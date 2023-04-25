The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 28 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023
MATCH: LEGON CITIES FC VS ACCRA LIONS FC
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023
MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS KOTOKU ROYALS FC
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: JAVOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023
MATCH: TAMALE CITY FC VS HEARTS OF OAK FC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
ASSISTANTS: SULEMANA SALAM DEEN & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
LIVE ON STARTIMES
|DATE: THURSDAY, APRIL 27, 2023
MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS KARELA FC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & ABDULAI ABDUL-SALAM
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
LIVE ON STARTIMES
|DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023
MATCH: KING FAISAL FC VS BECHEM UNITED FC
VENUE: DR. KWAME KYEI STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023
MATCH: FC SAMARTEX VS NSOATREMAN
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: DAVID ADDICO & HENRY ESSEL
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARMOO
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023
MATCH: ADUANA FC VS BIBIANI GOLDSTARS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUGUROO & GEORGE OWUSU AMPONSAH
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023
MATCH: MEDEAMA FC VS DREAMS FC
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: THURSDAY, APRIL 27, 2023
MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS ASANTE KOTOKO SC
VENUE: WAFA PARK SOGAKOPE
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
LIVE ON STARTIMES
Comments