The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 25 of the betPawa Premier League Matchweek 25.

Below are the Match Officials:

DATE: SATURDAY, APRIL 1,2023 

MATCH: ACCRA LIONS VRS KING FAISAL

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023 

MATCH: ASANTE KOTOKO. VRS R.T.U.

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023 

MATCH: KARELA VRS SAMARTEX

VENUE: CAM PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

 
 

DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS MEDEAMA

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 
 

DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023

MATCH: OLYMPICS VRS CHELSEA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND SULEMANA SALAUDEEN

4TH REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
 

DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023

MATCH: NSOATREMAN VRS BECHEM

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF  AND GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: SATURDAY, APRIL 1,2023 

MATCH: DREAMS VRS HEARTS OF OAK

VENUE: DAWU

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: MONDAY, APRIL 3, 2023 

MATCH: GOLDSTARS VRS LEGON CITIES

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND HARUNA BAWA

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, APRIL 2,2023 

MATCH: ADUANA VRS TAMALE CITY

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA