The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 32 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: FRIDAY, MAY 26, 2023 

MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: ATO YAWSON & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS KOTOKU ROYALS

VENUE: DUNS PARK

REFEREE: MOHAMMED MISBAU

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: LEGON CITIES FC VS HEARTS OF OAK SC

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALEX OSAM

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS NSOATREMAN FC

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN:ISAAC NYARKO
DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023 

MATCH: TAMALE CITY FC VS FC SAMARTEX

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & COURAGE KUEDUFIA

4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS ACCRA LIONS FC

VENUE: WAFA PARK

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: MIKAAL-II FAUZAN & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: MONDAY, MAY 29, 2023 

MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS KARELA FC

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & JAMES OSAFO

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023 

MATCH: RTU VS BECHEM UNITED FC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PETER DAWSA

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023 

MATCH: ADUANA FC VS DREAMS FC

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: ROBERT MUSEY

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

LIVE ON STARTIMES