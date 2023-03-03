The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 12 of the Malta Guinness Women's Premier League.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
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NORTHERN ZONE
|DATE: MARCH 4, 2023
MATCH: PRISONS LADIES VS SUPER LADIES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI
4TH REFEREE: MANSA HOMMEY
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: MARCH 5, 2023
MATCH: FABULOUS LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: JULIET NYARKO
ASSISTANTS:AGNES GOHOHO & ANTOINETTE AMEGASHITI
4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
MATCH COMMISSIONER: EFUA SEKYIWAH ACQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: MARCH 5, 2023
MATCH: CANDY SOCCER VS ASHTOWN LADIES
VENUE: NANA AGYEBANG BADU II PARK
REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
ASSISTANTS: GRACE NSORBONO & ISSAHAKU RASHIDA D.
4TH REFEREE: MAVIS ANNANI
MATCH COMMISSIONER:MONICA ACHUADEM
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
|DATE: MARCH 3, 2023
MATCH: NORTHERN LADIES VS SUPREME LADIES
VENUE: ALU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PORTIA KORSAH & LYDIA EFFAH
4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
MATCH COMMISSIONER: DIIBUDONG AYISHETU
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL- GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: MARCH 4, 2023
MATCH: DREAMZ LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: MARIAMA FUSEINI
ASSISTANTS: RABI IBRAHIM & SAKINA NASARA
4TH REFEREE: MONICA LANGE
MATCH COMMISSIONER:PRISCILLA ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU-BOAHEN
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
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SOUTHERN ZONE
|DATE: MARCH 4, 2023
MATCH: THUNDER QUEENS VS RIDGE CITY
VENUE: PRESEC PARK LEGON
REFEREE: COMFORT ATIADEY
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH &BETTY BANONO
4TH REFEREE: HAGAR B. LARBI
MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: MARCH 4, 2023
MATCH: POLICE LADIES VS HASAACAS LADIES
VENUE: ACHIMOTA SCHOOL PARK
REFEREE: MARIAM IBRAHIM
ASSISTANTS: LUCY MARFO & ANITA EASTWOOD
4TH REFEREE: CHRISTIANA O. AMPOMAH
MATCH COMMISSIONER:DORIS BEMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA
GFA CAMERAMAN: GLORIA OMARI WIAFE
|DATE: MARCH 6, 2023
MATCH: BERRY LADIES VS LADYSTRIKERS – LIVE MATCH
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR & BLESS DZOKOTO
4TH REFEREE: PATRICIA SUSUAWU
MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
|DATE: MARCH 4, 2023
MATCH: ARMY LADIES VS FAITH LADIES
VENUE: MATS PARK TESHIE
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: GLORIA S. KUMEDZRO & CHRISTIANA A. KORE
4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE
MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: MARCH 3, 2023
MATCH: ESSIAM SOCRATES VS SOCCER INTELLECTUALS – LIVE MATCH
VENUE: MANKESSIM ASTRO TURF
REFEREE: AUGUSTINA O. DUODU
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & HARRIET DEDE AKUETTEH
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: VITIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE
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