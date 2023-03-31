The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 15 of the Women's Premier League.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
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NORTHERN ZONE
|DATE: MARCH 31,2023
MATCH: NORTHERN LADIES VS PRISONS LADIES
VENUE:ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE:MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & IBRAHIM IFAAT
4TH REFEREE: EUNICE BAKINANE
MATCH COMMISSIONER:DIIBUGONG AYISHETU
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL GAFARU ABDUL -KARIM
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: APRIL 1,2023
MATCH:TAMALE SUPER LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JAKPA FAIZATU
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & AMINA ABDULAI
4TH REFEREE: FADILLA KASSIM
MATCH COMMISSIONER:CONSTANCE AZE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL - GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: APRIL 3, 2023
MATCH: SUPREME LADIES VS FABULOUS LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ADWOA AGYEIWAA
4TH REFEREE: JULIET NYARKO
MATCH COMMISSIONER: PRISCILLA ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU-BOAHEN
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: APRIL 3, 2023
MATCH: AMPEM DARKOA VS CANDY SOCCER ACADEMY
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS:ABIGAIL ABAGNA & THERESA OFORI
4TH REFEREE: FELECIA ADDO
MATCH COMMISSIONER:SARATU YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: APRIL 1, 2023
MATCH: ASHTOWN LADIES VS DREAMZ LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: AUDREY ATANPUNBIRE
ASSISTANTS:BELINDA KUSINA BANE & DIANA KPIEONYI
4TH REFEREE: SARAH ADJETEY
MATCH COMMISSIONER:VIVIAN NKRUMAH
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKOH
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
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SOUTHERN ZONE
|DATE: APRIL 3, 2023
MATCH:BERRY LADIES VS ESSIAM SOCRATES
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS:BENEDICTA AYEDZI & BELINDA ADZADU
4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA
MATCH COMMISSIONER:JESSICA KWACHING
VENUE MEDIA OFFICER:SETH HAMMOND
LIVE ON MAX TV
|DATE: APRIL 1, 2023
MATCH: HASSACAS LADIES VS ARMY LADIES
VENUE:SEKONDI GYENDU PARK
REFEREE:BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS:DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI
4TH REFEREE: DORIS DELALI DRAH
MATCH COMMISSIONER:GLORIA KING
VENUE MEDIA OFFICER:AMY FYNN-THOMPSON
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE:APRIL 1, 2023
MATCH: LADY STRIKERS VS THUNDER QUEENS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN
ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGASHITI & BRIDGET ATSUFIU DEY
4TH REFEREE: COMFORT ATTADEY
MATCH COMMISSIONER: SUSANA BROWN
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: APRIL 1, 2023
MATCH:FAITH LADIES VS POLICE LADIES
VENUE: CARL REINDOLF PARK
REFEREE:RITA BOATENG NKANSAH
ASSISTANTS:WENDY HANS & COMFORT ANYIGBA
4TH REFEREE:REJOICE ADDOKWEI
MATCH COMMISSIONER:COMFORT COFIE
VENUE MEDIA OFFICER:EDNA QUANSAH
LIVE ON MAX TV
|DATE: APRIL 1,2022
MATCH:SOCCER INTELLECTUALS VS RIDGE CITY
VENUE: ADUYAW ASASSAN PARK
REFEREE:JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS:JANET AIDOO & CYNTHIA MENSAH
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: DORIS OBENG BIMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
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