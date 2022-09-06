The 2022/23 betPawa Premier League is scheduled to begin this weekend from September 9-12, 2022.

The season promises to be exciting with the entry of Nsoatreman FC, FC Samartex 1996, Kotoku Royals FC and Tamale City into the topflight League.

Appointments for the opening round of matches have been announced.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS SAMARTEX

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSITANTS:EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE:BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER:MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER:SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: OUTSTANDING MATCHMATCH: ASANTE KOTOKO VRS NSOATREMAN

VENUE:BABA YARA STADIUM

REFEREE:GEORGE M VORMAWAH

ASSITANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

MATCH COMMISSIONER:MICHAEL AYEH
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: KARELA VRS TAMALE CITY

VENUE: CAM PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSITANTS:PATRICK PAPALA AND KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER:EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS DREAMS FC

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSITANTS:PASCAL MAWUSI AND ATO YAWSON

4TH REFEREE:ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER:JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER : SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: LEGON CITIES VRS MEDEAMA

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE:CHARLES BULU

ASSITANTS:ALI TIMUAH BAAH AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE:JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER:ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 10, 2022MATCH:GREAT OLYMPICS VRS BECHEM UNITED

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE:EMMANUEL TAMPURI

ASSITANTS:TIJANI MOHAMMED AND PETER DAWSA

4TH REFEREE:ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER:FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: ADUANA VRS HEARTS OF OAK

VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSITANTS:HALILU ALHASSAN AND ALEX OSAM

4TH REFEREE:MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER:JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 10, 2022MATCH: KOTOKU ROYALS VRS ACCRA LIONS

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSITANTS:PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE:ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER:JAMES ODUM

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS KING FAISAL

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSITANTS:ISAAC ODOOM AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE:IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER:MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES