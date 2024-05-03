The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Day 29:

No. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
1.  

DATE: SUNDAY, MAY 5TH,2024

MATCH: BIBIANI GOLD STARS VS BECHEM UTD

VENUE: BIBIANI DUN’S PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ISAAC PINTO

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
2.  

DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024

MATCH: ACCRA GREAT OLYMPICS VS MEDEAMA SC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: AYAABA IBRAHIM

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU

MATCH COMMISSIONER: FRANK AYGEI

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS

 
3.  

DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024

MATCH: ASANTE KOTOKO VS LEGON CITIES – LIVE MATCH

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: PETER DAWSA & MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

 
4.  

DATE: SATURDAY MAY, 4TH,2024

MATCH: KARELA UTD VS NATIONS FC

VENUE: NAA SHERIGA COMPLEX

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
5.  

DATE: WEDNESDAY MAY, 8TH,2024

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS HEARTS OF OAK – LIVE MATCH

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER:PRECIOUS SEMEVOH

 
6.  

DATE: MONDAY MAY 6TH,2024

MATCH: ACCRA LIONS VS ADUANA FC – LIVE MATCH

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & KOFI NYARKO BAKAE

4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

 
7.  

DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024

MATCH: BOFOAKWA TANO VS DREAMS FC

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: NII-COFIE GIDEON

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ATO YAWSON

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
8.  

DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024

MATCH: HEART OF LIONS VS NSOATREMAN FC

VENUE: KPANDO SPORTS STADIUM

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
9.  

DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024

MATCH: RTU VS FC SAMARTEX

VENUE: NAA SHERIGA COMPLEX

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: KASIM ABUBAKAR

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED