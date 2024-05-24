The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 31 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY MAY 26,2024
MATCH: KOTOKO VS HEARTS OF OAK
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & COURAGE KUEDEFIA
4TH REFEREE: DR. IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: ACCRA LIONS VS BECHEM UTD
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: PETER DAWSA & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: NII – COFIE GIDEON
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: COLLINS ODOOM
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY MAY26,2024
MATCH: GOLD STARS VS DREAMS
VENUE: BIBIANI DUN’S PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & ROLAND ADDY
4TH REFEREE: RITA BOATENG NKANSAH
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY MAY26,2024
MATCH: BOFOAKWA VS MEDEAMA
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: FUSHEINI MUMUNI & ABDULAI ABDUL- RAUF
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: ADUANA VS NATIONS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU I PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY MAY 26,2024
MATCH: RTU VS LEGON CITIES
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX
REFEREE: AMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: MURTALA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY MAY 26,2024
MATCH: HEART OF LIONS VS SAMARTEX
VENUE: KPANDO SPORTS STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAH APPIAH
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: SUNDAY MAY 26,2024
MATCH: GREAT OLYMPICS VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BAKAE & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: KARELA UNITED VS NSOATREMAN
VENUE: NAA SHERIGA SPORTS COMPLEX
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ATO YAWSON & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOLE
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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