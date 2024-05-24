The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 28 of the Access Bank Division One League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: FRIDAY, MAY 24, 2024
MATCH: STEADFAST VS NORTHERN CITY
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS CENTRE
REFEREE: SIELA MAHAMA ADAMS
ASSISTANTS: ABDULLAI ABDUL – SALEM AND SAMEL OWUSU
4TH REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: MURTALA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: FRIDAY, MAY 24, 2024
MATCH: WA POWER VS WA SUNTAA
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: TALHAT ABDUL – KARIM
ASSISTANTS: SHERIFF KWAKU DUAH AND PAUL ADUKO
4TH REFEREE: MORO IDDRISU
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: SATURDAY, MAY 25, 2024
MATCH: MAANA VS TECHIMAN HEROES
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: NYAABILE MAHAMADU INRAHIM
ASSISTANTS: BAWAB HARUNA AND MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: FRIDAY, MAY 24, 2024
MATCH: VICTORY CLUB VS TAMALE CITY
VENUE: WENCHI SPORTS CENTRE
REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE. MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL MUMIN ABDULAI
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|ZONE 1B
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: BAFFOUR SOCCER ACADEMY VS BEREKUM CITY
VENUE: NANA KORONMANSAH PARK
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: JASPA ADENYO AND FELIX APULA
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYAABAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN:ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: LIBERTY YOUTH VS YOUNG APOSTLES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: ABDUL MAJEED EFFA AND EMMANUEL AKANDE
4TH REFEREE. DANIEL OTENG APPIAH
MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: MIGHTY ROYALS VS ELEVEN WONDERS
VENUE: ADEHYIMAN PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND MINKAA - IL FAUZAN
4TH REFEREE: DAVID ADDANEY
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED GYAMFI
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: DEBIBI UTD VS BA UTD
VENUE: DEBIBI PRESBY PARK
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: MICHEAL ALUGMI AND KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: SULEMANA SALISU
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|ZONE 2
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: VIPERS VS HOLY STARS
VENUE: ROBERT MENSAH PARK
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: HENRY ESSEL AND ABDUL RAHMAN ABUGBILLA
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: ASEKEM VS SKYY FC
VENUE: BEPOSO MINI STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE
MATCH COMMISSIONER: ARTHUR MANFRED
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SATURDAY, MAY 25, 2024
MATCH: YOUNG REDBULL VS DWARFS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND GEORGE FALESEPE
4TH REFEREE: HASMINU ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: KING FAISAL VS SHARKS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND ABDUL MUMUNI HAMDAN
4TH REFEREE: ALBERT NSOH ADOOR
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL AMONOO MONEY
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: SEFWI ALL STARS VS NZEMA KOTOKO
VENUE: ASAFO RAMOS PARK
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: DAVID PARKER
MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKOATTA
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK ASANTE
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: PAC ACADEMY VS NEW EDUBIASE
VENUE: MOHAMMED KAMIL ARENA
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH – KODUAH AND AMRY TEI
4TH REFEREE: AKWASI ANANE – APPIAH
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: ALL BLACKS VS FUTURE STARS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: MAWULI KLU
ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: CAPT. CORNELIUS NETTEY
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: ROSPACK VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ESO NGORLI BABAVI
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: DR. PERIGRINE PEARCE PEARSON
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|ZONE 3
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: AKATSI ALL STARS VS NA GOD FC
VENUE: AKATISCO PARK
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO AND MUSAH M. BASHIRU
4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SATURDAY, MAY 25, 2024
MATCH: SUSUBRIBI VS KDUA SEMPER FI
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: ANGEL ELISHA
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: JOSPETH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: KINGS PALACE VS KOTOKU ROYALS
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR AND MOSES AMEGBETOR
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
GFA CAMERAMAN:MARY NANQUENTERA
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: UNCLE T VS HOHOE UTD
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ALBERT QUAINOO
4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: HOME STARS VS ACCRA ATHLETIC
VENUE: HO SPORTS STADIUM
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL VS ISAAC DUODU
4TH REFEREE: WILLIAM AGBOVI
MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: SAMUEL AGBATI
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: ATTRAM DE VISSER VS VISION
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: CHARLES BUULU
ASSISTANTS: IBRAHGIM MORO ADAMS AND KWOSE BONIFACE
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: DENYO GIDEON
VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: SUNDAY, MAY 26, 2024
MATCH: OKWAWU UTD VS STILL BELIEVE
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND JOHN ANSAH
4TH REFEREE: GOERGE SODJONU EFFAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SATURDAY, MAY 25, 2024
MATCH: GOLDEN KICKS VS NANIA
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY AND WISDOM TEFE
4TH REFEREE: DERRICK COMMEY
MATCH COMMISSIONER: OWARE DENNIS
VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
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