The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 24 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: WEDNESDAY, MARCH 29, 2023 

MATCH: BECHEM VRS DREAMS FC

VENUE:NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MAAFFTCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023 

MATCH: KING FAISAL VRS KARELA

VENUE:DR. KEAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STARTIMES

 

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023 

MATCH: MEDEAMA VRS GOLD STARS

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

REFEREE ASSESSOR: JOSEPH MCCARTHY

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: BAFFOUR NKRUMAH

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023 

MATCH: CHELSEA VRS ADUANA

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

: DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023

MATCH: TAMALE CITY VRS NSOATREMAN

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ADJETEY SOWAH

REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

VENUE MEDIA OFFICER:MUNTAKA MOHAMMED

FA
DATE: THURSDAY, MARCH 30,2023 

MATCH: LEGON CITIES VRS KOTOKO

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 29,2023 

MATCH: HEARTS OF OAK VRS ACCRA LIONS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGUOO AND PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES