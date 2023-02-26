The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 17 of the Access Bank Division One League.
Below are the Match Officials:
|DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023
MATCH: KUMBUNG BINBIEM VRS KASSENA NANKANA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: SAMUEL YEBOAH
ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED AND ABDUL MUMUNI HAMDAN
4TH REFREE: MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: WA SUNTAA VRS WA YASIN
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: SIRAJ YAHAYA
ASSISTANTS: YAKUBU ABDUL RAHMAN AND ABRAHAM NDEEGO
4TH REFREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS STEADFAST
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: TANKO AYUBA GIBRINE AND ISSAH MUMUNI BAGURICHER
4TH REFREE: SIELA MAHAMMA ADAMS
MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: DEBIBI UNITED VRS MAANA FC
VENUE: DEBIBI PRESBY PARK
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: SHAIBU IBRAHIM
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|ZONE IB
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: NKORANZA WARRIORS VRS BOFOAKWA TANO
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND AKISBOKA GEORGE
4TH REFREE: SULEMANA LATIF
MATCH COMMISSIONER: SULEMANA SALISU
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: B.A. UNITED VRS UNITY
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND ERIC ABEMMAH
4TH REFREE: ALI ASANTE
MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023
MATCH: YOUNG APOSTLES VRS MIGHTY ROYALS
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: MONDAY, MARCH 6, 2023
MATCH: BAFFOUR VRS ARSENAL
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: MAURICE ANANKANI
ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI AND VITUS MAAKAPIER PUTIERU
4TH REFREE: ALBERT NSOH ADOOR
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|ZONE TWO
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: SEFWI ALL STARS VRS ALL BLACKS
VENUE: ASAFO RAMOS PARK
REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
ASSISTANTS: MARVELLOUS AMEDIOLE AND BILL ODARTEY WELLINGTON
4TH REFREE: ALFRED HANS
MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANG
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: FUTURE STARS VRS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA
ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND JEREMIAH ANG-BANG
4TH REFREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC OFORI
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: HOLY STARS VRS NZEMA KOTOKO
VENUE: CAM PARK
REFEREE: NII COFFIE GIDEON
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND ALBERT QUAINOO
4TH REFREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: PATRICK LARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: SKYY VRS NEW EDUBIASE – LIVE MATCH
VENUE: ST MARTINS PARK DABOASE
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFREE: KWESI ANANE APPIAH
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: ASEKEM VRS WAFA
VENUE: DR. KOFI KODUA SARPONG STADIUM
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFREE: BISMARCK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: CHARLES KOFI AIDOO
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: KENPONG VRS DEPORTIVO
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND PETER PATRICK OSEI
4TH REFREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: DR. PERIGRINE PEARSON
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: NATIONS VRS EBUSUA DWARFS
VENUE: KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: ALHASSAN A. GRUUGUUO AND ISAAC AMETSIKPO
4TH REFREE: FRANCIS ANKRAH
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL AHMED JALILU
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: SHARKS VRS PACIFIC HEROES
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: GEORGE VORMAWOR
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA AND STEPHEN ADJEI
4TH REFREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON
GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
|ZONE THREE
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: VOLTA RANGERS VRS NA GOD
VENUE: HO SPORTS STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND JOHN NYAVOR
4TH REFREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ACQUAH ESHUN
VENUE MEDIA OFFICER: RUBEN DZIDODO
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: FRIDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: ATTRAM DE VISSER VRS AKATSI ALL STARS
VENUE:TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA AND KOFI KODIO MATHIAS
4TH REFREE: MAWULI MORTEY
MATCH COMMISSIONER: ISAAC EFFAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSEN SACKEY
|DATE: MONDAY, MARCH 6, 2023
MATCH: NANIA VRS MIGHTY JETS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS AND SAMUEL KUSI ANTWI
4TH REFREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: KRYSTAL PALACE VRS A5 RENCES
VENUE:AKOTEX PARK
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU AND DANIEL EKOW AKOTO
4TH REFREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIS ATTUQUAYE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023
MATCH: GOLDEN KICKS VRS SUSUBIRIBI
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND KWOSE BONIFACE
4TH REFREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: FAMOUS KUEDUFIA
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023
MATCH: TEMA YOUTH VRS HEART OF LIONS – LIVE MATCH
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: SEIDU ABDULAI AND MOHAMMED MOHAMMED
4TH REFREE: HANS MENSAH
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: UNCLE T VRS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND YAHYA A. MENSAH
4TH REFREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023
MATCH: VISION VRS KOFORIDUA SEMPER
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND KWADZO AFETORGBOR
4TH REFREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
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