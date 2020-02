1 hour ago

Match Officials for Match day five of the Division One League have been announced.

Below are the match officials for the midweek matches:

ZONE ONE (1)

Match: B.A UNITED Vs KINTAMPO FC

Referee: Boniface Anwolo

Asst 1: Moro Abass Kasimpu

Asst 2: George Owusu A.

4th Ref: Daniel Oteng Appiah

M/C : A.S Seidu

Match: MIGHTY ROYALS Vs TECHIMAN CITY

Referee: Joseph Kwaku Adda

Asst 1: Asigibe Marley

Asst 2: Ndebugri Eric

4th Ref: Aduntera Jacob

M/C : Richard Osei Yaw

Match: NSOATREMAN FC Vs WA SUNTAA

Referee: Mohammed Tanimu

Asst 1: Seidu Abdulai

Asst 2: Aduko Robert Sunday

4th Ref: Awurisa Andrews

M/C : Pius Kwarteng

Match: UNITY FC Vs BOFOAKWA UNITED

Referee: Gilbert Amoah Ayariga

Asst 1: Abdulai Abdul Salam

Asst 2: Lamme Michael

4th Ref: Iddrisu Umar

M/C : Sah Joachin

Match: CROCODILE STARS Vs TAMALE CITY

Referee: Maale Ingrade Ireme

Asst 1: Samuel Kusi Antwi

Asst 2: Twum Obour Victor

4th Ref: Siela Mahama Adam

M/C : Abukari Kassim

Match: STEADFAST Vs R.T.U

Referee: Ayaaba Ibrahim

Asst 1: Alhassan Abdul- Rauf

Asst 2: Forkor Alidu M.

4th Ref: Iddrisu Mustapha

M/C : M.I Salisu

Match: NKORANZA WARRIORS Vs BREKUM ARSENAL

Referee: Tenzie Joshua

Asst 1: Minkaa-iL Fauzan

Asst 2: Mohammed Mohammed

4th Ref: Adam Francis Xavier

M/C : Farouk Agyei

Match: GBEWAA Vs YOUNG APOSTLES

Referee: Wuttirirah Herbert H.

Asst 1: Theophilus Akugne

Asst 2: Paul Aduko

4th Ref: Sintuo Eliasu Tonsuglo

M/C : Stephen Kpen

ZONE TWO (2)

Match: SARMATEX Vs NZEMA KOTOKO

Referee: Ayisu Matthew

Asst 1: Joseph Ayambila

Asst 2: Seth Yaw Kwofie

4th Ref: Prosper Acquah

M/C : G.T.S.K Inkum

Match: SWEDRU ALL BLACKS Vs PROUD UNITED

Referee: Edward Annan

Asst 1: A.F Zakari

Asst 2: P.P Osei

4th Ref: Isaac Adjanor

M/C : E.M Osanquaye

Match: HASAACAS Vs SKKY FC

Referee: Emmanuel Odoom

Asst 1: Emmanuel Arkaifie

Asst 2: Agbeshie Adams

4th Ref: Emmanuel Don Quansah

M/C : James Adjei

Match: VENOMOUS VIPERS Vs WASSAMAN

Referee: Godwin Kofi Kpodo

Asst 1: Divine Gbolomor

Asst 2: Seth Armah Ashai

4th Ref: Nii Coffie Gideon

M/C : T.K Aggrey

Match: DEPORTIVO Vs NEW EDUBIASE

Referee: Seth Zigah

Asst 1: Prince Owusu

Asst 2: Bediako Marfo

4th Ref: Richmond Adjei

M/C : Nane Boamah Darko

Match: B.Y.F ACADEMY Vs STAR MADRID

Referee: Emmanuel E. Boateng

Asst 1: Tanko Ayuba G.

Asst 2: John Ansah

4th Ref: Jacob Asafua

M/C : R.S Adade

Match: GOLDSTARS Vs ACHIKEN

Referee: Eric Osafo Asamoah

Asst 1: Elijah Awuah

Asst 2: Jones Boateng

4th Ref: Joshua K. Ansah

M/C : Michael Fletcher

Match: PACIFIC HEROES Vs UNISTARS

Referee: Sakibu Salifu

Asst 1: Emmanuel Agyei

Asst 2: Kofi Kodio

4th Ref: Isaac Osei

M/C : Atta Kakra Fosu

ZONE THREE (3)

Match: NANIA Vs KRYSTAL PALACE

Referee: Joseph Osafo

Asst 1: Prosper Agbezuke

Asst 2: Bright Agbenoxevi

4th Ref: Solomon Mordey

M/C : Ali Plato

Match: PHAR RANGERS Vs HEARTS OF LIONS

Referee: Foster Bartious

Asst 1: Sherif Kwaku

Asst 2: James Ainooson

4th Ref: Daniel K. Nsiah

M/C : Henry Nettey

Match: OKYEMAN PLANNERS Vs KOTOKU ROYALS

Referee: Jibraeel Suleman

Asst 1: Kenneth Armoo

Asst 2: Stephen Alhassan

4th Ref: Ebenezer Tetteh

M/C : Emmanuel Anim Nyarko

Match: YOUNGWISE Vs UNCLE T UNITED

Referee: Selorm Yao Bless

Asst 1: Kwame Frimpong

Asst 2: Emmanuel E.Arthur

4th Ref: S.K Mawuli Klu

M/C : B. Danquah Wilson

Match: AGBOZUME WEAVERS Vs ACCRA LIONS

Referee: Richard Antwi

Asst 1: Dogbe Francis

Asst 2: Augustine Afful

4th Ref: Emmanuel Asare Darko

M/C : Frank Denakpor

Match: DANBORT Vs MIGHTY JETS

Referee: B.D Douglas Kporha

Asst 1: Nicholas Adado

Asst 2: Patrick Goha

4th Ref: Kwadwo Nyarko

M/C : G.E Antwi

Match: AMIDAUS PROFESSIONALS Vs VISIONS FC

Referee: Baba Gbafi

Asst 1: Freeman Awuloo

Asst 2: Isaac Duodu

4th Ref: Apeamenyo Bright

M/C : V.A Davis

Match: ACCRA CITY Vs TEMA YOUTH

Referee: Daniel B. Atuobi

Asst 1: Samuel Davor

Asst 2: Michael Boateng

4th Ref: Kongai M. Serge H

M/C : J.O Obuobisa