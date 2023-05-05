The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 30 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: ASANTE KOTOKO VRS GOLDSTARS

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: FRANCE BONDZIE ARTHUR AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: CHELSEA VRS ACCRA LIONS

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND EMMANUEL DOLAGBANU

4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: MONDAY, MAY 8, 2023 

MATCH: ADUANA VRS KARELA

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI AND EMMANUEL ARKAIFFIE

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: OLYMPICS VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: MONDAY, MAY 8, 2023 

MATCH: MEDEAMA. VRS BECHEM

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SATURDAY, MAY 6, 2023 

MATCH: TAMALE CITY VRS KING FAISAL

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND DAVID ADDICO

4TH REFEREE: ALFAA BA ADEY

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: SAMARTEX VRS HEARTS OF OAK

VENUE: NSENKYIRE PARK

REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: R.T.U. VRS DREAMS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 
DATE: SUNDAY, MAY 7, 2023 

MATCH: LEGON CITIES VRS NSOATREMAN

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI