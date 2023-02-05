The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 10 of the Malta Guinness Women's Premier League.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
 

NORTHERN ZONE

 
DATE: 10TH FEBRUARY, 2023 

MATCH:  NORTHERN LADIES VS AMPEM DARKOA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: ADWOA AGYEIWAAH & BETTY BANONO

4TH REFEREE: EUNICE BAKIBANE

MATCH COMMISSIONER: ZUWERA MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL- KARIM

GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 

MATCH:  PRISONS LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE:  CORONATIONS PARK

REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & SAKINA NASARA MOHAMMED

4TH REFEREE: MARIAM IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: MAEGARET TAKYI

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIS ASOMA
DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 

MATCH: ASHTOWN LADIES VS TAMALE SUPER LADIES

VENUE:  BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & PORTIA KORSAH

4TH REFEREE: MAVIS ANNANI

MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: 12TH FEBRUARY, 2023 

MATCH: CANDY SOCCER ACADEMY VS SUPREME LADIES

VENUE:  AGYEMANG BADU II PARK

REFEREE: MONICA LANGE

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: FADILA KASSIM

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: KYEREME AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE KUFFO KING
DATE: 13TH FEBRUARY, 2023 KICKOFF 10:15AM - LIVE ON MAX TV 

MATCH: DREAMZ LADIES VS FABULOUS LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMAA & CHRISTIANA ANDAM KORE

4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI

MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

 
 

SOUTHERN ZONE

 
DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 KICKOFF 11:00AM - LIVE ON MAX TV 

MATCH: BERRY LADIES VS HASAACAS LADIES

VENUE:  MADINA ASTRO TURF

REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & GLORIA SENA KUMEDZRO

4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAH

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

 
DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 

MATCH: ESSIAM SOCRATES LADIES VS RIDGE CITY

VENUE:  MANKESSIM ASTRO TURF

REFEREE: BEATRICE BEKUI

ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: SUSANA BROWN

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 

MATCH: ARMY LADIES VS LADYSTRIKERS

VENUE: MATS PARK - TESHIE

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & GRACE NSORBONO

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI

VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 

MATCH: FAITH LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE:  CARL REINDORF PARK

REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

ASSISTANTS: MARY TEI & BLESS DZOKOTO

4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODU

MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH

 
DATE: 11TH FEBRUARY, 2023 

MATCH: POLICE VS THUNDER QUEENS

VENUE:  ACHIMOTA SCHOOL PARK

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: ANTOINNETTE AMEGASHITTI & BELINDA ADZADU

4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA

GFA CAMERAMAN: GLORIA WIAFE OMARI