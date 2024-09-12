The Referees Committee has announced Match Officials for Matchday Two of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchday 2:
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NO. REFEREES, VENUES AND OTHER OFFFICIALS
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MATCHDAY TWO
|1.
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DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15, 2024
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS KARELA UNITED
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL-SALAM & GEORGE A. AKISIBOKA
4TH REFEREE: S.K MAWULI KLU
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|2.
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DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15,2024
MATCH: YOUNG APOSTLES VS NATIONS FC
VENUE: WENCHI SPORTS STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: BLESS AWADZI & YAYHA ASHEIKWEIN MENSAH
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER:OWUSU ACHIAW VICTOR
GFA CAMERAMAN: ADU FELIX
|3.
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DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15, 2024
MATCH: BECHEM UTD VS ADUANA FC- LIVE
VENUE: NANA FOSU GYREABOUR PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH- KODUA
4TH REFEREE: DAVID ADDANEY
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER:PRINCE AGYEMANG DUAH
|4.
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DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15,2024
MATCH: HOLY STARS VS DREAMS FC
VENUE: C.A.M PARK ANYINASE
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: MORO IDDRISU
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN QUAICOE
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|5.
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DATE: SATURDAY SEPTEMBER 14,2024
MATCH: LEGON CITIES VS MEDEAMA SC- LIVE
VENUE: UNIVERSITY OF GHANA STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: RUTH NAA AMANOA ASAMOAH
|6.
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DATE: SUNDAY SEPTEMBER 15,2024
MATCH: HEART OF LIONS VS HEARTS OF OAK - LIVE
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: GABREL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ALHASAAN ABDULAI GRUUGULLO
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
|7.
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DATE: MONDAY SEPTEMBER 16,2024
MATCH: ACCRA LIONS VS VISION FC -LIVE
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC COLLINS ODOOM
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