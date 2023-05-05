The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 26 of the Access Bank Division One League.
Below are the Match Officials:
|DATE: MONDAY, MAY 8, 2023
MATCH: KASSENA NANKANA VRS ELEVEN WONDERS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: SULEMANA LATIF
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND IDDRISU NUHU ISSHAQ
4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: WA YASIN VRS DEBIBI
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND GEORGE A. AKISBOKA
4TH REFEREE: ALBERT NSOR ADOOR
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSANK
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: MONDAY, MAY 8, 2023
MATCH: STEADFAST VRS KUMBUNG BINBIEM
VENUE: ALIU MAHAM STADIUM
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: MIKAAL IL FAUZAN AND TIJANI MOHAMMED
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: WA SUNTAA VRS MAANA
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: SINTUO ELIASU TONGSLO
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND SULEMANA SALAUDEEN
4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|ZONE ONE B
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: MIGHTY ROYALS VRS NKORANZA WARRIORS
VENUE: ADEHYIMAN PARK
REFEREE: SAEED ABDUL-AZIZ MODAARI
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM AND KWOSE BONIFACE
4TH REFEREE: ABUBAKARI SADIQ YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM
VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED GYAMFI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SATURDAY, MAY 6, 2023
MATCH: ARSENAL VRS B.A. UNITED
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: FELIX AGBOZO
ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: SIELA MAHAMMA ADAM
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: BOFOAKWA VRS YOUNG APOSTLES – LIVE MATCH
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: OLIVER TETTEH
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: SHAIBU IBRAHIM
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|ZONE TWO
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: ALL BLACKS VRS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND YEVOO YAO
4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: KENPONG VRS SHARKS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMATENG AND MARVELLOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN:ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: DWARFS VRS WAFA – LIVE MATCH
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL AND AGBESHIE ADAMS
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OKYERE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 203
MATCH: FUTURE STARS. VRS ASEKEM
VENUE:EJISU OKESE PARK
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND MATHIAS KOFFI KOUADIO
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: NATIONS VRS NZEMA KOTOKO
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU AND MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: KADIR MOHAMMED
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: NEW EDUBIASE VRS DEPORTIVO
VENUE: GYAMFI’S PARK
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND SAMUEL KUSI ANTWI
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY, MAY 7. 2023
MATCH: SKYY VRS PACIFIC HEROES
VENUE: ST MARTINS PARK
REFEREE: GIDEON NII COFFIE
ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND DIVINE GBOMOLOR
4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGERY
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: SEFWI ALL STARS VRS HOLY STARS
VENUE: ASAFO RAMOS PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: FELIX APULA AND STEPHEN ADJEI
4TH REFEREE: KWASI ANANE APPIAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|ZONE THREE
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: AKATSI ALL STARS VRS SUSUBIRIBI
VENUE: AKATSI COLLEGE OF EDUCATION
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: JERRY DUGBATEY
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: HEART OF LIONS VRS A5 RENCES – LIVE MATCH
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER:ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE : FRIDAY, MAY 5, 2023
MATCH: ATTRAM DE VISSER VRS NANIA
VENUE:TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC ODONKOR
ASSISTANTS: KWADZO AFETORGBOR AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: NAZEEF SUMAILA
MATCH COMMISSIONER: DANIEL KWAME DANKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: VOLTA RANGERS VRS MIGHTY JETS
VENUE: HO STADIUM
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: KWADZO APPIAH NYARKO
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: RUBEN DZIDODO
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: SATURDAY, MAY 6, 2023
MATCH: GOLDEN KICKS VRS UNCLE T
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: ANGEL ELISHA
ASSISTANTS: ALHASSAN A. GRUUGUUO AND AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: FELIX OWUSU AGYEMFRA
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: MONDAY, MAY 8, 2023
MATCH: NA GOD VRS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: HENRY ESSEL AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE : SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: KRYSTAL PALACE VRS VISION
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU AND FRANCIS OBOH
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIS CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: TEMA YOUTH VRS KOFORIDUA SEMPER FI
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: JOHN ANSAH AND BILL ODARTEY WELLINGTON
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: MARY NAQUENTERA
Comments