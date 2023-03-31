The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 15 of the Women's Premier League.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
 

NORTHERN ZONE

 
DATE: MARCH 31,2023 

MATCH: NORTHERN LADIES VS PRISONS LADIES

VENUE:ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE:MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & IBRAHIM IFAAT

4TH REFEREE: EUNICE BAKINANE

MATCH COMMISSIONER:DIIBUGONG AYISHETU

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL GAFARU ABDUL -KARIM

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: APRIL 1,2023 

MATCH:TAMALE SUPER LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JAKPA FAIZATU

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & AMINA ABDULAI

4TH REFEREE: FADILLA KASSIM

MATCH COMMISSIONER:CONSTANCE AZE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL - GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: APRIL 3, 2023 

MATCH: SUPREME LADIES VS FABULOUS LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ADWOA AGYEIWAA

4TH REFEREE: JULIET NYARKO

MATCH COMMISSIONER: PRISCILLA ANNOR

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU-BOAHEN

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: APRIL 3, 2023 

MATCH: AMPEM DARKOA VS CANDY SOCCER ACADEMY

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS:ABIGAIL ABAGNA & THERESA OFORI

4TH REFEREE: FELECIA ADDO

MATCH COMMISSIONER:SARATU YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: APRIL 1, 2023 

MATCH: ASHTOWN LADIES VS DREAMZ LADIES

VENUE:  BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: AUDREY ATANPUNBIRE

ASSISTANTS:BELINDA KUSINA BANE & DIANA KPIEONYI

4TH REFEREE: SARAH ADJETEY

MATCH COMMISSIONER:VIVIAN NKRUMAH

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKOH

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
 

SOUTHERN ZONE
DATE: APRIL 3, 2023 

MATCH:BERRY LADIES VS ESSIAM SOCRATES

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS:BENEDICTA AYEDZI & BELINDA ADZADU

4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA

MATCH COMMISSIONER:JESSICA KWACHING

VENUE MEDIA OFFICER:SETH HAMMOND

LIVE ON MAX TV
DATE: APRIL 1, 2023 

MATCH: HASSACAS LADIES VS ARMY LADIES

VENUE:SEKONDI GYENDU PARK

REFEREE:BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS:DORIS ESSUMAN DARKO & MARY TEI

4TH REFEREE: DORIS DELALI DRAH

MATCH COMMISSIONER:GLORIA KING

VENUE MEDIA OFFICER:AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE:APRIL 1, 2023 

MATCH: LADY STRIKERS VS THUNDER QUEENS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN

ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGASHITI & BRIDGET ATSUFIU DEY

4TH REFEREE: COMFORT ATTADEY

MATCH COMMISSIONER: SUSANA BROWN

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: APRIL 1, 2023 

MATCH:FAITH LADIES VS POLICE LADIES

VENUE: CARL REINDOLF PARK

REFEREE:RITA BOATENG NKANSAH

ASSISTANTS:WENDY HANS & COMFORT ANYIGBA

4TH REFEREE:REJOICE ADDOKWEI

MATCH COMMISSIONER:COMFORT COFIE

VENUE MEDIA OFFICER:EDNA QUANSAH

LIVE ON MAX TV
DATE: APRIL 1,2022 

MATCH:SOCCER INTELLECTUALS VS RIDGE CITY

VENUE:  ADUYAW ASASSAN PARK

REFEREE:JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS:JANET AIDOO & CYNTHIA MENSAH

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: DORIS OBENG BIMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA