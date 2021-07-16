The Referees Committee has appointed Match Officials for the last round of matches for the 2020/21 Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 34:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SUNDAY, JULY 18,2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS ELMINA SHARKS – LIVE ON STARTIMES
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURAH & ALEX OSAM
4TH REFEREE:JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
|2.
|DATE: SATURDAY, JULY 18,2021
MATCH: GREAT OLYMPICS VS DREAMS FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & EMMANUEL DEI
4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|3
|DATE: SATURDAY, JULY 17,2021
MATCH: WAFA VS HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & ABDUL RAUF ALHASSAN
4TH REFEREE:SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
|4.
|DATE: SATURDAY, JULY 17,2021
MATCH: ASHGOLD VS INTER ALLIES
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & KENETH TWENEBOAH KODUAH
4TH REFEREE:JACON ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|5.
|DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS ELEVEN WONDERS – GOAL RUSH ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & EMMANUEL ALLOU TEBSON
4TH REFEREE:RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ACKUMEY
|6.
|DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: EBUSUA DWARFS VS BECHEM UNITED – GOAL RUSH ON STARTIMES
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & ATO YAWSON
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
|7.
| DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: MEDEAMA SC VS BREKUM CHELSEA
VENUE: TARKWA AKOON PARK
REFEREE: MOHAMMMED MISBAOU
ASSISTANTS: SULEMAN SALAU DEEN & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE:JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|8.
|DATE: SUNDAY, JULY 18
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS KING FAISAL
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: DANIEL NII AYI LARYEA
ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & PATRICK PAPALA
4TH REFEREE:PHILLIP ARTHUR FORSON
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN:
|9.
|DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021
MATCH: ADUANA FC VS KARELA UNITED
VENUE: DORMAA
REFEREE: ESO DOH MORISSON
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: ALFA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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