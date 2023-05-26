The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Access Bank Division One League competition.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
 

ZONE 2

 
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: DEPORTIVO VS SKYY FC

VENUE:  EJISU OKESE PARK

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: JOHN ANSAH & AGBESHIE ADAMS

4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: HOLY STARS VS ASEKEM FC

VENUE: CAM PARK , AIYINASE

REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED

ASSISTANTS: WISDOM TEFE & JOSHUA LARYEA

4TH REFEREE: S.K MAWULI KLU

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: WAFA VS SEFWI ALL STARS

VENUE:  GOMOA FETEH

REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE

ASSISTANTS: DICKSON KUDOOM WARRIS

4TH REFEREE: MARVELLOUS AMEDIOLE

MATCH COMMISSIONER:

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: PACIFIC HEROES VS KENPONG ACADEMY

VENUE:  GYAMFI’S PARK BEKOW

REFEREE: KADRI MOHAMMMED

ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE & KWAJO AFETORGBOR

4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS NATIONS FC – LIVE MATCH

VENUE:  ASSASAN PARK

REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY

ASSISTANTS: YEOVO YAW  & BLESS KLU

4TH REFEREE: JOSEPH BIMPONG

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: NZEMA KOTOKO VS FUTURE STARS

VENUE:  AMPAIN AAK SPORTS ARENA

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & EMMANUEL ARKAFIE

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: DR PERIGRINE PEARCE- PERSON

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: ELMINA SHARKS VE NEW EDUBIASE

VENUE:  NDUOM SPORTS COMPLEX

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & SHERIF KWAKU DUAH

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER

VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: ALL BLACKS VS EBUSUA DWARFS

VENUE:  SWEDRU STADIUM

REFEREE: EMAAMUEL OTOO

ASSISTANTS: FREDRICK DANFUL & JASPER ADENYO

4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA

MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
 

ZONE 3

 
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ATTRAM DE VISSER

VENUE:  CARL REINDORF PARK

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & BLESS AWADZI

4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023 

MATCH: VISION FC VS HEARTS OF LIONS

VENUE:  NII ADJEI KRAKU II SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & BILL ODARTEY WELLINGTON

4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: AKATSI ALL STARS VS NA GOD FC

VENUE:  AKATSI COLLEGE OF EDUCATION

REFEREE:  MATTHEW AYISU

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & JONES A. BOATENG

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: FAMOUS KUEDUFIA

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: KOFORIDUA SEMPER FI VS KRYSTAL PALACE  - LIVE MATCH

VENUE:  NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: COURAFE AMPOFOH

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: SUSUBIRIBI VS VOLTA RANGERS

VENUE:  AKYEM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS:  JAMES AINOSSON & BONOMIA TORDIA BASHIRU

4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: MIGHTY JETS VS GOLDEN KICKS

VENUE:  TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL SAMPURA

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUAH &ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: CAESER HEH-FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
DATE: : SATURDAY, MAY 27, 2023 

MATCH: AS RENCES VS TEMA YOUTH

VENUE:  TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: AYAMBA IBRAHIM

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & ALHASSAN G. ABDULAI

4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: MONDAY, MAY 29, 2023 

MATCH: NANIA FC VS UNCLE T

VENUE:  TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI

4TH REFEREE: ERIC KORNIE

MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA