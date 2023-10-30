The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 8 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials for the midweek games:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023 

MATCH: ADUANA FC VS BOFOAKWA TANO FC

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSISTANTS: PETER DAWSA & ATO YAWSON

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER:  NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023 

MATCH: NSOATREMAN FC VS ASANTE KOTOKO SC

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: JAMES OSAFO & ISAAC PINTO

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

LIVE ON STARTIMES
DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023 

MATCH: FC SAMARTEX VS LEGON CITIES FC

VENUE: NSENKYIRE PARK

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023 

MATCH: BECHEM UNITED FC VS GREAT OLYMPICS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK SC VS MEDEAMA SC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: ALEX OSAM & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023 

MATCH: KARELA FC VS BIBIANI GOLD STARS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023 

MATCH: DREAMS FC VS BEREKUM CHELSEA FC

VENUE:  THEATRE OF DREAMS

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY

4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH AFRIFA SARFO

GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
DATE: THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS FC VS HEART OF LIONS FC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & ISAAC ASANTE

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER:  SAMUEL ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023 

MATCH: NATIONS FC VS RTU

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE:  ALFAA BA ADEY

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: GIDEON NII-COFFIE

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS