The Referees Committee has appointed Match Officials for the last round of matches for the 2020/21 Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 34:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SUNDAY, JULY 18,2021 

MATCH: ASANTE KOTOKO VS ELMINA SHARKS – LIVE ON STARTIMES

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURAH & ALEX OSAM

4TH REFEREE:JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
2. DATE: SATURDAY, JULY 18,2021 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS DREAMS FC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & EMMANUEL DEI

4TH REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
3 DATE: SATURDAY, JULY 17,2021 

MATCH: WAFA VS HEARTS OF OAK – LIVE ON STARTIMES

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & ABDUL RAUF ALHASSAN

4TH REFEREE:SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
4. DATE: SATURDAY, JULY 17,2021 

MATCH: ASHGOLD VS INTER ALLIES

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: JASPER ADENYO & KENETH TWENEBOAH KODUAH

4TH REFEREE:JACON ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
5. DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: LEGON CITIES VS ELEVEN WONDERS – GOAL RUSH ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

ASSISTANTS: MOHAMMED TIJANI & EMMANUEL ALLOU TEBSON

4TH REFEREE:RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ACKUMEY
6. DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: EBUSUA DWARFS VS BECHEM UNITED – GOAL RUSH ON STARTIMES

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & ATO YAWSON

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
7.  DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: MEDEAMA SC VS BREKUM CHELSEA

VENUE: TARKWA AKOON PARK

REFEREE: MOHAMMMED MISBAOU

ASSISTANTS: SULEMAN SALAU DEEN & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE:JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
8. DATE: SUNDAY, JULY 18 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS KING FAISAL

VENUE: SOGAKOPE

REFEREE: DANIEL NII  AYI LARYEA

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & PATRICK PAPALA

4TH REFEREE:PHILLIP ARTHUR FORSON

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN:
9. DATE: SUNDAY, JULY 18, 2021 

MATCH: ADUANA FC VS KARELA UNITED

VENUE: DORMAA

REFEREE: ESO DOH MORISSON

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: ALFA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED