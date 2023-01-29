The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for betPawa Premier League Matchweek 15.
Below are the Match Officials:
|DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS MEDEAMA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ESOH DOH MORRISON
ASSISTANTS:HALILU ALHASSAN AND STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK VRS LEGON CITIES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND DAVID ADDICO
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023
MATCH:KOTOKU ROYALS VRS GOLDSTARS
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS:ERIC NDEBUGRI AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE:ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023
MATCH: NSOATREMAN VRS BEREKUM CHELSEA
VENUE: NANA KROMANSAH PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER:OPARE AKUFFO
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023
MATCH: SAMARTEX VRS TAMALE CITY
VENUE: NSENKYIRE STADIUM
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS:FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: JACOB ASSAFUAH
MATCH COMMISSIONER:GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: BEN EYINDA
|DATE: THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023
MATCH: ACCRA LIONS VRS GREAT OLYMPICS
VENUE: ACCRA STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS:ROLAND ADDY AND EMMANUEL ARKAIFFIE
4TH REFEREE:FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
|DATE: THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023
MATCH:KARELA VRS KOTOKO
VENUE: CAM PARK
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS:SULEMANA SALAUDEEN AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE:ANDREWSAWURISA
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA
LIVE ON STARTIMES
|DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023
MATCH: BECHEM VRS R.T.U.
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS:ABDULAI ABDUL SALAM AND SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER:MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: RPINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023
MATCH:DREAMS VRS ADUANA
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND MIKAAL-IL- FAUZAN
4TH REFEREE: MATHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
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