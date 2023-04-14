The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 26 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: LEGON CITIES VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISIONER: AUGUSTINE ASANTE
REFEREE ASSESSOR: SIMON DOKU
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: MEDEAMA VRS KARELA
VENUE: TARKWA AKOON PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND DAVID ADDICO
4TH REFEREE: MATHEW AYISU
MATCH COMMISIONER: EUGENE AKORNOR
REFEREE ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
VENUE MEDIA OFFICER: BAFFOUR NKRUMAH
DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023
MATCH: TAMALE CITY VRS BECHEM
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISIONER: MICHAEL FLETCHER
REFEREE ASSESSOR: THOMAS NUNOO
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
VENUE MEDIA OFFICER:MUNTAKA MOHAMMED
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023 – 6PM
MATCH: HEARTS OF OAK VRS NSOATREMAN
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER:
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: SAMARTEX VRS ACCRA LIONS
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: ISAAC ODDOM AND GEORGE OWUSU AMPONSEM
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISIONER: SAMUEL GYASI
REFEREE ASSESSOR: GEORGE MANU
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
DATE: SATURDAY, APRIL 15, 2023
MATCH: ADUANA VRS OLYMPICS
VENUE: DR. KWAME KYEI PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
DATE: FRIDAY, APRIL 14, 2023
MATCH: BEREKUM CHELSEA VRS ASANTE KOTOKO
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: IBRAHIM AYAABA
MATCH COMMISIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS DREAMS
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS STADIUM
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, APRIL 16, 2023
MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS GOLDSTARS
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU AND HENRY ESSEL
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
REFEREE ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
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