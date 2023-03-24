The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Match week 23 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023 

MATCH: KOTOKO VRS MEDEAMA

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: FRIDAY, MARCH 24, 2023 

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS KING FAISAL

VENUE: DAWU

REFEREE: FREDERICK SEMANA

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND GEORGE OWUSU AMPONSAH

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND

GFA CAMERAMAN:

 
DATE: SATURDAY, MARCH 25, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS VRS BECHEM

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND MIKAAL IL FAUZAN

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
 

DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023

MATCH: DREAMS VRS NSOATREMAN

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM

ASSISTANTS: ROBERT ADUKO SUNDAY AND SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023 

MATCH: CHELSEA VRS TAMALE CITY

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND SHERIFF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: JACOB YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

 
DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023 

MATCH: OLYMPICS VRS LEGON CITIES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA  & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023 

MATCH: ADUANA VRS REAL TAMALE UNITED

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: SATURDAY, MARCH 25, 2023 

MATCH: KARELA VRS HEARTS OF OAK

VENUE: CAM PARK

REFEREE: MAALE UMGREDE IREME

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: TSEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023 

MATCH: GOLDSTARS VRS SAMARTEX

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: PROSPER ADENYO AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA