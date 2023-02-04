The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 16 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 

MATCH: GREAT OLYMPICS VRS DREAMS FC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIFF

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND GEORGE OWUSU AMPONSEM

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: MONDAY, FEBRUARY 6, 2023 

MATCH: ASANTE KOTOKO VRS ACCRA LIONS

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS BECHEM UNITED

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

ASSESOR: CHARLES NII TAGOE

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 

MATCH: LEGON CITIES VRS KING FAISAL

VENUE: EL-WAK STADIUM

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND SHERIFF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 

MATCH: R.T.U. VRS HEARTS OF OAK

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: NYAABILE MAHAMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

LIVE ON STARTIMES

DATE: SATURDAY, FEBRUARY 4, 2023

MATCH: TAMALE CITY VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 

MATCH: MEDEAMA VRS SAMARTEX

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

ASSESSOR: GEORGE MANU

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS KARELA

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: PASCAL AWUSI AND SETH ABLETOR

4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

LIVE STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 5, 2023 

MATCH: ADUANA VRS NSOATREMAN

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK I

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

ASSESSOR: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO