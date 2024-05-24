The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 18 of the Malta Guinness Women's Premier League.

Below are the Match Officials for Matchweek 18:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
                                         NORTHERN ZONE
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: WINIFRED ADOKOH & JANET AIDOO

4TH REFEREE: SARAH ADJETEY

MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA

VENUE MEDIA OFFICER: EVANS TAKYI

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: PRISONS LADIES VS NORTHERN LADIES

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: SAKINA NASARA MOHAMMED &IBRAHIM IFAAT

4TH REFEREE: DORA AGOMINAAB

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: TAMALE SUPER LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE: KULIKULI ASTRO TURF

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & PORTIA OFOSU

4TH REFEREE: JULIET NYARKO

MATCH COMMISSIONER: SAYIBU DINANI

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS AMPEM DARKOA LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: LOVIA BOADIWAA DOUDU

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & CYNTHIA AGOE MENSAH

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER:HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: DREAMZ LADIES VS SUPREME LADIES

VENUE:  OHWIM M/A ASTRO TURF

REFEREE: JANET BOBOLAYIRI

ASSISTANTS: ADWOA AGYEIWAA & GLORIA AKWANDO

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
                                    SOUTHERN ZONE
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: SEA LIONS VS ESSIAM SOCRATES

VENUE: NDOUM STADIUM

REFEREE: MANSAH HOMMEY

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & COMFORT ANYIGBA

4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU

MATCH COMMISSIONER: GIFTY CUDJOE

VENUE MEDIA OFFICER: RUBY ADAMS

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS LADYSTRIKERS

VENUE: ADUYAW ASSASAN PARK

REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN

ASSISTANTS: FORGIVE AVULEKPOR & GRACE NSORBONO

4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA

MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: JONINA LADIES VS ARMY LADIES

VENUE: AUNTIE AKU ASTRO TURF

REFEREE: MARIAMA FUSEINI

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & AMINA ABDALLAH

4TH REFEREE: ANGELA BASOTI

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: SATURDAY MAY 25,2024 

MATCH: POLICE LADIES VS BERRY LADIES

VENUE: ALAJO ASTRO TURF

REFEREE:  RAHINA ZAIRE

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & ELIZABETH ALELA

4TH REFEREE: HAGAR BOAFOWAA LARBI

MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: FLORA ABLORH

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY MAY 26,2024 

MATCH: FAITH LADIES VS HASAACAS LADIES

VENUE: CARL REINDOLF PARK

REFEREE:  JULIET APPIAH

ASSISTANTS: ISHAQ HAMAWU & LINDA AYIMPOKA ASOGRO

4TH REFEREE: ASANA HAMIDU

MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE

VENUE MEDIA OFFICER: JUSTINA ADOCTOR

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