|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: BAFFOUR ACADEMY vs BOFOAKWA
VENUE: TWUMASI SPORTS ACADEMY
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: GOERGE A. AKISBOKA & IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W
MATCH COMMISSIONER: SULEMANA SALISU
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|1.
|DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022
MATCH: YOUTH APOSTLES vs WA SUNTAA
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: NOAH JOSHUA
ASSISTANTS: PAUL ADUKO & ADUKO ROBERT SUNDAY
4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|1.
|DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022
MATCH: TAMALE CITY vs NSOATREMAN
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE:WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURA & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: SINTUO ELIASU TONSOGLO
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: MUBARAK WAKASO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: BA UTD vs UNITY
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: ERNEST AWINBIRE AYAMGA & HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: NKORANZA vs STEADFAST
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: BRIGT AMEDONU
ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO & CEPHAS ADAMS
4TH REFEREE: MATTHEW ATUAH
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: WA YAASIN vs ARSENAL
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY
ASSISTANTS: YEVOO YAO & ISSAC AMETSIKPO
4TH REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: ADBUL OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: KINTAMPO vs BOLGA ALL STARS
VENUE: KINTAMPO PARK
REFEREE: IBEAHIM AYAABA
ASSISTANTS: SUMAILA ISSAH & YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: KOLOG BONAVENTURE
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: DREAMS TAMALE vs MIGHTY ROYALS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: ELIJAH AMOAH & ERNEST AWINBIRE
4TH REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: HASAACAS vs FUTURE STARS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF
ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU & KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: KWODJO APPIAH NYARKO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: ACHIKEN vs DEPORTIVO
VENUE: ASSIN FOSO JOMSCO PARK
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA & JONES A BOATENG
4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: ADWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: BYF vs SKY
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: WASSAMAN vs UNISTAR
VENUE: EJISU PARK
REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO
ASSISTANTS: SEDU ABDULAI & MOHAMMED MOHAMMED
4TH REFEREE:ADAMU ABDUL RASHEED
MATCH COMMISSIONER: AGUSTUS ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: ALL BLACKS vs NEW EDUBIASE
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR & SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|1.
|DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022
MATCH: PACIFIC vs DWARFS
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: SULEMANA LATIF
ASSISTANTS: SAMUEL KUSI ANTWI & YAKUBU SAYIBU
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: SOCCER INTERLLECTUALS VS NZEMA KOTOKO
VENUE: AJUMAKO ASASSAN PARK
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: BLESS KLU & BABAVI NGORLI ESO
4TH REFEREE: SOLOMON MORDEY
MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|1.
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: SAMARTEX vs HOLY STARS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & JASPER ADENYO
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022
MATCH: VISION vs HEARTS OF LIONS
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: MORO YAHYA
ASSISTANTS: ADAMS ALHAJI & ABRAHAM KYEREMANTENG
4TH REFEREE: JOSHUA LAKONNAM
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SATURDAY, MARCH 12, 2022
MATCH: AKATSI ALL STARS vs LIBERYTY
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: EMMANUEL AKANDEE & EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: HANS MENSAH
MATCH COMMISSIONER: OWARE DENNIS
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
|DATE: FRIDAY, MARCH 11, 2022
MATCH: ACCRA CITY STARS vs TEMA YOUTH – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENOGLI
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAI & FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: GOLDEN KICKS vs KOTOKU ROYALS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: KENNY JOESPH PADI
ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: UNCLE T vs MIGHTY JETS
VENUE: PRAMPRAM
REFEREE: GEORGE AMOAH
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHAUTEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: YOUNG WISE vs NANIA
VENUE: BLUE SKIES PARK, DOBRO
REFEREE: JOESPH OSAFO
ASSISTANTS: NICHOLAS ADADO & DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: ABOTSI CALEB
MATCH COMMISSIONER: ALEX TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: SUSUBIBRIBI vs KRYSTAL PALACE
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: PETER ANSAH TEYE
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, MARCH 13, 2022
MATCH: INTER ALLIES vs KWAEBIBIRIM
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: MARTINS AKUDZI
ASSISTANTS: WISDOM TEYE & YUSIF ABDUL GHAFFAR
4TH REFEREE: JIBREAL SULEMANA
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
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