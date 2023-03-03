The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 12 of the Malta Guinness Women's Premier League.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
 

NORTHERN ZONE

 
DATE: MARCH 4, 2023 

MATCH: PRISONS LADIES VS SUPER LADIES

VENUE:  OHENE AMEYAW PARK

REFEREE:  GLORIA YAYRA MORTSU

ASSISTANTS:  DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI

4TH REFEREE: MANSA HOMMEY

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: MARCH 5, 2023 

MATCH: FABULOUS LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE:  BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE:  JULIET NYARKO

ASSISTANTS:AGNES GOHOHO & ANTOINETTE AMEGASHITI

4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

MATCH COMMISSIONER: EFUA SEKYIWAH ACQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: MARCH 5, 2023 

MATCH: CANDY SOCCER VS ASHTOWN LADIES

VENUE:  NANA AGYEBANG BADU II PARK

REFEREE:  CYNTHIA ANUYERE

ASSISTANTS: GRACE NSORBONO & ISSAHAKU RASHIDA D.

4TH REFEREE: MAVIS ANNANI

MATCH COMMISSIONER:MONICA ACHUADEM

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: MARCH 3, 2023 

MATCH: NORTHERN LADIES VS SUPREME LADIES

VENUE:  ALU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE:  VIDA YANUBE

ASSISTANTS: PORTIA KORSAH & LYDIA EFFAH

4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

MATCH COMMISSIONER: DIIBUDONG AYISHETU

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL- GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: MARCH 4, 2023 

MATCH:  DREAMZ LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: MARIAMA FUSEINI

ASSISTANTS: RABI IBRAHIM & SAKINA NASARA

4TH REFEREE: MONICA LANGE

MATCH COMMISSIONER:PRISCILLA ANNOR

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU-BOAHEN

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
 

SOUTHERN ZONE
DATE: MARCH 4, 2023 

MATCH: THUNDER QUEENS VS RIDGE CITY

VENUE: PRESEC PARK LEGON

REFEREE: COMFORT ATIADEY

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH &BETTY BANONO

4TH REFEREE: HAGAR B. LARBI

MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: MARCH 4, 2023 

MATCH: POLICE LADIES VS HASAACAS LADIES

VENUE: ACHIMOTA SCHOOL PARK

REFEREE: MARIAM IBRAHIM

ASSISTANTS: LUCY MARFO & ANITA EASTWOOD

4TH REFEREE: CHRISTIANA O. AMPOMAH

MATCH COMMISSIONER:DORIS BEMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA

GFA CAMERAMAN: GLORIA OMARI WIAFE
DATE: MARCH 6, 2023 

MATCH: BERRY LADIES VS LADYSTRIKERS – LIVE MATCH

VENUE:  MADINA ASTRO TURF

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR & BLESS DZOKOTO

4TH REFEREE: PATRICIA SUSUAWU

MATCH COMMISSIONER: OLIVIA AYAYE

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

 
DATE: MARCH 4, 2023 

MATCH:  ARMY LADIES VS FAITH LADIES

VENUE:  MATS PARK TESHIE

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS:  GLORIA S. KUMEDZRO & CHRISTIANA A. KORE

4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE

MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: MARCH 3, 2023 

MATCH:  ESSIAM SOCRATES VS SOCCER INTELLECTUALS – LIVE MATCH

VENUE:  MANKESSIM ASTRO TURF

REFEREE: AUGUSTINA O. DUODU

ASSISTANTS:  VICTORIA AKORLI & HARRIET DEDE AKUETTEH

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: VITIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL AMOAKOHENE