The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 19 of the Access Bank Division One League.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, MARCH 19, 2023
MATCH: MAANA VRS WA SUNTAA
VENUE:MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: GEORGE AKISBOKA AND KWOSE BONIFACE
4TH REFEREE: MAURICE ANANKANI
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, MARCH 19, 2023
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS KASSENA NANKANI
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND MIKAAL-II FAUZAN
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: MUSAH OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: MONDAY, MARCH 20, 2023
MATCH: KUMBUNG BINBIEM VRS STEADFAST
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND SULEMANA SALAUDEEN
4TH REFEREE: ALBERT NSOH ADOOR
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: DEBIBI UNITED VRS WA YAASIN
VENUE: DEBIBI PRESBY PARK
REFEREE: ALI ASANTE
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: MAWULI MORTEY
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: NKORANZA WARRIOR VRS MIGHTY ROYALS
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND KOFI KODIO MATHIAS
4TH REFEREE: MATHEW ATUAH
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SATURDAY, MARCH 18,2023
MATCH: YOUNG APOSTLES VRS BOFOAKWA- LIVE MATCH
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: OLIVER TETTEH
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND SAMUEL KUSI ANTWI
4TH REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN YAKIN
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: B.A UNITED VRS ARSENAL
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: MONDAY, MARCH 20, 2023
MATCH: UNITY VRS BAFFOUR
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: SULEMANA LATIF
ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU AND DONMUA MORO AHMMED
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: OPARE AKUFFO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: HOLY STARS VRS WAFA
VENUE: CAM PARK
REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND ISAAC AMETSIKPO
4TH REFEREE: JONAH ATIMISA APEITBADAN
MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: KENPONG VRS DWARFS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMATENG AND STEPHEN ADJEI
4TH REFEREE: GEORGE S. EFFAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, MARCH 19, 2023
MATCH: FUTURE STARS VRS ALL BLACKS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND ALBERT QUAINOO
4TH REFEREE: PRINCE O. NTIAMOAH
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY MARCH 19,2023
MATCH: SEFWI ALL STARS VRS SKYY
VENUE: ASAFO RAMOS PARK
REFEREE: BISMARCK ASANTE
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: FRANCIS ESHUN BOAFO
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: BEN NYINDA
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: NATIONS VRS EDUBIASE
VENUE:KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI AND ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU
MATCH COMMISSIONER: FELIX OWUSU AGYEMFUA
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: ASEKEM VRS DEPORTIVO
VENUE: DR KOFI KODUA SARPONG STADIUM
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: SHARKS VRS SOCCER INTELLECTUALS – LIVE MATCH
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU AND DANIEL EKOW AKOTO
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: KARIM OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: NZEMA KOTOKO VRS PACIFIC HEROES
VENUE: AAK AMPAIN SPORTS ARENA
REFEREE: REUBEN GLEKU
ASSISTANTS: ISSAH MUMUNI BAGURICHER AND FELIX APULA
4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SATURDAY, MARCH 18,2023
MATCH: VISION VRS SUSUBIRIBI
VENUE: NII ADJEI KRAKU SPORTS COMPLEX
REFEREE: FERDINALD NYANYI
ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN AND SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: FRIDAY, MARCH 17, 2023
MATCH: ATTRAM DE VISSER VRS TEMA YOUTH
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: NII COFFIE GIDEON
ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY
DATE: SUNDAY, MARCH 19, 2023
MATCH: UNCLE T VRS A5 RENCES
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
ASSISTANTS: PATRICK APPIAH KODUA AND ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABAOGYE
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: KRYSTAL PALACE VRS NA GOD
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: BLESS KLU AND FRANCIS OBOH
4TH REFEREE: KWESI ANANE APPIAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIS CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: MIGHTY JETS VRS KOFORIDUA SEMPER FI
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND JOSHUA ANANI
Ar
4TH REFEREE: EMMNAUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: DANIEL KWAME DANKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: SATURDAY, MARCH 18, 2023
MATCH: GOLDEN KICKS VRS AKATSI ALL STARS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023
MATCH: VOLTA RANGERS VRS HEART OF LIONS- LIVE MATCH
VENUE: HO STADIUM
REFEREE: JOSEPH OSAFO
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND YAHYA A MENSAH
4TH REFEREE: S.K. MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI
VENUE MEDIA OFFICER: RUBEN ADJAHOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: MONDAY, MARCH 20,2023
MATCH: NANIA VRS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA AND BILL ODARTEY WELLINGTON
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: DENYO JACKSON
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
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