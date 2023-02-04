The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 16 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023
MATCH: GREAT OLYMPICS VRS DREAMS FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIFF
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND GEORGE OWUSU AMPONSEM
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: MONDAY, FEBRUARY 6, 2023
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS ACCRA LIONS
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023
MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS BECHEM UNITED
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
ASSESOR: CHARLES NII TAGOE
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023
MATCH: LEGON CITIES VRS KING FAISAL
VENUE: EL-WAK STADIUM
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023
MATCH: R.T.U. VRS HEARTS OF OAK
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: NYAABILE MAHAMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 4, 2023
MATCH: TAMALE CITY VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023
MATCH: MEDEAMA VRS SAMARTEX
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
ASSESSOR: GEORGE MANU
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS KARELA
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: PASCAL AWUSI AND SETH ABLETOR
4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
LIVE STARTIMES
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023
MATCH: ADUANA VRS NSOATREMAN
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK I
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
ASSESSOR: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
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