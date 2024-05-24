The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 18 of the Malta Guinness Women's Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 18:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|NORTHERN ZONE
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: WINIFRED ADOKOH & JANET AIDOO
4TH REFEREE: SARAH ADJETEY
MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA
VENUE MEDIA OFFICER: EVANS TAKYI
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: PRISONS LADIES VS NORTHERN LADIES
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: SAKINA NASARA MOHAMMED &IBRAHIM IFAAT
4TH REFEREE: DORA AGOMINAAB
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: TAMALE SUPER LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: KULIKULI ASTRO TURF
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & PORTIA OFOSU
4TH REFEREE: JULIET NYARKO
MATCH COMMISSIONER: SAYIBU DINANI
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS AMPEM DARKOA LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: LOVIA BOADIWAA DOUDU
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & CYNTHIA AGOE MENSAH
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER:HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: DREAMZ LADIES VS SUPREME LADIES
VENUE: OHWIM M/A ASTRO TURF
REFEREE: JANET BOBOLAYIRI
ASSISTANTS: ADWOA AGYEIWAA & GLORIA AKWANDO
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|SOUTHERN ZONE
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: SEA LIONS VS ESSIAM SOCRATES
VENUE: NDOUM STADIUM
REFEREE: MANSAH HOMMEY
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & COMFORT ANYIGBA
4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
MATCH COMMISSIONER: GIFTY CUDJOE
VENUE MEDIA OFFICER: RUBY ADAMS
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS LADYSTRIKERS
VENUE: ADUYAW ASSASAN PARK
REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN
ASSISTANTS: FORGIVE AVULEKPOR & GRACE NSORBONO
4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA
MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: JONINA LADIES VS ARMY LADIES
VENUE: AUNTIE AKU ASTRO TURF
REFEREE: MARIAMA FUSEINI
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & AMINA ABDALLAH
4TH REFEREE: ANGELA BASOTI
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: SATURDAY MAY 25,2024
MATCH: POLICE LADIES VS BERRY LADIES
VENUE: ALAJO ASTRO TURF
REFEREE: RAHINA ZAIRE
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & ELIZABETH ALELA
4TH REFEREE: HAGAR BOAFOWAA LARBI
MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: FLORA ABLORH
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY MAY 26,2024
MATCH: FAITH LADIES VS HASAACAS LADIES
VENUE: CARL REINDOLF PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ISHAQ HAMAWU & LINDA AYIMPOKA ASOGRO
4TH REFEREE: ASANA HAMIDU
MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE
VENUE MEDIA OFFICER: JUSTINA ADOCTOR
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