The 2022/23 betPawa Premier League is scheduled to begin this weekend from September 9-12, 2022.
The season promises to be exciting with the entry of Nsoatreman FC, FC Samartex 1996, Kotoku Royals FC and Tamale City into the topflight League.
Appointments for the opening round of matches have been announced.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS SAMARTEX
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSITANTS:EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE:BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER:MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER:SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: OUTSTANDING MATCHMATCH: ASANTE KOTOKO VRS NSOATREMAN
VENUE:BABA YARA STADIUM
REFEREE:GEORGE M VORMAWAH
ASSITANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
MATCH COMMISSIONER:MICHAEL AYEH
|DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: KARELA VRS TAMALE CITY
VENUE: CAM PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSITANTS:PATRICK PAPALA AND KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER:EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS DREAMS FC
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSITANTS:PASCAL MAWUSI AND ATO YAWSON
4TH REFEREE:ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER:JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER : SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: LEGON CITIES VRS MEDEAMA
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE:CHARLES BULU
ASSITANTS:ALI TIMUAH BAAH AND ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE:JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER:ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
|DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 10, 2022MATCH:GREAT OLYMPICS VRS BECHEM UNITED
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE:EMMANUEL TAMPURI
ASSITANTS:TIJANI MOHAMMED AND PETER DAWSA
4TH REFEREE:ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER:FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2022MATCH: ADUANA VRS HEARTS OF OAK
VENUE: NANA AGYEMANG BADU I PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSITANTS:HALILU ALHASSAN AND ALEX OSAM
4TH REFEREE:MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER:JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 10, 2022MATCH: KOTOKU ROYALS VRS ACCRA LIONS
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSITANTS:PAUL ATIMAKA AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE:ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER:JAMES ODUM
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS KING FAISAL
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSITANTS:ISAAC ODOOM AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE:IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER:MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
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