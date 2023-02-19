The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 20 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: TAMALE CITY VRS ACCRA LIONS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND JASPER ADENYO
4TH REFREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORWOR
REFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: NSOATREMAN VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: NANA KONAMANSAH STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ABDULAI ABDUL SALAM
4TH REFREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
REFEREE ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: LEGON CITIES VRS REAL TAMALE UNITED
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND ALEX OSAM
4TH REFREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
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DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: SAMARTEX VRS ADUANA FC
VENUE: NSEKYIRE SPORTS COMPLEX
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR AND PASCAL MAWUSI
4TH REFREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: SATURDAY, MARCH 4, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS GREAT OLYMPICS
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFREE:EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: BECHEM UNITED VRS GOLDSTARS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND MIKAAL-IL IBRAHIM
4TH REFREE: NYAABILE M. IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
REFEREE ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SATURDAY, MARCH 4, 203
MATCH: DREAMS VRS KARELA
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND EMMANUEL DOLAGBANU
4TH REFREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK VRS ASANTE KOTOKO
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND SULEMANA SALAUDEEN
4TH REFREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER:SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 5, 2023
MATCH: MEDEAMA VRS CHELSEA
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND DAVID ADDICO
4TH REFREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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