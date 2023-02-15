The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 18 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023

MATCH: SAMARTEX VRS R.T.U.

VENUE:NSENKYIRE SPORTS COMPLEX

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIE AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023

MATCH: TAMALE CITY VRS KARELA UNITED

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023

MATCH: NSOATREMAN VRS KOTOKO

VENUE: NANA KRONMANSAH PARK

REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023

MATCH: DREAMS VRS GOLDSTARS

VENUE: DAWU

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND ALHASSAN ABDULAI GRUUGUUO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: ALI MUSAH PLATO

ASSESSOR: EMMANUELLA AGLAGO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023

MATCH: HEARTS OF OAK VRS ADUANA

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND JASPER ADENYO

4TH REFEREE: MATHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
 

DATE: FRIDAY, FEBRUARY 17,2023

MATCH: MEDEAMA VRS LEGON CITIES

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: MIKAAL-IL-FAUZAN AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR

GFA CAMERAMAN:

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SATURDAY, FEBRUARY 18, 2023

MATCH: ACCRA LIONS VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: ACCRA STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023

MATCH: BECHEM VRS GREAT OLYMPICS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: EMMNAUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY

ASSESSOR: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: SUNDAY, FEBRUARY 19, 2023

MATCH: KING FAISAL VRS CHELSEA

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

ASSESSOR: ALEX KOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB