The GFA Referees Committee has announced Match Officials for penultimate round of matches in the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 33:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023
MATCH: DREAMS FC VS GREAT OLYMPICS FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PETER DAWSA
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
MATCH: BECHEM UNITED VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: NANA FOSU GYABOUR PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ABDUL RAUF
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023
MATCH: ACCRA LIONS FC VS ASANTE KOTOKO SC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: CHARLES BULU
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODDOM
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, JUNE 3, 2023
MATCH: KING FAISAL FC VS LEGON CITIES FC
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
MATCH: NSOATREMAN FC VS ADUANA FC
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
MATCH: KOTOKU ROYALS FC VS TAMALE CITY FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ATO YAWSON & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK SC VS RTU
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAA
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
MATCH: FC SAMARTEX VS MEDEAMA SC
VENUE: NSENKYIRE PARK
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: JAMES ADJEI
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SUNDAY, JUNE 4, 2023
MATCH: KARELA FC VS GOLDSTARS FC
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ALEX OSAM
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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