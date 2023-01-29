The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for betPawa Premier League Matchweek 15.

Below are the Match Officials:

DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023 

MATCH: KING FAISAL VRS MEDEAMA

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: ESOH DOH MORRISON

ASSISTANTS:HALILU ALHASSAN AND STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK VRS LEGON CITIES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND DAVID ADDICO

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023 

MATCH:KOTOKU ROYALS VRS GOLDSTARS

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS:ERIC NDEBUGRI AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE:ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023 

MATCH: NSOATREMAN VRS BEREKUM CHELSEA

VENUE: NANA KROMANSAH PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER:OPARE AKUFFO

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023 

MATCH: SAMARTEX VRS TAMALE CITY

VENUE: NSENKYIRE STADIUM

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS:FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: JACOB ASSAFUAH

MATCH COMMISSIONER:GABRIEL INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: BEN EYINDA
DATE: THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS VRS GREAT OLYMPICS

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS:ROLAND ADDY AND EMMANUEL ARKAIFFIE

4TH REFEREE:FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
DATE: THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023 

MATCH:KARELA VRS KOTOKO

VENUE: CAM PARK

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS:SULEMANA SALAUDEEN AND THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE:ANDREWSAWURISA

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA

LIVE ON STARTIMES
DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023 

MATCH: BECHEM VRS R.T.U.

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS:ABDULAI ABDUL SALAM AND SHERIFF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER:MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: RPINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023 

MATCH:DREAMS VRS ADUANA

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF AND MIKAAL-IL- FAUZAN

4TH REFEREE: MATHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA