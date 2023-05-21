The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 32 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: FRIDAY, MAY 26, 2023
MATCH: MEDEAMA SC VS KING FAISAL
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: ATO YAWSON & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS FC VS KOTOKU ROYALS
VENUE: DUNS PARK
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS DERY
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: LEGON CITIES FC VS HEARTS OF OAK SC
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ALEX OSAM
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: BEREKUM CHELSEA FC VS NSOATREMAN FC
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMAWOR
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN:ISAAC NYARKO
|DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023
MATCH: TAMALE CITY FC VS FC SAMARTEX
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: GREAT OLYMPICS FC VS ACCRA LIONS FC
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: MIKAAL-II FAUZAN & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: MONDAY, MAY 29, 2023
MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS KARELA FC
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL-LATIF
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MAY 28, 2023
MATCH: RTU VS BECHEM UNITED FC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & PETER DAWSA
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
|DATE: SATURDAY, MAY 27, 2023
MATCH: ADUANA FC VS DREAMS FC
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
LIVE ON STARTIMES
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