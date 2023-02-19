The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 19 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 

MATCH: GOLDSTARS VRS NSOATREMAN

VENUE: BIBIANI DUNS PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: TIJAH MOHAMMED AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKOOM

REFEREE ASSESSOR: GEORGE KWEKU MANU

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 

MATCH: ADUANA VRS KING FAISAL

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

REFEREE ASSESSOR: AYUBA HARUNA

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS DREAMS

VENUE: THEATRE OF DREAMS DAWU

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: RICHARD NETTEY AND ADA, ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADDISON

REFEREE ASSESSOR: JOSEPH MC CARTHY

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 – 6PM 

MATCH: GREAT OLYMPICS VRS HEARTS OF OAK

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 – 6:45 PM 

MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS MEDEAMA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIM

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: OPARE AKUFFO

REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 

MATCH: CHELSEA VRS SAMARTEX

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: AYAMBA IBRAHIM

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI AND GEORGE OWUSU AMPONSAH

4TH REFEREE: ALFAA BA ADEY

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN:KWAKU KWANING

 
 

DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023

MATCH: LEGON CITIES VRS TAMALE CITY

VENUE:EL WAK STADIUM

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND HENRY ASARE BEDIAKO

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

REFEREE ASSESSOR: SIMON KWEKU DOKU

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 

MATCH: KARELA VRS ACCRA LIONS

VENUE: CAM PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
DATE: WEDNESDAY, MARCH 1, 2023 

MATCH: ASANTE KOTOKO VRS BECHEM UNITED

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: KENNETH ARMOO AND SHERIFF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

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