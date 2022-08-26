Appointments have been made for DOL Super Cup 3rd place play offs and and final on Friday, August 26, 2022.
Here are the Match Officials:
THIRD PLACE: SAMARTEX VS TAMALE CITY
VENUE: KYEBI ASTRO TURF
DATE: FRIDAY, AUGUST 26, 2022
REFEREE: HARUNA ALHASSAN
ASSISTANTS: EDMOND OFOE TETTEH & LINDA AYINPOKA ASOGRO
4TH REFEREE: ADUHENE BLESSED
KICK OFF: 2PM
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SUPER CUP FINAL
MATCH: LIBERTY VS NSOATRAMAN
VENUE: KYEBI ASTRO TURF
DATE: FRIDAY, AUGUST 26, 2022
REFEREE: CHRISTOPHER NII ADJEI OKPOTI
ASSISTANTS: PHILIP AMOH & JULIANA ANTIEH
4TH REFEREE: NANA KOJO AMOAH
KICK OFF: 4PM
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