The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek four of the Access Bank Division One League.
Below are the match officials:
|DATE: THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023 – 10AM
MATCH: STEADFAST VRS VICTORY CLUB
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: WA SUNTAA VRS TECHIMAN HEROES
VENUE: MALIK JABIR PARK
REFEREE: SIRAJ YAHYA
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM AND MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN YAKIA
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023
MATCH: TAMALE CITY VRS WA POWERS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND FELIX APULA
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: TUESDAY, OCTOBER 31, 2023
MATCH: NORTHERN CITY VRS MAANA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND GEORGE A. AKISBOOKA
4TH REFEREE: ALBERT NSOR ADOOR
MATCH COMMISSIONER: MUSAH OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|ZONE 1B
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: B.A. UNITED VRS YOUNG APOSTLES
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: DAVID ADDANEY
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND SAMUEL OWUSU
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ENOCH ASANTE SIAW
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: MIGHTY ROYALS VRS BAFFOUR SOCCER ACADEMY
VENUE: ADEHYEMAN PARK
REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND ABDUL MUMUNI HAMDAN
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: BEREKUM CITY VRS DEBIBI UNITED
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: YAHYA IBRAHIM
ASSISTANTS: ADAMS ABDUL SAMAD AND ABDUL RAHMAN M. AWAL
4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: CHARLES KWASI AIDOO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS LIBERTY YOUTH
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: FRANCIS ESHUN BOAFO
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|ZONE 2
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: NEW EDUBIASE VRS DWARFS
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS ASEKEM
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKOLE AND HENRY ESSEL
4TH REFEREE: MORO IDDRISU
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|MATCH: SHARKS VRS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: AKWASI ANANE APPIAH
ASSISTANTS: MARY TEI AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI
VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|MATCH: SKYY VRS FUTURE STARS
VENUE: ST MARTINS PARK
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND PAUL DEYEGBE
4TH REFEREE: LAWRENCE ASARE
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZEMETI
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: NZEMA KOTOKO VRS YOUNG REDBULL
VENUE: AAK SPORTS ARENA
REFEREE: ANGEL ELISHA
ASSISTANTS: JOSHUA ANANI AND SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: DR. PELIGRINE PEARCES PERSON
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: VIPERS VRS ALL BLACKS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: JAMES AKAKPO
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR AND JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: HOLY STARS VRS ROSPACK
VENUE: CAM PARK
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND STEPHEN ADJEI
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: SEFWI ALL STARS VRS PAC ACADEMY
VENUE: RAMOS PARK
REFEREE: EMMANUEL COLLINS ACQUAH
ASSISTANTS: JOHN ANSAH AND YAHYA ASHEIKWEI MENSAH
4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK ASANTE
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|ZONE 3
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2023
MATCH: NA GOD VRS ACCRA ATHLETIC
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND MARVELLOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: HOHOE UNITED VRS NANIA
VENUE: HOHOE STADIUM
REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU AND AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
|DATE: THURSDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: ATTRAM DE VISSER VRS HOME STARS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND ALBERT QUAINOO
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: TASEMBADO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSAH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|MATCH: KOTOKU ROYALS VRS OKWAWU UNITED
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIS CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: VISION VRS GOLDEN KICKS – LIVE MATCH
VENUE: NII ADJEI KRAKU SPORTS COMPLEX
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: KINGS PALACE VRS SUSUBIRIBI
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU
ASSISTANTS: WISDOM TEGE AND BABANI NGORLI ESO
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: OWARE AMPAW
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|MATCH: UNCLE T. VRS AKATSI ALL STARS
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: FRANCIS ANKRAH
ASSISTANTS: FRANCIS OBOH AND BILL ODARTEI WELLINGTON
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: KOFORIDUA SEMPER FI VRS STILL BELIEVE
VENUE: NII ADJEI KRAKU SPORTS COMPLEX
REFEREE: MARTINS AKUDZI
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
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