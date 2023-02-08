The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 17 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: FRIDAY, FEBRUARY 10, 2023 

MATCH: BECHEM VRS ADUANA

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

REFEREE ASSESSOR: GEORGE K. MANU

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023 

MATCH: KING FAISAL VRS R.T.U

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

REFEREE ASSESSOR: EMMANUELLA AGLAGO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023 

MATCH: TAMALE CITY VRS MEDEAMA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023 

MATCH: DREAMS VRS KOTOKO

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND SETH ABLETOR

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYAH

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023 

MATCH: SAMARTEX VRS LEGON CITIES

VENUE: NSENKYIRE SPORTS COMPLEX

REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND EMMANUEL ARKAFFIE

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023 

MATCH: NSOATREMAN VRS GREAT GOLYMPICS

VENUE: NANA KRONMANSAH PARK

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND MIKAAL-IL FAUZAN

4TH REFEREE: BENJAMIN SEFAH

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: MONDAY, FEBRUARY 13, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS VRS GOLDSTARS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSHUA SAMADJA

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD SENA

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 12, 2023 

MATCH: KARELA VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: CAM PARK

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 11, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK VRS CHELSEA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES