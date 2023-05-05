The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 26 of the Access Bank Division One League.

Below are the Match Officials:

DATE: MONDAY, MAY 8, 2023 

MATCH: KASSENA NANKANA VRS ELEVEN WONDERS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: SULEMANA LATIF

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND IDDRISU NUHU ISSHAQ

4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: WA YASIN VRS DEBIBI

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W

ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND GEORGE A. AKISBOKA

4TH REFEREE: ALBERT NSOR ADOOR

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSANK

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
DATE: MONDAY, MAY 8, 2023 

MATCH: STEADFAST VRS KUMBUNG BINBIEM

VENUE: ALIU MAHAM STADIUM

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: MIKAAL IL FAUZAN AND TIJANI MOHAMMED

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: WA SUNTAA VRS MAANA

VENUE: MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: SINTUO ELIASU TONGSLO

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND SULEMANA SALAUDEEN

4TH REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM

MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

 
ZONE ONE B
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: MIGHTY ROYALS VRS NKORANZA WARRIORS

VENUE: ADEHYIMAN PARK

REFEREE: SAEED ABDUL-AZIZ  MODAARI

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM AND KWOSE BONIFACE

4TH REFEREE: ABUBAKARI SADIQ YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM

VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED GYAMFI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
DATE: SATURDAY, MAY 6, 2023 

MATCH: ARSENAL VRS B.A. UNITED

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: FELIX AGBOZO

ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND DANIEL CONNEY

4TH REFEREE: SIELA MAHAMMA ADAM

MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: BOFOAKWA VRS YOUNG APOSTLES – LIVE MATCH

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: OLIVER TETTEH

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND ABRAHAM NDEEGO

4TH REFEREE: DAVID ADANNEY

MATCH COMMISSIONER: SHAIBU IBRAHIM

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN:  EMMANUEL LARTEY

 
ZONE TWO
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: ALL BLACKS VRS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND YEVOO YAO

4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: KENPONG VRS SHARKS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMATENG AND MARVELLOUS AMEDIOLE

4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN:ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: DWARFS VRS WAFA – LIVE MATCH

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL AND AGBESHIE ADAMS

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OKYERE

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 203 

MATCH: FUTURE STARS. VRS ASEKEM

VENUE:EJISU OKESE PARK

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND MATHIAS KOFFI KOUADIO

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: NATIONS VRS NZEMA KOTOKO

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU AND MICHAEL ALUGMI

4TH REFEREE: KADIR MOHAMMED

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: NEW EDUBIASE VRS DEPORTIVO

VENUE: GYAMFI’S PARK

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND SAMUEL KUSI ANTWI

4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA

 
DATE: SUNDAY, MAY 7. 2023 

MATCH: SKYY VRS PACIFIC HEROES

VENUE: ST MARTINS PARK

REFEREE: GIDEON NII COFFIE

ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND DIVINE GBOMOLOR

4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGERY

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: SEFWI ALL STARS VRS HOLY STARS

VENUE: ASAFO RAMOS PARK

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: FELIX APULA AND STEPHEN ADJEI

4TH REFEREE: KWASI ANANE APPIAH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

 
ZONE THREE
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: AKATSI ALL STARS VRS SUSUBIRIBI

VENUE: AKATSI COLLEGE OF EDUCATION

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND NII KPORTI NARTEY

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: JERRY DUGBATEY

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: HEART OF LIONS VRS A5 RENCES – LIVE MATCH

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER:ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

 
DATE : FRIDAY, MAY 5, 2023 

MATCH: ATTRAM DE VISSER VRS NANIA

VENUE:TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC ODONKOR

ASSISTANTS: KWADZO AFETORGBOR AND PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: NAZEEF SUMAILA

MATCH COMMISSIONER: DANIEL KWAME DANKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: VOLTA RANGERS VRS MIGHTY JETS

VENUE: HO STADIUM

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND EMMANUEL ASIEDU

4TH REFEREE: KWADZO APPIAH NYARKO

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: RUBEN DZIDODO

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG

 
DATE: SATURDAY, MAY 6, 2023 

MATCH: GOLDEN KICKS VRS UNCLE T

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: ANGEL ELISHA

ASSISTANTS: ALHASSAN A. GRUUGUUO AND AUGUSTINE AFFUL

4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH

MATCH COMMISSIONER: FELIX OWUSU AGYEMFRA

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

 
DATE: MONDAY, MAY 8, 2023 

MATCH: NA GOD VRS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: HENRY ESSEL AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

DATE : SUNDAY, MAY 7, 2023

MATCH: KRYSTAL PALACE VRS VISION

VENUE: AKOTEX PARK

REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU AND FRANCIS OBOH

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIS CLOTTEY

GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: TEMA YOUTH VRS KOFORIDUA SEMPER FI

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: JOHN ANSAH AND BILL ODARTEY WELLINGTON

4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: MARY NAQUENTERA