The Referees Committee has appointed Match Officials for Matchweek Three of the Division One League.

Below are the Match Officials for Matchweek 3:

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: YOUNG APOSTLES VS MIGHTY ROYALS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: IDDRISU NUHU ISHAQ & IBRAHIM MORO ADAMS

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

DATE:  SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: WA YASSIN VS NSOATREMAN FC

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH & ABRAHAM NDEEGO

4TH REFEREE: MATTHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: NKORANZA WARRIORS VS WA SUNTAA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED VS ELVIS ATTAKORAH

4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

MATCH COMMISSIONER: ABDUL OSMAN

VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: BAFFOUR VS STEADFAST

VENUE:  TWUMASI SPORTS ACADEMY

REFEREE: ISAAC ADJANOR

ASSISTANTS: ISAAC DUODU & IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: TAMALE CITY VS BA UNITED

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG & PATRICK GOHA

4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA

MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFO KING

DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: DREAMS TAMALE VS BOLGA ALL STARS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: IBRAHIM AMADU

ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA & ELIJAH AMOAH

4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA

MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: BOFOAKWA TANO VS UNITY

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK, BECHEM

REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: KINTAMPO FC VS BEREKUM ARSENALS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: RICHMOND ADJEI

ASSISTANTS: MICHAEL ALLIGMI & FESTUS ABANGNAN

4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO

MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

ZONE TWO
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: ACHIKEN VS HOLY STARS

VENUE: NANA GYAMFI PARK, BEKWAI

REFEREE:ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: JAMES OSAFO & DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: JIBRAEEL SULEMAN

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

DATE:  MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: PACIFIC HEROES VS SKYY

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: JOSHUA TENGZIE

ASSISTANTS: GEORGE AKISIBOKA & MATHIAS KOFFI KOUADIO

4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: SWEDRU ALL BLACKS VS ASOKWA DEPORTIVO

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: MAWULI KLU

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: CALEB ABOTSI

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS EBUSUA DWARFS

VENUE:  AJUMAKO ASSASAN PARK

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: JONES AMOAH BOATENG & ALICE FARIZUA CHAKULE

4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: HASAACAS VS NEW EDUBIASE

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: ISAAC BROBBEY

ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU & MUSAH BASHIRU

4TH REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

DATE: SUNDAY, DECEMBER, 2021 

MATCH: BYFA VS WASSAMAN

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: JOHN NYAVOR & ADAM ALHAJI MUTAWAKIL

4TH REFEREE: REUBEN GBEKU MAKAFUI

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: SAMARTEX VS NZEMA KOTOKO

VENUE: SAMREBOI

REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW

ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMANTENG & SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: FUTURE STARS VS UNISTAR ACADEMY

VENUE: EIJSU OKESE PARK

REFEREE: SIELA MAHAMA ADAM

ASSISTANTS: VICTOR TWUM OBOUR & SULEMANA MOHAMMED

4TH REFEREE: DAVID ADANNEY

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR

ZONE THREE
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: AKATSI ALL STARS VS KWAEBIBREM

VENUE: WAFA PARK

REFEREE:FELIX AGBOZO

ASSISTANTS: BLESS AWADZI & JOSEPH LARYEA

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSEM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE:  MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: YOUNG WISE VS TEMA YOUTH

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: PROSPER ACQUAH

ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR & KWAME FRIMPONG

4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAAH APPIAH

MATCH COMMISSIONER: EUGENE JACQUAYE

GFA CAMERAMAN: DAVID ABAIDOO

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: UNCLE T UNITED VS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: FRED CRENTSIL PARK, PRAMPRAM

REFEREE: ERIC ODONKOR

ASSISTANTS: BLESS OKLU & SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: GIDEON NII COFFIE

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: ISAAC SAPPOR

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: SUSUBRIBI VS NANIA

VENUE:  AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: BISMARK ASANTE

ASSISTANTS: JOHN ANSAH & DANIEL EKOW AKOTO

4TH REFEREE: ABDUL LATIF NASHIRU

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

DATE: SATURDAY, DECEMBER 4, 2021 

MATCH: VISION FC VS MIGHTY JETS

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA

ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN & PATRICK APPIAH KODUAH

4TH REFEREE: GEORGE AMOAH

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: ACCRA CITY VS GOLDEN KICKS

VENUE: CARL REINDORF PARK, DANSOMAN

REFEREE: IDDRISU UMAR

ASSISTANTS: ISAAC NYARKO & AUGUSTINE AFFUL

4TH REFEREE: DANIEL AMOAH OPPONG

MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI

DATE: MONDAY, DECEMBER 6, 2021 

MATCH: INTER ALLIES VS KRYSTAL PALACE

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI

4TH REFEREE: ERIC KORNIE

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: ELLIAS NINSON

DATE: SUNDAY, DECEMBER 5, 2021 

MATCH: HEART OF LIONS FC VS KOTOKU ROYALS

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

ASSISTANTS: ADAMS AGBESHIE & GIBRINE TANKO AYUBA

4TH REFEREE: HANS MENSAH

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI