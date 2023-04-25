The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 28 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023 

MATCH: LEGON CITIES FC VS ACCRA LIONS FC

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE:  WEDNESDAY, APRIL 26, 2023 

MATCH: BEREKUM CHELSEA FC  VS KOTOKU ROYALS FC

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: JAVOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023 

MATCH: TAMALE CITY FC VS HEARTS OF OAK FC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

ASSISTANTS: SULEMANA SALAM DEEN & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: THURSDAY, APRIL 27, 2023 

MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS KARELA FC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & ABDULAI ABDUL-SALAM

4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

LIVE ON STARTIMES
DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023 

MATCH: KING FAISAL FC VS BECHEM UNITED FC

VENUE: DR. KWAME KYEI STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: KENNETH ARMOO & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023 

MATCH: FC SAMARTEX VS NSOATREMAN

VENUE: NSENKYIRE PARK

REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

ASSISTANTS: DAVID ADDICO & HENRY ESSEL

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARMOO

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023 

MATCH: ADUANA FC VS BIBIANI GOLDSTARS

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUGUROO & GEORGE OWUSU AMPONSAH

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN:  LORD YEBOAH
DATE: WEDNESDAY, APRIL 26, 2023 

MATCH: MEDEAMA FC VS DREAMS FC

VENUE:  AKOON PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 
DATE: THURSDAY, APRIL 27, 2023 

MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS ASANTE KOTOKO SC

VENUE: WAFA PARK SOGAKOPE

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

LIVE ON STARTIMES