The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 25 of the betPawa Premier League Matchweek 25.
Below are the Match Officials:
|DATE: SATURDAY, APRIL 1,2023
MATCH: ACCRA LIONS VRS KING FAISAL
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023
MATCH: ASANTE KOTOKO. VRS R.T.U.
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023
MATCH: KARELA VRS SAMARTEX
VENUE: CAM PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
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DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS MEDEAMA
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH HAMMOND
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
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DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023
MATCH: OLYMPICS VRS CHELSEA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND SULEMANA SALAUDEEN
4TH REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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DATE: SUNDAY, APRIL 2, 2023
MATCH: NSOATREMAN VRS BECHEM
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SATURDAY, APRIL 1,2023
MATCH: DREAMS VRS HEARTS OF OAK
VENUE: DAWU
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
LIVE ON STARTIMES
|DATE: MONDAY, APRIL 3, 2023
MATCH: GOLDSTARS VRS LEGON CITIES
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND HARUNA BAWA
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, APRIL 2,2023
MATCH: ADUANA VRS TAMALE CITY
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
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