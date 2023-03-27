The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 24 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 29, 2023
MATCH: BECHEM VRS DREAMS FC
VENUE:NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MAAFFTCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023
MATCH: KING FAISAL VRS KARELA
VENUE:DR. KEAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
|Y
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023
MATCH: MEDEAMA VRS GOLD STARS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
REFEREE ASSESSOR: JOSEPH MCCARTHY
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: BAFFOUR NKRUMAH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023
MATCH: CHELSEA VRS ADUANA
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
: DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023
MATCH: TAMALE CITY VRS NSOATREMAN
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ADJETEY SOWAH
REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
VENUE MEDIA OFFICER:MUNTAKA MOHAMMED
FA
|DATE: THURSDAY, MARCH 30,2023
MATCH: LEGON CITIES VRS KOTOKO
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
LIVE ON STARTIMES
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023
MATCH: HEARTS OF OAK VRS ACCRA LIONS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGUOO AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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