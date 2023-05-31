The GFA Referees Committee has announced Match Officials for penultimate round of matches in the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 33:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023 

MATCH: DREAMS FC VS GREAT OLYMPICS FC

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PETER DAWSA

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023 

MATCH: BECHEM UNITED VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: NANA FOSU GYABOUR PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ABDUL RAUF

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS FC VS ASANTE KOTOKO SC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: CHARLES BULU

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODDOM

LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023 

MATCH: KING FAISAL FC VS LEGON CITIES FC

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023 

MATCH: NSOATREMAN FC VS ADUANA FC

VENUE: NANA KONAMANSAH PARK

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023 

MATCH: KOTOKU ROYALS FC VS TAMALE CITY FC

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: ATO YAWSON & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK SC VS RTU

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAA

4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023 

MATCH: FC SAMARTEX VS MEDEAMA SC

VENUE: NSENKYIRE PARK

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: JAMES ADJEI

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023 

MATCH: KARELA FC VS GOLDSTARS FC

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ALEX OSAM

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY