The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Match week 23 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023
MATCH: KOTOKO VRS MEDEAMA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: FRIDAY, MARCH 24, 2023
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS KING FAISAL
VENUE: DAWU
REFEREE: FREDERICK SEMANA
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND GEORGE OWUSU AMPONSAH
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND
GFA CAMERAMAN:
|DATE: SATURDAY, MARCH 25, 2023
MATCH: ACCRA LIONS VRS BECHEM
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND MIKAAL IL FAUZAN
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
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DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023
MATCH: DREAMS VRS NSOATREMAN
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM
ASSISTANTS: ROBERT ADUKO SUNDAY AND SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023
MATCH: CHELSEA VRS TAMALE CITY
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL SALAM AND SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: JACOB YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023
MATCH: OLYMPICS VRS LEGON CITIES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023
MATCH: ADUANA VRS REAL TAMALE UNITED
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SATURDAY, MARCH 25, 2023
MATCH: KARELA VRS HEARTS OF OAK
VENUE: CAM PARK
REFEREE: MAALE UMGREDE IREME
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: TSEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 26, 2023
MATCH: GOLDSTARS VRS SAMARTEX
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: PROSPER ADENYO AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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