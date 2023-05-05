The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 30 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS GOLDSTARS
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: FRANCE BONDZIE ARTHUR AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: CHELSEA VRS ACCRA LIONS
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND EMMANUEL DOLAGBANU
4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: MONDAY, MAY 8, 2023
MATCH: ADUANA VRS KARELA
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND EMMANUEL ARKAIFFIE
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: OLYMPICS VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: MONDAY, MAY 8, 2023
MATCH: MEDEAMA. VRS BECHEM
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, MAY 6, 2023
MATCH: TAMALE CITY VRS KING FAISAL
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND DAVID ADDICO
4TH REFEREE: ALFAA BA ADEY
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: SAMARTEX VRS HEARTS OF OAK
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: R.T.U. VRS DREAMS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023
MATCH: LEGON CITIES VRS NSOATREMAN
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
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