The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Access Bank Division One League competition.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
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ZONE 2
|DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: DEPORTIVO VS SKYY FC
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: JOHN ANSAH & AGBESHIE ADAMS
4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: HOLY STARS VS ASEKEM FC
VENUE: CAM PARK , AIYINASE
REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
ASSISTANTS: WISDOM TEFE & JOSHUA LARYEA
4TH REFEREE: S.K MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: WAFA VS SEFWI ALL STARS
VENUE: GOMOA FETEH
REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE
ASSISTANTS: DICKSON KUDOOM WARRIS
4TH REFEREE: MARVELLOUS AMEDIOLE
MATCH COMMISSIONER:
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: PACIFIC HEROES VS KENPONG ACADEMY
VENUE: GYAMFI’S PARK BEKOW
REFEREE: KADRI MOHAMMMED
ASSISTANTS: KWOSE BONIFACE & KWAJO AFETORGBOR
4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS NATIONS FC – LIVE MATCH
VENUE: ASSASAN PARK
REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY
ASSISTANTS: YEOVO YAW & BLESS KLU
4TH REFEREE: JOSEPH BIMPONG
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: NZEMA KOTOKO VS FUTURE STARS
VENUE: AMPAIN AAK SPORTS ARENA
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & EMMANUEL ARKAFIE
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: DR PERIGRINE PEARCE- PERSON
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: ELMINA SHARKS VE NEW EDUBIASE
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & SHERIF KWAKU DUAH
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: ALL BLACKS VS EBUSUA DWARFS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: EMAAMUEL OTOO
ASSISTANTS: FREDRICK DANFUL & JASPER ADENYO
4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
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ZONE 3
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS ATTRAM DE VISSER
VENUE: CARL REINDORF PARK
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023
MATCH: VISION FC VS HEARTS OF LIONS
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & BILL ODARTEY WELLINGTON
4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: AKATSI ALL STARS VS NA GOD FC
VENUE: AKATSI COLLEGE OF EDUCATION
REFEREE: MATTHEW AYISU
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & JONES A. BOATENG
4TH REFEREE: JULIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: FAMOUS KUEDUFIA
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: KOFORIDUA SEMPER FI VS KRYSTAL PALACE - LIVE MATCH
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: COURAFE AMPOFOH
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: SUSUBIRIBI VS VOLTA RANGERS
VENUE: AKYEM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: JAMES AINOSSON & BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: : SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: MIGHTY JETS VS GOLDEN KICKS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL SAMPURA
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUAH &ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: CAESER HEH-FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
|DATE: : SATURDAY, MAY 27, 2023
MATCH: AS RENCES VS TEMA YOUTH
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: AYAMBA IBRAHIM
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & ALHASSAN G. ABDULAI
4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: MONDAY, MAY 29, 2023
MATCH: NANIA FC VS UNCLE T
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI
4TH REFEREE: ERIC KORNIE
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
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