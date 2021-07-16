The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Division One League.

Below are the Match Officials for Week 29:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: BEREKUM ARSENALS VS NSOATREMAN

VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM

REFEREE: AYAABA IBRAHIM ASSI

ASSISTANTS: ELVIS ATTAKORAH & ABDUL RAHMAN YAKUBU

4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: SATURDAY, JULY 17, 2021 

MATCH: STEADFAST VS PAGA CROCODILES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE:ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ELIHAH AMOAH & KINGSLEY ASARE

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: UNITY FC VS TAMALE CITY

VENUE: KENYASI TOWN PARK

REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAMS

ASSISTANTS: BONIFACE KWOSE & BEDIAKO MARFO

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: MUSTAPHA MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: YUSSIF YAKUBU CHIBSAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: TECHIMAN CITY VS YOUNG APOSTLES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: IBRAHIM ABDULAI

ASSISTANTS: SULEMAN MOHAMMED & ABDUL RAHMAN ABUGBILLA

4TH REFEREE: WUTIRIRAH  HERBERT HAMZA

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMA DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: KINTAMPO VS NKORANZA WARRIORS

VENUE: KINTAMPO PARK

REFEREE: MAURICE ANANKANI

ASSISTANTS: ABDUL SALAM ABDULAI & SAMUEL OWUSU

4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH KWARTENG

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SATURDAY, JULY 17, 2021 

MATCH: B.A UNITED VS WA SUNTAA

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ERIC KORNIE

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED & BASHIRU TORDIA BONOMIA

4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE

MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
 

 

 DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: BOFOAKWA VS MIGHTY ROYALS - LIVE ON FACEBOOK

VENUE: SUNYANI

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & ROBERT SUNDAY ADUKO

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TEIKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: YENDI GBEWAA VS R.T.U - LIVE ON FACEBOOK

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: JOSEPH KWEKU ADDAE

ASSISTANTS: MUMUNI ISSAH BAGURICHIRA & IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
ZONE 2
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: ACHIKEN FC VS ASOKWA DEPORTIVO

VENUE: JAMSCO PARK, ASSIN FOSU

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & FESTUS NGBANGNAN

4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: NZEMA KOTOKO VS WASSAMAN

VENUE: AULENOANU PARK

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: ISAAC NYARKO & SUMAILA ISSAH

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: HASAACAS VS SKYY FC

VENUE: SEKONDI GYANDU PARK

REFEREE: ERNEST BAAFI

ASSISTANTS: JONES BOATENG & JOSEPH LARYEA

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER

VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI

GFA CAMERAMAN:  BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: SAMARTEX VS GOLD STARS

VENUE: SAMREBOI

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR & JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: NEW EDUBIASE VS STAR MADRID

VENUE: BEKWAI PARK

REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS & GEORGE AKISIBOKA

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: PACIFIC HEROES VS B.Y.F ACADEMY

VENUE: AGOGO COLLINS SHS PARK

REFEREE: DAVID ADDANEY

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & ISAAC DUODO

4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARI

MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: VIPERS VS PROUD UNITED

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: IBRAHIM AMADU

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & BLESS AWADZI

4TH REFEREE: RICHMOND ANTWI

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMO

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: ALL BLACKS VS UNISTAR - LIVE ON FACEBOOK

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: EMMANUEL BAAH

ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR & PATRICK GOHA

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: WILLIAN LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
ZONE 3
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: KOTOKU ROYALS VE PLANNERS FC

VENUE: ODA STADIUM

REFEREE: MATTHEW AYISU

ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG & DANIEL EKOW AKOTO

4TH REFEREE: B. DOUGLAS- KPORHA

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: VISION FC VS TEMA YOUTH - LIVE ON FACEBOOK

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: GEORGE ANTWI

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: ACCRA CITY VS KRYSTAL PALACE

VENUE: TESHIE MATS PARK

REFEREE: BISMARK APPIAH

ASSISTANTS: SHERRIF K. DUAH & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: UNCLE T VS YOUNG WISE

VENUE: PRAMPRAM

REFEREE: JOYCE OBENEWAAH APPIAH

ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: DAVID ABAIDOO
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: DANBORT VS ACCRA LIONS - LIVE ON FACEBOOK

VENUE: NUNGUA

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER:

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: AGBOZUME WEAVERS VS HEARTS OF LIONS

VENUE: SOMEY SHS PARK

REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

ASSISTANTS: WISDOM TEFE & BABAVI NGORLI ESO

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: CAESAR-HEH FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: JOSEPH BINEY