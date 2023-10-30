The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 8 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials for the midweek games:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: ADUANA FC VS BOFOAKWA TANO FC
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: PETER DAWSA & ATO YAWSON
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023
MATCH: NSOATREMAN FC VS ASANTE KOTOKO SC
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
LIVE ON STARTIMES
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: FC SAMARTEX VS LEGON CITIES FC
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: BECHEM UNITED FC VS GREAT OLYMPICS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK SC VS MEDEAMA SC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: ALEX OSAM & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: KARELA FC VS BIBIANI GOLD STARS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: DREAMS FC VS BEREKUM CHELSEA FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY
4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH AFRIFA SARFO
GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
|DATE: THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023
MATCH: ACCRA LIONS FC VS HEART OF LIONS FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023
MATCH: NATIONS FC VS RTU
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: ALFAA BA ADEY
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: GIDEON NII-COFFIE
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
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