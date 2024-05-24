The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 31 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY MAY 26,2024 

MATCH: KOTOKO VS HEARTS OF OAK

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & COURAGE KUEDEFIA

4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: ACCRA LIONS VS BECHEM UTD

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: PETER DAWSA & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: NII – COFIE GIDEON

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL  KPAB
DATE: SUNDAY MAY26,2024 

MATCH: GOLD STARS VS DREAMS

VENUE: BIBIANI DUN’S PARK

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ROLAND ADDY

4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY MAY26,2024 

MATCH: BOFOAKWA VS MEDEAMA

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: FUSHEINI MUMUNI & ABDULAI ABDUL- RAUF

4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA

MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: ADUANA VS NATIONS

VENUE:  NANA AGYEMAN BADU I PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY MAY 26,2024 

MATCH: RTU VS LEGON CITIES

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX

REFEREE: AMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: MURTALA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY MAY 26,2024 

MATCH: HEART OF LIONS VS SAMARTEX

VENUE: KPANDO SPORTS STADIUM

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAH APPIAH

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: SUNDAY MAY 26,2024 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: KARELA UNITED VS NSOATREMAN

VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX

REFEREE:  JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ATO YAWSON & ISAAC PINTO

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOLE

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED