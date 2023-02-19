The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 19 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023
MATCH: GOLDSTARS VRS NSOATREMAN
VENUE: BIBIANI DUNS PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: TIJAH MOHAMMED AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM
REFEREE ASSESSOR: GEORGE KWEKU MANU
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023
MATCH: ADUANA VRS KING FAISAL
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
REFEREE ASSESSOR: AYUBA HARUNA
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS DREAMS
VENUE: THEATRE OF DREAMS DAWU
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: RICHARD NETTEY AND ADA, ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADDISON
REFEREE ASSESSOR: JOSEPH MC CARTHY
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 – 6PM
MATCH: GREAT OLYMPICS VRS HEARTS OF OAK
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 – 6:45 PM
MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS MEDEAMA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIM
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: OPARE AKUFFO
REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023
MATCH: CHELSEA VRS SAMARTEX
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: AYAMBA IBRAHIM
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND GEORGE OWUSU AMPONSAH
4TH REFEREE: ALFAA BA ADEY
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN:KWAKU KWANING
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DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023
MATCH: LEGON CITIES VRS TAMALE CITY
VENUE:EL WAK STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND HENRY ASARE BEDIAKO
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
REFEREE ASSESSOR: SIMON KWEKU DOKU
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023
MATCH: KARELA VRS ACCRA LIONS
VENUE: CAM PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023
MATCH: ASANTE KOTOKO VRS BECHEM UNITED
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
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