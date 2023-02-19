The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 20 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: TAMALE CITY VRS ACCRA LIONS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND JASPER ADENYO

4TH REFREE: ALI MUSAH

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORWOR

REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: NSOATREMAN VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: NANA KONAMANSAH STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ABDULAI ABDUL SALAM

4TH REFREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

REFEREE ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: LEGON CITIES VRS REAL TAMALE UNITED

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND ALEX OSAM

4TH REFREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
 

DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023

MATCH: SAMARTEX VRS ADUANA FC

VENUE: NSEKYIRE SPORTS COMPLEX

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND PASCAL MAWUSI

4TH REFREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE

 
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023 

MATCH: KING FAISAL VRS GREAT OLYMPICS

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFREE:EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: BECHEM UNITED VRS GOLDSTARS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND MIKAAL-IL IBRAHIM

4TH REFREE: NYAABILE M. IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

REFEREE ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

 
DATE: SATURDAY, MARCH 4, 203 

MATCH: DREAMS VRS KARELA

VENUE: DAWU PARK

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL DOLAGBANU

4TH REFREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK VRS ASANTE KOTOKO

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND SULEMANA SALAUDEEN

4TH REFREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER:SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023 

MATCH: MEDEAMA VRS CHELSEA

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND DAVID ADDICO

4TH REFREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA