISIONER: SAMUEL OTOO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: ASEKEM VRS NATIONS
VENUE: DR. KOFI KODUA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND MUSAH M. BASHIRU
4TH REFEREE: KWASI ANANE APPIAH
MATCH COMMISIONER: RICHARD OSEI YAW
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SUNDAY, APRIL 16,2023
MATCH: HOLY STARS VRS DWARFS
VENUE: CAM PARK
REFEREE: ALI ASANTE
ASSISTANTS: WISDOM TEFE AND BABAVI NGORLI ESO
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISIONER: THOMAS AGGREY
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: PACIFIC HEROES VRS DEPORTIVO
VENUE: GYAMFI’S PARK, BEKWAI
REFEREE: ENOCH DIAWUO
ASSISTANTS: ISSAH MUMUNI BAGURICHER AND ABRAHAM KYEREMATENG
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISIONER: ABDUL KARIM OLIVER
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: FUTURE STARS VRS SEFWI ALL STARS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: MAWULI MORTEY
MATCH COMMISIONER: PIUS KWARTENG
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAAC OFORI
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: WAFA VRS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: GOMOA FETEH PARK
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: MARY TEI AND ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU
MATCH COMMISIONER: EMMANUEL TWUMASI
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: KENPONG VRS EDUBIASE
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: GODFRED KEGYAH
ASSISTANTS: JOHN NYARVOR AND JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: JONAH ATIMISA APEITBADAN
MATCH COMMISIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
GFA CAMERAMAN: MARY NAQUENTERA
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: NZEMA KOTOKO VRS SEFWI ALL STARS
VENUE: AAK AMPAIN PARK
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: NII KPORTI NARTEY AND MARVELLOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
MATCH COMMISIONER: SAMUEL BAAH
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
|ZONE 3
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: MIGHTY JETS VRS AKATSI ALL STARS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: JONES A. BOATENG AND ABDUL MAJEED
4TH REFEREE: ERIC KORNIE
MATCH COMMISIONER: KWASI ASANTE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: KOFORIDUA SEMPER VRS A5 RENCES
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: ANGEL ELISHA
ASSISTANTS: YEVOO YAO AND KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
MATCH COMMISIONER: AFARI TANIM
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
|DATE: MONDAY, APRIL 17, 2023
MATCH: NANIA VRS NA GOD
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN AND PAUL DEYEGBE
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISIONER: JOSEPH DANQUAH
GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
|DATE : SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: UNCLE T VRS VOLTA RANGERS
VENUE: PRAMPRAM PARK
REFEREE: HAN MENSAH
ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO AND ALBERT QUAINOO
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISIONER: EDMUND OSANQUAYE
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
|DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023
MATCH: GOLDEN KICK VRS ATTRAM DE VISSER
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS:SETH ABLETOR AND BILL ODARTEY WELLINGTON
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISIONER: ALPHONSO SENYO
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VRS SUSUBIRIBI
VENUE: DANSOMAN PARK
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: STEPHEN ADJEI AND JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
MATCH COMMISIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
|DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023
MATCH: VISION VRS TEMA YOUTH
VENUE: NII ADJEI KRAKU SPORTS COMPLEX
REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND PATRICK APPIAH KODUA
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISIONER: WILLIAM QUAYE
GFA CAMERAMAN: ELLIAS NINSON
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
|DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: KRYSTAL PALACE VS HEART OF LIONS – LIVE MATCH
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: FERDINALD NYANYI
MATCH COMMISIONER: SAMUEL ABBEY
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
VENUE MEDIA OFFICER: DAVID CLOTTEY
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