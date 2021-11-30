The Referees Committee has appointed Match Officials for Matchweek Three of the Division One League.
Below are the Match Officials for Matchweek 3:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: YOUNG APOSTLES VS MIGHTY ROYALS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: IDDRISU NUHU ISHAQ & IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: WA YASSIN VS NSOATREMAN FC
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH & ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: MATTHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: NKORANZA WARRIORS VS WA SUNTAA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED VS ELVIS ATTAKORAH
4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
MATCH COMMISSIONER: ABDUL OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: BAFFOUR VS STEADFAST
VENUE: TWUMASI SPORTS ACADEMY
REFEREE: ISAAC ADJANOR
ASSISTANTS: ISAAC DUODU & IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: TAMALE CITY VS BA UNITED
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFO KING
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: DREAMS TAMALE VS BOLGA ALL STARS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: IBRAHIM AMADU
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA & ELIJAH AMOAH
4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: BOFOAKWA TANO VS UNITY
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK, BECHEM
REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: KINTAMPO FC VS BEREKUM ARSENALS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: RICHMOND ADJEI
ASSISTANTS: MICHAEL ALLIGMI & FESTUS ABANGNAN
4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
ZONE TWO
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: ACHIKEN VS HOLY STARS
VENUE: NANA GYAMFI PARK, BEKWAI
REFEREE:ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: JIBRAEEL SULEMAN
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: PACIFIC HEROES VS SKYY
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: JOSHUA TENGZIE
ASSISTANTS: GEORGE AKISIBOKA & MATHIAS KOFFI KOUADIO
4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: SWEDRU ALL BLACKS VS ASOKWA DEPORTIVO
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: MAWULI KLU
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS EBUSUA DWARFS
VENUE: AJUMAKO ASSASAN PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: JONES AMOAH BOATENG & ALICE FARIZUA CHAKULE
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: HASAACAS VS NEW EDUBIASE
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: ISAAC BROBBEY
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU & MUSAH BASHIRU
4TH REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER, 2021
MATCH: BYFA VS WASSAMAN
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR & ADAM ALHAJI MUTAWAKIL
4TH REFEREE: REUBEN GBEKU MAKAFUI
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: SAMARTEX VS NZEMA KOTOKO
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW
ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMANTENG & SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN:
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: FUTURE STARS VS UNISTAR ACADEMY
VENUE: EIJSU OKESE PARK
REFEREE: SIELA MAHAMA ADAM
ASSISTANTS: VICTOR TWUM OBOUR & SULEMANA MOHAMMED
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
ZONE THREE
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: AKATSI ALL STARS VS KWAEBIBREM
VENUE: WAFA PARK
REFEREE:FELIX AGBOZO
ASSISTANTS: BLESS AWADZI & JOSEPH LARYEA
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSEM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: YOUNG WISE VS TEMA YOUTH
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: PROSPER ACQUAH
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR & KWAME FRIMPONG
4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAAH APPIAH
MATCH COMMISSIONER: EUGENE JACQUAYE
GFA CAMERAMAN: DAVID ABAIDOO
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: UNCLE T UNITED VS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: FRED CRENTSIL PARK, PRAMPRAM
REFEREE: ERIC ODONKOR
ASSISTANTS: BLESS OKLU & SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: GIDEON NII COFFIE
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: ISAAC SAPPOR
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: SUSUBRIBI VS NANIA
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: BISMARK ASANTE
ASSISTANTS: JOHN ANSAH & DANIEL EKOW AKOTO
4TH REFEREE: ABDUL LATIF NASHIRU
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
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|DATE: SATURDAY, DECEMBER 4, 2021
MATCH: VISION FC VS MIGHTY JETS
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN & PATRICK APPIAH KODUAH
4TH REFEREE: GEORGE AMOAH
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: ACCRA CITY VS GOLDEN KICKS
VENUE: CARL REINDORF PARK, DANSOMAN
REFEREE: IDDRISU UMAR
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO & AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: DANIEL AMOAH OPPONG
MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
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|DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS KRYSTAL PALACE
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI
4TH REFEREE: ERIC KORNIE
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: ELLIAS NINSON
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|DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021
MATCH: HEART OF LIONS FC VS KOTOKU ROYALS
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
ASSISTANTS: ADAMS AGBESHIE & GIBRINE TANKO AYUBA
4TH REFEREE: HANS MENSAH
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
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