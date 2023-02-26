The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 17 of the Access Bank Division One League.

Below are the Match Officials:

DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023 

MATCH: KUMBUNG BINBIEM VRS KASSENA NANKANA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: SAMUEL YEBOAH

ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND ABDUL MUMUNI HAMDAN

4TH REFREE: MOHAMMED ZAKARIA

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: WA SUNTAA VRS WA YASIN

VENUE: MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: SIRAJ YAHAYA

ASSISTANTS: YAKUBU ABDUL RAHMAN AND ABRAHAM NDEEGO

4TH REFREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: ELEVEN WONDERS VRS STEADFAST

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: TANKO AYUBA GIBRINE AND ISSAH MUMUNI BAGURICHER

4TH REFREE: SIELA MAHAMMA ADAMS

MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: DEBIBI UNITED VRS MAANA FC

VENUE: DEBIBI PRESBY PARK

REFEREE: AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND MOHAMMED ALHASSAN

4TH REFREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

MATCH COMMISSIONER: SHAIBU IBRAHIM

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO

 
ZONE IB
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: NKORANZA WARRIORS VRS BOFOAKWA TANO

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND AKISBOKA GEORGE

4TH REFREE: SULEMANA LATIF

MATCH COMMISSIONER: SULEMANA SALISU

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: B.A. UNITED VRS UNITY

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND ERIC ABEMMAH

4TH REFREE: ALI ASANTE

MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023 

MATCH: YOUNG APOSTLES VRS MIGHTY ROYALS

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: MONDAY, MARCH 6, 2023 

MATCH: BAFFOUR VRS ARSENAL

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: MAURICE ANANKANI

ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI AND VITUS MAAKAPIER PUTIERU

4TH REFREE: ALBERT NSOH ADOOR

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
ZONE TWO
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: SEFWI ALL STARS VRS ALL BLACKS

VENUE: ASAFO RAMOS PARK

REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

ASSISTANTS: MARVELLOUS AMEDIOLE AND BILL ODARTEY WELLINGTON

4TH REFREE: ALFRED HANS

MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANG

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: FUTURE STARS VRS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA

ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND JEREMIAH ANG-BANG

4TH REFREE: NATHAN ANAFO

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: HOLY STARS VRS NZEMA KOTOKO

VENUE: CAM PARK

REFEREE: NII COFFIE GIDEON

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND ALBERT QUAINOO

4TH REFREE: EMMANUEL BAAH

MATCH COMMISSIONER: PATRICK LARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: SKYY VRS NEW EDUBIASE – LIVE MATCH

VENUE: ST MARTINS PARK DABOASE

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFREE: KWESI ANANE APPIAH

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: ASEKEM VRS WAFA

VENUE: DR. KOFI KODUA SARPONG STADIUM

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFREE: BISMARCK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: CHARLES KOFI AIDOO

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

 
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: KENPONG VRS DEPORTIVO

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND PETER PATRICK OSEI

4TH REFREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: DR. PERIGRINE PEARSON

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: NATIONS VRS EBUSUA DWARFS

VENUE: KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: ALHASSAN A. GRUUGUUO AND ISAAC AMETSIKPO

4TH REFREE: FRANCIS ANKRAH

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL AHMED JALILU

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH:  SHARKS VRS PACIFIC HEROES

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX

REFEREE: GEORGE VORMAWOR

ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA AND STEPHEN ADJEI

4TH REFREE: FELIX AGBOZO

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN

VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON

GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI

 
ZONE THREE
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: VOLTA RANGERS VRS NA GOD

VENUE: HO SPORTS STADIUM

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND JOHN NYAVOR

4TH REFREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ACQUAH ESHUN

VENUE MEDIA OFFICER: RUBEN DZIDODO

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG

 
DATE: FRIDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: ATTRAM DE VISSER VRS AKATSI ALL STARS

VENUE:TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS:  ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND KOFI KODIO MATHIAS

4TH REFREE: MAWULI MORTEY

MATCH COMMISSIONER: ISAAC EFFAH

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY

 
DATE: MONDAY, MARCH 6, 2023 

MATCH: NANIA VRS MIGHTY JETS

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS AND SAMUEL KUSI ANTWI

4TH REFREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: KRYSTAL PALACE VRS A5 RENCES

VENUE:AKOTEX PARK

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU AND DANIEL EKOW AKOTO

4TH REFREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIS ATTUQUAYE

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

 
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023 

MATCH: GOLDEN KICKS VRS SUSUBIRIBI

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: ALPHONSO ATIAPA

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND KWOSE BONIFACE

4TH REFREE: ANGEL ELISHA

MATCH COMMISSIONER: FAMOUS KUEDUFIA

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
 

DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023

MATCH: TEMA YOUTH VRS HEART OF LIONS – LIVE MATCH

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

ASSISTANTS: SEIDU ABDULAI AND MOHAMMED MOHAMMED

4TH REFREE: HANS MENSAH

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: UNCLE T VRS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: FRED CRENTSIL PARK

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND YAHYA A. MENSAH

4TH REFREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

 
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023 

MATCH: VISION VRS KOFORIDUA SEMPER

VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX

REFEREE: S.K. MAWULI KLU

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND KWADZO AFETORGBOR

4TH REFREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB