The Referees Committee has announced Match Officials for Matchday Two of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchday 2:

 

NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS

 
 

MATCHDAY TWO

 
1.  

DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15, 2024

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS KARELA UNITED

VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL-SALAM & GEORGE A. AKISIBOKA

4TH REFEREE: S.K MAWULI KLU

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
2.  

DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15,2024

MATCH: YOUNG APOSTLES VS NATIONS FC

VENUE: WENCHI SPORTS STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: BLESS AWADZI & YAYHA ASHEIKWEIN MENSAH

4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER:OWUSU ACHIAW VICTOR

GFA CAMERAMAN: ADU FELIX
3.  

DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15, 2024

MATCH: BECHEM UTD VS ADUANA FC- LIVE

VENUE: NANA FOSU GYREABOUR PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH- KODUA

4TH REFEREE: DAVID ADDANEY

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER:PRINCE AGYEMANG DUAH

 
4.  

DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15,2024

MATCH: HOLY STARS VS DREAMS FC

VENUE: C.A.M PARK ANYINASE

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ERNEST AKATEY

4TH REFEREE:  MORO IDDRISU

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN QUAICOE

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
5.  

DATE: SATURDAY SEPTEMBER 14,2024

MATCH: LEGON CITIES VS MEDEAMA SC- LIVE

VENUE: UNIVERSITY OF GHANA STADIUM

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER: RUTH NAA AMANOA ASAMOAH

 
6.  

DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15,2024

MATCH: HEART OF LIONS VS HEARTS OF OAK - LIVE

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: GABREL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ALHASAAN ABDULAI GRUUGULLO

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

 
7.  

DATE: MONDAY SEPTEMBER 16,2024

MATCH: ACCRA LIONS VS VISION FC -LIVE

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

ASSISTANTS: JAMES OSAFO & JOSHUA AGBO

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC COLLINS ODOOM

 