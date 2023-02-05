The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 10 of the Malta Guinness Women's Premier League.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
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NORTHERN ZONE
|DATE: 10TH FEBRUARY, 2023
MATCH: NORTHERN LADIES VS AMPEM DARKOA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: ADWOA AGYEIWAAH & BETTY BANONO
4TH REFEREE: EUNICE BAKIBANE
MATCH COMMISSIONER: ZUWERA MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL- KARIM
GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
|DATE: 11TH FEBRUARY, 2023
MATCH: PRISONS LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: CORONATIONS PARK
REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & SAKINA NASARA MOHAMMED
4TH REFEREE: MARIAM IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: MAEGARET TAKYI
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ERIS ASOMA
|DATE: 11TH FEBRUARY, 2023
MATCH: ASHTOWN LADIES VS TAMALE SUPER LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & PORTIA KORSAH
4TH REFEREE: MAVIS ANNANI
MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: 12TH FEBRUARY, 2023
MATCH: CANDY SOCCER ACADEMY VS SUPREME LADIES
VENUE: AGYEMANG BADU II PARK
REFEREE: MONICA LANGE
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: FADILA KASSIM
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: KYEREME AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE KUFFO KING
|DATE: 13TH FEBRUARY, 2023 KICKOFF 10:15AM - LIVE ON MAX TV
MATCH: DREAMZ LADIES VS FABULOUS LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMAA & CHRISTIANA ANDAM KORE
4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI
MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
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SOUTHERN ZONE
|DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 KICKOFF 11:00AM - LIVE ON MAX TV
MATCH: BERRY LADIES VS HASAACAS LADIES
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & GLORIA SENA KUMEDZRO
4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAH
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
|DATE: 11TH FEBRUARY, 2023
MATCH: ESSIAM SOCRATES LADIES VS RIDGE CITY
VENUE: MANKESSIM ASTRO TURF
REFEREE: BEATRICE BEKUI
ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: SUSANA BROWN
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: 11TH FEBRUARY, 2023
MATCH: ARMY LADIES VS LADYSTRIKERS
VENUE: MATS PARK - TESHIE
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & GRACE NSORBONO
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI
VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: 11TH FEBRUARY, 2023
MATCH: FAITH LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: CARL REINDORF PARK
REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
ASSISTANTS: MARY TEI & BLESS DZOKOTO
4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODU
MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: 11TH FEBRUARY, 2023
MATCH: POLICE VS THUNDER QUEENS
VENUE: ACHIMOTA SCHOOL PARK
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: ANTOINNETTE AMEGASHITTI & BELINDA ADZADU
4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA
GFA CAMERAMAN: GLORIA WIAFE OMARI
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