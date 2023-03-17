The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 19 of the Access Bank Division One League.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, MARCH 19, 2023 

MATCH: MAANA VRS WA SUNTAA

VENUE:MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: NATHAN ANAFO

ASSISTANTS: GEORGE AKISBOKA AND KWOSE BONIFACE

4TH REFEREE: MAURICE ANANKANI

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19, 2023 

MATCH: ELEVEN WONDERS VRS KASSENA NANKANI

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND MIKAAL-II FAUZAN

4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: MUSAH OSMAN

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 
DATE: MONDAY, MARCH 20, 2023 

MATCH: KUMBUNG BINBIEM VRS STEADFAST

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM

ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND SULEMANA SALAUDEEN

4TH REFEREE: ALBERT NSOH ADOOR

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023

MATCH: DEBIBI UNITED VRS WA YAASIN

VENUE: DEBIBI PRESBY PARK

REFEREE: ALI ASANTE

ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND EMMANUEL OPOKU

4TH REFEREE: MAWULI MORTEY

MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023 

MATCH: NKORANZA WARRIOR VRS MIGHTY ROYALS

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND KOFI KODIO MATHIAS

4TH REFEREE: MATHEW ATUAH

MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
DATE: SATURDAY, MARCH 18,2023 

MATCH: YOUNG APOSTLES VRS BOFOAKWA- LIVE MATCH

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: OLIVER TETTEH

ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND SAMUEL KUSI ANTWI

4TH REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN YAKIN

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023

MATCH: B.A UNITED VRS ARSENAL

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND YAKUBU ABDUL RAHMAN

4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: MONDAY, MARCH 20, 2023 

MATCH: UNITY VRS BAFFOUR

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: SULEMANA LATIF

ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU AND DONMUA MORO AHMMED

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: OPARE AKUFFO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023 

MATCH: HOLY STARS VRS WAFA

VENUE: CAM PARK

REFEREE: ALPHONSO ATIAPA

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND ISAAC AMETSIKPO

4TH REFEREE: JONAH ATIMISA APEITBADAN

MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG

DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023

MATCH: KENPONG VRS DWARFS

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMATENG AND STEPHEN ADJEI

4TH REFEREE: GEORGE S. EFFAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19, 2023 

MATCH: FUTURE STARS VRS ALL BLACKS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND ALBERT QUAINOO

4TH REFEREE: PRINCE O. NTIAMOAH

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA

 
DATE: SUNDAY MARCH 19,2023 

MATCH: SEFWI ALL STARS VRS SKYY

VENUE: ASAFO RAMOS PARK

REFEREE: BISMARCK ASANTE

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFEREE: FRANCIS ESHUN BOAFO

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: BEN NYINDA

DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023

MATCH: NATIONS VRS EDUBIASE

VENUE:KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI AND ABDUL MAJEED EFFA

4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU

MATCH COMMISSIONER: FELIX OWUSU AGYEMFUA

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023 

MATCH: ASEKEM VRS DEPORTIVO

VENUE: DR KOFI KODUA SARPONG STADIUM

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND IBRAHIM MORO ADAMS

4TH REFEREE: FRANCIS ANKRAH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023 

MATCH: SHARKS VRS SOCCER INTELLECTUALS – LIVE MATCH

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU AND DANIEL EKOW AKOTO

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISSIONER: KARIM OLIVER

VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023

MATCH: NZEMA KOTOKO VRS PACIFIC HEROES

VENUE: AAK AMPAIN SPORTS ARENA

REFEREE: REUBEN GLEKU

ASSISTANTS: ISSAH MUMUNI BAGURICHER AND FELIX APULA

4TH REFEREE: GODFRED KEGYAH

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES

 
DATE: SATURDAY, MARCH 18,2023 

MATCH: VISION VRS SUSUBIRIBI

VENUE: NII ADJEI KRAKU SPORTS COMPLEX

REFEREE: FERDINALD NYANYI

ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN AND SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

 
DATE: FRIDAY, MARCH 17, 2023 

MATCH: ATTRAM DE VISSER VRS TEMA YOUTH

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: NII COFFIE GIDEON

ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: FELIX AGBOZO

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY

DATE:  SUNDAY, MARCH 19, 2023

MATCH: UNCLE T VRS A5 RENCES

VENUE: FRED CRENTSIL PARK

REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

ASSISTANTS: PATRICK APPIAH KODUA AND ISAAC NYARKO

4TH REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABAOGYE

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023 

MATCH: KRYSTAL PALACE VRS NA GOD

VENUE: AKOTEX PARK

REFEREE: EMMANUEL ODOOM

ASSISTANTS: BLESS KLU AND FRANCIS OBOH

4TH REFEREE: KWESI ANANE APPIAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIS CLOTTEY

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023 

MATCH: MIGHTY JETS VRS KOFORIDUA SEMPER FI

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND JOSHUA ANANI

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4TH REFEREE: EMMNAUEL BAAH

MATCH COMMISSIONER: DANIEL KWAME DANKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH

DATE: SATURDAY, MARCH 18, 2023

MATCH: GOLDEN KICKS VRS AKATSI ALL STARS

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND ABRAHAM NDEEGO

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
DATE: SUNDAY, MARCH 19,2023 

MATCH: VOLTA RANGERS VRS HEART OF LIONS- LIVE MATCH

VENUE: HO STADIUM

REFEREE: JOSEPH OSAFO

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND YAHYA A MENSAH

4TH REFEREE: S.K. MAWULI KLU

MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI

VENUE MEDIA OFFICER: RUBEN ADJAHOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

 
DATE: MONDAY, MARCH 20,2023 

MATCH: NANIA VRS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA AND BILL ODARTEY WELLINGTON

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: DENYO JACKSON

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE