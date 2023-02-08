The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 17 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: FRIDAY, FEBRUARY 10, 2023
MATCH: BECHEM VRS ADUANA
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
REFEREE ASSESSOR: GEORGE K. MANU
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS R.T.U
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
REFEREE ASSESSOR: EMMANUELLA AGLAGO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023
MATCH: TAMALE CITY VRS MEDEAMA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023
MATCH: DREAMS VRS KOTOKO
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND SETH ABLETOR
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYAH
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023
MATCH: SAMARTEX VRS LEGON CITIES
VENUE: NSENKYIRE SPORTS COMPLEX
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND EMMANUEL ARKAFFIE
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023
MATCH: NSOATREMAN VRS GREAT GOLYMPICS
VENUE: NANA KRONMANSAH PARK
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND MIKAAL-IL FAUZAN
4TH REFEREE: BENJAMIN SEFAH
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: MONDAY, FEBRUARY 13, 2023
MATCH: ACCRA LIONS VRS GOLDSTARS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSHUA SAMADJA
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD SENA
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023
MATCH: KARELA VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: CAM PARK
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SATURDAY, FEBRUARY 11, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK VRS CHELSEA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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