The Referees Committee of the Ghana Football Association (GFA) has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Day 29:
|No.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|1.
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DATE: SUNDAY, MAY 5TH,2024
MATCH: BIBIANI GOLD STARS VS BECHEM UTD
VENUE: BIBIANI DUN’S PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|2.
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DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024
MATCH: ACCRA GREAT OLYMPICS VS MEDEAMA SC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: HASSIM YAKUBU
MATCH COMMISSIONER: FRANK AYGEI
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|3.
|
DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024
MATCH: ASANTE KOTOKO VS LEGON CITIES – LIVE MATCH
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: PETER DAWSA & MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
|4.
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DATE: SATURDAY MAY, 4TH,2024
MATCH: KARELA UTD VS NATIONS FC
VENUE: NAA SHERIGA COMPLEX
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
|5.
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DATE: WEDNESDAY MAY, 8TH,2024
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS HEARTS OF OAK – LIVE MATCH
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER:PRECIOUS SEMEVOH
|6.
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DATE: MONDAY MAY 6TH,2024
MATCH: ACCRA LIONS VS ADUANA FC – LIVE MATCH
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & KOFI NYARKO BAKAE
4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
|7.
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DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024
MATCH: BOFOAKWA TANO VS DREAMS FC
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: NII-COFIE GIDEON
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ATO YAWSON
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|8.
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DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024
MATCH: HEART OF LIONS VS NSOATREMAN FC
VENUE: KPANDO SPORTS STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|9.
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DATE: SUNDAY MAY 5TH,2024
MATCH: RTU VS FC SAMARTEX
VENUE: NAA SHERIGA COMPLEX
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: KASIM ABUBAKAR
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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